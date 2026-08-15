Terremoto Granada, última hora en directo | La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia en situación 1 por el seísmo de magnitud 5,2

El terremoto registrado a las 1:04 horas en Alhendín, de magnitud 5,0 según el IGN, ha dejado numerosos daños materiales e incidencias en Granada. Se han producido desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados, grietas y rescates de personas atrapadas en ascensores, aunque por el momento no hay constancia de heridos. El 112 Andalucía ha gestionado más de 200 avisos y los equipos de emergencia continúan inspeccionando edificios y evaluando los daños.

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, mientras el IGN mantiene la vigilancia sobre la actividad sísmica. Tras el terremoto principal se han registrado al menos 15 réplicas, de hasta magnitud 2,6, en municipios como Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín. El seísmo se ha sentido en diez provincias y algunos municipios han habilitado espacios públicos para vecinos que prefieren no regresar todavía a sus viviendas.