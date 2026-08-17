Se cumplen dos meses de la promesa de ZP de explicar sus joyas y crece el dinero recibido por su autodeclarado testaferro

El entorno de Zapatero alega que las joyas fueron regalos institucionales, pero la falta de documentación podría acarrear consecuencias fiscales y penales.

El juez Calama ha imputado a Zapatero por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y contrabando relacionados con las joyas y el flujo económico de contratos ficticios.

La UDEF investiga pagos sospechosos al empresario Julito Martínez, autodeclarado testaferro de Zapatero, y posibles conexiones con el rescate a Plus Ultra.

Se cumplen dos meses desde que Zapatero prometió explicar el origen de las joyas halladas en su despacho, valoradas en hasta 2,3 millones de euros.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió hace dos meses al juez José Luis Calama que aclararía en "una semana, diez días, como máximo" el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el caso Plus Ultra decidió abrir una pieza separada de la causa principal, con el fin de dilucidar el origen de las piezas incautadas.

Durante la declaración prestada por Zapatero ante el Juzgado Central de Instrucción nº4 de la AN el pasado 17 de junio, el magistrado subrayó en referencia al tema: "Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh?".

Sin embargo, el expresidente del Gobierno le pidió tiempo, no más de "diez días", para darle todas las explicaciones oportunas.

Este lunes se cumplen dos meses desde entonces y sigue sin cumplir su compromiso.

Mientras Zapatero mantiene su silencio, la investigación de la UDEF ha aflorado nuevos pagos al empresario Julito Martínez, quien ante el juez Calama reconoció que actuaba como un simple testaferro del expresidente del Gobierno.

La UDEF analiza las cuentas de la sociedad ASP Rentas SL (ligada a Julito Martínez), que entre 2020 y 2025 registró un trasiego de casi dos millones de euros, aunque sólo declaró unos ingresos de 89.540 euros.

Ya en un auto dictado el pasado mes de julio, el juez Calama apuntó que esta sociedad habría servido "para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian".

La sociedad Thabeh Iberian está ligada al empresario Camilo Ibrahim Issa, que fue accionista de Plus Ultra.

En la contabilidad hallada a Julito Martínez, aparecen apuntes de una serie de pagos de Thabeh Iberian a Análisis Relevante (AR), que suman 290.400 euros. Estos pagos se realizaron a un ritmo de 12.100 euros al mes, durante dos años.

La UDEF sospecha que podría tratarse de otra remuneración a Zapatero (a través de Análisis Relevante) por conseguir que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en su llegada a la Audiencia Nacional. Europa Press

Ya en un informe remitido al juez el pasado mes de abril, la UDEF recogió varias conversaciones de WhatsApp entre Rodolfo Reyes (accionista de Plus Ultra) y Julio Martínez Sola (entonces directivo de la compañía), que acreditarían la relación entre Zapatero y Camilo Ibrahim.

En una de estas conversaciones, fechada el 6 de febrero de 2021, Rodolfo Reyes pide a Julio Martínez Sola que organice una comida de trabajo.

"Puedes organizar una comida con el tocayo [Julito], tú y Camilo", escribió el primero, "Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa".

Y Julio Martínez Sola lo confirmó: "Lo sabía. De hecho, me preguntó el tocayo (estaba con ZP) cuánto tenía Camilo en Plus".

La conversación de WhatsApp entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, recogida en el informe de la UDEF. EE

Esta conversación se produjo poco antes de que el Gobierno aprobara el rescate de Plus Ultra.

Los investigadores interpretan que Zapatero informó a los accionistas de la compañía de que la negociación para obtener el rescate iba "viento en popa".

"Regalo de cortesía"

Las joyas de Zapatero fueron decomisadas por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de las actuaciones del caso Plus Ultra.

Las piezas estarían tasadas en 1,3 millones de euros, atendiendo a la valoración pericial encargada por el juez a la joyería Ansorena, en colaboración con el Instituto Gemológico Nacional,

Por su parte, el portavoz del exmandatario socialista y presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, sostuvo en varias entrevistas que el valor de las piezas oscilaría entre "30.000 y 50.000€".

Poco después, Arroyo pidió "perdón" por "inducir a error", por difundir datos falsos sobre el precio de las joyas.

El expresidente del Gobierno sólo ha concedido una entrevista desde su imputación y ha sido la única vez en la que ha hablado de su situación judicial caso Plus Ultra y las famosas joyas incautadas.

