Terremoto Granada, última hora en directo | La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia por el seísmo de magnitud 5,2

El IGN ha registrado 15 terremotos en el área metropolitana de Granada tras el seísmo de magnitud 5 con epicentro en Alhendín. Las réplicas se han producido entre la 1:08 y las 3:19 horas, con epicentros en municipios como Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín, y magnitudes de entre 1,6 y 2,6.

La sucesión de temblores recuerda al enjambre sísmico de la Vega de Granada de enero de 2021, cuando la Junta activó la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico. Aquel operativo permaneció activo durante tres meses y gestionó más de 1.600 avisos relacionados con los terremotos registrados en la zona.