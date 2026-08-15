Terremoto Granada, última hora en directo | La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia en situación 1 por el seísmo de magnitud 5,2
Un terremoto de magnitud 5,2 sacude Granada de madrugada y se siente en buena parte de Andalucía y otras 10 provincias.
Un terremoto de magnitud 5 en Granada hace temblar a casi toda Andalucía y se siente hasta en Madrid
El terremoto registrado a las 1:04 horas en Alhendín, de magnitud 5,0 según el IGN, ha dejado numerosos daños materiales e incidencias en Granada. Se han producido desprendimientos, caída de elementos de fachadas y tejados, grietas y rescates de personas atrapadas en ascensores, aunque por el momento no hay constancia de heridos. El 112 Andalucía ha gestionado más de 200 avisos y los equipos de emergencia continúan inspeccionando edificios y evaluando los daños.
La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, mientras el IGN mantiene la vigilancia sobre la actividad sísmica. Tras el terremoto principal se han registrado al menos 15 réplicas, de hasta magnitud 2,6, en municipios como Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín. El seísmo se ha sentido en diez provincias y algunos municipios han habilitado espacios públicos para vecinos que prefieren no regresar todavía a sus viviendas.
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El terremoto más devastador de Granada ocurrió en 1884
El 25 de diciembre de 1884, un terremoto conocido como el 'terremoto de Andalucía' sacudió la zona de Arenas del Rey y alcanzó una magnitud estimada de entre 6,2 y 6,5. El seísmo tuvo consecuencias devastadoras en Granada y Málaga, con cientos de víctimas mortales, miles de viviendas dañadas o destruidas y numerosas localidades afectadas.
La comparación permite poner en contexto el terremoto registrado esta madrugada en Alhendín, de magnitud 5. Aunque el seísmo actual ha provocado daños materiales y numerosas incidencias, su magnitud y consecuencias están muy lejos de las del terremoto de 1884, considerado el episodio sísmico más destructivo registrado históricamente en Granada.
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¿Qué implica la situación operativa 1?
La activación de la situación operativa 1 significa que la Junta pone en marcha el dispositivo de emergencia previsto para este tipo de terremotos y refuerza la coordinación de los servicios y recursos que están interviniendo en Granada. El objetivo es organizar la respuesta, atender las incidencias y evaluar los daños en edificios e infraestructuras mientras se mantiene el seguimiento de la actividad sísmica.
Además, permite mantener una coordinación permanente entre los organismos de emergencia y las administraciones implicadas, así como reforzar la capacidad de respuesta si la situación evoluciona. No implica una evacuación general ni significa que la emergencia esté fuera de control: establece un nivel de respuesta coordinado ante el terremoto y sus posibles réplicas.
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Moreno pide "mucho cuidado" tras una noche "de sobresalto"
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido “calma” y “mucho cuidado” tras una noche de “sobresalto e inquietud” por el terremoto de magnitud 5 registrado en Granada. Moreno ha advertido especialmente del riesgo de cornisas, fachadas y otros elementos dañados que todavía puedan desprenderse, y ha reclamado a la población que siga las recomendaciones de los servicios de emergencia.
El seísmo se produjo a las 01:04 horas en Alhendín, siete horas después de otro terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en La Zubia. El temblor ha provocado daños materiales y se ha sentido en varias provincias andaluzas, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de la situación ante la posibilidad de nuevas réplicas.
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Granada evalúa los daños tras el terremoto de magnitud 5 y una noche con 40 temblores
Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada, además del seísmo principal de magnitud 5 registrado a la 1:04 horas en Alhendín. Los temblores han provocado daños materiales y más de 200 llamadas a emergencias, aunque por el momento no hay constancia de víctimas.
La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico para reforzar la coordinación y el seguimiento. Durante este sábado se revisarán los edificios que hayan sufrido daños para determinar si afectan a elementos estructurales, mientras numerosos vecinos han pasado la noche fuera de sus viviendas por miedo a nuevas réplicas. La jornada estará además marcada por las tormentas y los avisos amarillos por lluvias en la provincia.