"José Luis Rodríguez Zapatero, ¿de dónde salen esas joyas?", le preguntó el periodista Javier Ruiz. El expresidente intentó restar cualquier trascendencia asegurando que se trata de "una historia sin intención".

"Sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Ni tenían uso, ni destino, ni hemos pensado en ellas. Estaban ahí y nada más", zanjó Zapatero durante su entrevista en TVE.

El comunicador le recordó que, tras llegar a Moncloa, impulsó y publicó en el BOE un Código de Buen Gobierno que impedía a los altos cargos quedarse con regalos que vayan más allá de los "usos de cortesía".

Pieza separada

El juez Calama decidió abrir una pieza separada para esclarecer el origen de las joyas, en la que imputa a Zapatero un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.

Zapatero ya se encontraba imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la causa principal, en la que el juez investiga el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra Líneas Aéreas por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi) en marzo de 2021.

Los investigadores de la UDEF hallaron 103 joyas en la caja fuerte del despacho del exmandatario del PSOE.

Solo tres de los collares allí incautados ascienden a un valor de 653.000€, de acuerdo con la tasación de la joyería Ansorena.

Calama subraya que la adquisición de joyas de alto valor "genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

La falta de documentación que acredite el origen de las joyas, según el instructor, "podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF [de José Luis Rodríguez Zapatero], resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%".

Estos hechos podrían incurrir en uno de los dos delitos que se le imputan en esta pieza separada, el ilícito contra la Hacienda Pública.

Por otro lado, el magistrado también imputa a Zapatero un delito de contrabando, por la presunta introducción de las joyas en España "eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles" y sin especificar su origen.

Peritaje

La joyería Ansonera y el Instituto Gemológico Nacional tasaron las joyas en más de 1,3 millones de euros.

Sin embargo, su valor en el mercado se incrementaría notablemente.

Una estimación realizada por la Joyería Jorge Juan de Madrid para EL ESPAÑOL tasó las piezas, como precio de venta al público, en 2,3 millones de euros.

Esta cifra únicamente haría referencia a 12 piezas, las de mayor valor de la colección, de las 103 halladas por los agentes antiblanqueo de la Policía Nacional durante los registros practicados.

El resto de piezas, 91, apenas alcanzarían un valor de reposición de 100.000 euros, según la tasación entregada al juzgado.

El término "valor de reposición" hace referencia al coste aproximado que tendría adquirir una pieza equivalente en el mercado primario, con impuestos incluidos.

"Confianza" de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su "confianza" en Zapatero pese a la gravedad de los hechos que se le imputan judicialmente.

Sánchez dio credibilidad a la tesis de que estas alhajas fueron un regalo que el rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz hizo a Zapatero en 2007 durante una visita a España.

"Son regalos que evidentemente se hacen por esa representación institucional y por el reconocimiento a la amistad que tiene ese país con España", declaró Sánchez ante los medios de comunicación.

No obstante, señaló el presidente, "afortunadamente la España de 2007 no es la de 2026, ni la legislación de hoy es la de 2007".

#EnDirecto | Sánchez dice que "todos los presidentes" han recibido regalos: "Algunos ni sé cuales son porque son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder de ese país. Son regalos que se hacen por esa representación institucional" pic.twitter.com/uQvRcM3DIv — Europa Press (@europapress) June 18, 2026

Desde entonces, recordó, "se ha legislado y regulado" sobre el tratamiento de esos regalos institucionales.

"Vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto", concluyó Sánchez.

La reforma del Código Penal aprobada en 2015, bajo el mandato de Mariano Rajoy, endureció el delito de cohecho.

Este ilícito penal castiga a las autoridades que reciban regalos, favores o dádivas que puedan condicionar sus decisiones.

Parón de verano

En el caso Plus Ultra, el juez investiga presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros que la Sepi concedió a la aerolínea en 2021.

El verano ha dado cierto respiro a la causa que estrecha el cerco al expresidente Zapatero. Pero en septiembre retomará la investigación y tomará declaración a varios implicados.

El juez Calama ha citado a declarar los próximos 7 y 8 de septiembre a los máximos responsables de la aerolínea: el expresidente, Julio Martínez Sola, y el que era CEO de la entidad, Roberto Roselli.

Ambos renunciaron a sus cargos en la compañía el pasado 25 de julio, tras remitir al juez sendos escritos en el que confirman que recurrieron a la mediación de Zapatero para lograr el rescate.