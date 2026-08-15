Terremoto Granada, última hora en directo | La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia por el seísmo de magnitud 5,2
Un terremoto de magnitud 5,2 ha sacudido Granada esta madrugada y se ha sentido en buena parte de Andalucía y otras 10 provincias.
Un terremoto de magnitud 5 en Granada hace temblar a casi toda Andalucía y se siente hasta en Madrid
El seísmo, con epicentro en Alhendín, ha provocado daños materiales y ha dejado numerosas incidencias. La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico mientras los servicios de emergencia evalúan los daños y se mantienen pendientes de posibles réplicas.
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Una quincena de temblores se suman al terremoto de intensidad 5 de Alhendín (Granada)
El IGN ha registrado 15 terremotos en el área metropolitana de Granada tras el seísmo de magnitud 5 con epicentro en Alhendín. Las réplicas se han producido entre la 1:08 y las 3:19 horas, con epicentros en municipios como Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín, y magnitudes de entre 1,6 y 2,6.
La sucesión de temblores recuerda al enjambre sísmico de la Vega de Granada de enero de 2021, cuando la Junta activó la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico. Aquel operativo permaneció activo durante tres meses y gestionó más de 1.600 avisos relacionados con los terremotos registrados en la zona.
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Armilla (Granada) abre parques y un complejo deportivo a vecinos asustados por el seísmo
El Ayuntamiento de Armilla ha abierto sus parques y un pabellón deportivo para acoger a los vecinos que se encuentran "intranquilos" tras el terremoto de magnitud 5 registrado en Alhendín. El complejo deportivo Rafael Machado Villar servirá como punto de encuentro para quienes tengan miedo de regresar a sus viviendas, mientras se repiten las escenas de vecinos concentrados en plazas y espacios abiertos.
En Granada capital, el Ayuntamiento señala que no se han registrado daños graves ni generalizados. Las principales incidencias corresponden a daños ligeros en elementos no estructurales, aunque algunos desperfectos de mayor entidad están siendo evaluados. Los Bomberos han recibido más de 100 llamadas para inspeccionar edificios, especialmente en la zona sur de Granada y municipios como Ogíjares, La Zubia y Armilla.
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Desalojan un edificio de Las Gabias por el terremoto
Miembros de Protección Civil y fuerzas de seguridad han desalojado de manera preventiva un edificio de Las Gabias (Granada) afectado por el terremoto de magnitud 5 que se ha registrado en la madrugada de este sábado con epicentro en Alhendín y que ha provocado daños materiales, pero ningún herido.
El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, ha explicado a EFE que tras el seísmo, que se ha notado en todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz, se han activado todos los equipos de Protección Civil de la provincia.
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Activan fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada
La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto de 5 grados de magnitud y con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se activa esta fase por la magnitud del seísmo, que ha motivado más de 80 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.
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El terremoto de 5 grados en Alhendín (Granada) provoca daños materiales y llamadas al 112
El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido más de 80 llamadas por el terremoto de 5 grados de magnitud registrado en la madrugada de este sábado en Alhendín (Granada), un temblor que ha provocado diferentes daños materiales.
Aunque el Instituto Geográfico Nacional (IGN) cifró inicialmente la intensidad del terremoto en 4,8 grados, este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elevado a 5 la magnitud del temblor registrado a la 1:04 horas de este sábado a 2 kilómetros de profundidad.