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El 112 gestiona más de 80 llamadas por el terremoto
El 112 Andalucía ha gestionado más de 80 llamadas relacionadas con el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, que se ha sentido con fuerza durante la madrugada, especialmente en Granada capital y su área metropolitana. Los avisos han llegado desde todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz.
Emergencias 112 ha recomendado evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria y, en la calle, mantenerse alejados de fachadas, cornisas, balcones y otros elementos que puedan desprenderse. El seísmo se produjo a las 01:04 horas, con una profundidad inicialmente estimada en dos kilómetros y posteriormente revisada a diez. El temblor se produjo siete horas después de otro terremoto de magnitud 3,7 registrado en La Zubia.
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Imágenes de los daños materiales
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Una quincena de temblores se suman al terremoto de intensidad 5 de Alhendín (Granada)
El IGN ha registrado 15 terremotos en el área metropolitana de Granada tras el seísmo de magnitud 5 con epicentro en Alhendín. Las réplicas se han producido entre la 1:08 y las 3:19 horas, con epicentros en municipios como Ogíjares, La Zubia, Otura, Gójar, Churriana de la Vega, Armilla y Alhendín, y magnitudes de entre 1,6 y 2,6.
La sucesión de temblores recuerda al enjambre sísmico de la Vega de Granada de enero de 2021, cuando la Junta activó la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico. Aquel operativo permaneció activo durante tres meses y gestionó más de 1.600 avisos relacionados con los terremotos registrados en la zona.
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Armilla (Granada) abre parques y un complejo deportivo a vecinos asustados por el seísmo
El Ayuntamiento de Armilla ha abierto sus parques y un pabellón deportivo para acoger a los vecinos que se encuentran "intranquilos" tras el terremoto de magnitud 5 registrado en Alhendín. El complejo deportivo Rafael Machado Villar servirá como punto de encuentro para quienes tengan miedo de regresar a sus viviendas, mientras se repiten las escenas de vecinos concentrados en plazas y espacios abiertos.
En Granada capital, el Ayuntamiento señala que no se han registrado daños graves ni generalizados. Las principales incidencias corresponden a daños ligeros en elementos no estructurales, aunque algunos desperfectos de mayor entidad están siendo evaluados. Los Bomberos han recibido más de 100 llamadas para inspeccionar edificios, especialmente en la zona sur de Granada y municipios como Ogíjares, La Zubia y Armilla.
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Desalojan un edificio de Las Gabias por el terremoto
Miembros de Protección Civil y fuerzas de seguridad han desalojado de manera preventiva un edificio de Las Gabias (Granada) afectado por el terremoto de magnitud 5 que se ha registrado en la madrugada de este sábado con epicentro en Alhendín y que ha provocado daños materiales, pero ningún herido.
El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, ha explicado a EFE que tras el seísmo, que se ha notado en todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz, se han activado todos los equipos de Protección Civil de la provincia.
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Activan fase de emergencia en situación 1 por el terremoto de 5 grados de Granada
La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico por el terremoto de 5 grados de magnitud y con epicentro en Alhendín (Granada) registrado en la madrugada de este sábado.
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que se activa esta fase por la magnitud del seísmo, que ha motivado más de 80 llamadas al servicio de emergencias 112 de Andalucía.
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El terremoto de 5 grados en Alhendín (Granada) provoca daños materiales y llamadas al 112
El servicio de emergencias 112 de Andalucía ha recibido más de 80 llamadas por el terremoto de 5 grados de magnitud registrado en la madrugada de este sábado en Alhendín (Granada), un temblor que ha provocado diferentes daños materiales.
Aunque el Instituto Geográfico Nacional (IGN) cifró inicialmente la intensidad del terremoto en 4,8 grados, este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha elevado a 5 la magnitud del temblor registrado a la 1:04 horas de este sábado a 2 kilómetros de profundidad.