Las autoridades marroquíes ordenan a EFE y a TVE que abandonen la localidad marroquí de Castillejos

Las claves

Las claves Generado con IA Las autoridades marroquíes ordenaron a los periodistas de EFE y TVE abandonar la localidad de Castillejos, donde cubrían información sobre la frontera con Ceuta. Los reporteros estaban informando sobre una intervención de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar a centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos. El representante local del Ministerio del Interior marroquí advirtió que podrían retirar las acreditaciones y equipos de los periodistas si no cumplían la orden. El Ministerio del Interior marroquí no ha dado explicaciones sobre la expulsión y la situación está siendo consultada con otros responsables de comunicación del gobierno marroquí.

Un representante del Ministerio del Interior marroquí ordenó este sábado a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonen la ciudad, donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta.



Los periodistas cubrían una carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar, mediante el uso de gases lacrimógenos y porras, a centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que trataban de aproximarse a la frontera.



Durante la cobertura, el máximo representante local del Ministerio del Interior, Youssef Hajji, comunicó al corresponsal de EFE que debía abandonar inmediatamente la localidad, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión.



El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones".



El periodista de EFE presenció cómo trasladaba la misma orden al equipo de TVE.



Hajji advirtió a los periodistas españoles de que sus acreditaciones profesionales y equipos de trabajo podrían ser retirados si no abandonaban Castillejos.



EFE se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior marroquí -sin respuesta hasta ahora- y con el director de Comunicación del Ministerio de Juventud, Cultura y Comunicación, quien ha asegurado que trata de esclarecer la situación.

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