Vivas dice que aún hay 9.000 invasores: pide que ninguno obtenga el asilo para que Ceuta no entre en fase "irreversible"

El presidente insiste en la urgencia de devolver a los inmigrantes y advierte que la situación supone un máximo riesgo para la ciudad y la Seguridad Nacional.

La crisis migratoria ha colapsado los servicios de Ceuta, con presión sobre la sanidad y la seguridad, y Vivas reclama refuerzos inmediatos de Guardia Civil, Policía y Ejército.

Vivas solicita al Gobierno central la suspensión de la tramitación de solicitudes de asilo y un tratamiento especial para Ceuta por su vulnerabilidad como frontera europea en África.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide que no se conceda asilo a los 9.000 inmigrantes presentes en la ciudad para evitar una situación irreversible.

Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, ha lanzado un grito de socorro al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la agónica situación que vive la ciudad desde hace casi 15 días. Su principal petición no es otra que la de que se establezca el principio de "excepción" y que se "desestimen las solicitudes de asilo desde el inicio del procedimiento".

"Ceuta no es un lugar donde se tramite ninguna solicitud de asilo", ha espetado Vivas para quien esta crisis se ataja con "suspender el otorgamiento de asilo" de la ciudad.

Actualmente ha remarcado que "no hay posibilidad de regularizar, otorgar asilo o un traslado a la Península Ibérica", por eso para Vivas la solución pasa por que no se tramiten estas solicitudes, ni se regularice a nadie en la ciudad autónoma.

Sin embargo, Vivas ha asegurado que no ha "obtenido respuesta ni negativa, ni positiva" por parte de Marlaska quien se ha limitado a "escuchar" las propuestas y peticiones que se le plantean en la ciudad autónoma.

Una situación de tensión que continúa en la ciudad porque aunque la mayor parte de las 80.000 personas que entraron de forma masiva los pasados 30 y 31 de julio han vuelto a Marruecos todavía Ceuta está muy lejos de recuperar la normalidad.

Y, es que, mientras el Gobierno cifra ahora el número de inmigrantes en Ceuta tras la entrada en 5.000, lo cierto es que los cálculos no terminan de cuadrar al Ejecutivo local de Vivas. Según el presidente de la ciudad autónoma, aunque no tienen "los medios para poder determinar exactamente cuántos hay", asegura que tienen "otros mecanismos para poder cuantificarlo".

Así, basándose en diversos indicadores como el número de comidas que se están repartiendo en los diferentes puntos, asegura que "en El Trampolín se van a repartir 4.500, 3.000 en otras organizaciones sociales y en centros de acogida de menores no acompañados han aumentado la capacidad en 500 personas", por eso todas estas cifras junto a otros datos que disponen, hacen suponer que hay alrededor de 9.000 personas en la ciudad.

"Tratamiento especial"

Vivas ha explicado que ha vuelto a pedir al Ejecutivo que "no vuelva a repetirse" esta situación que ha colapsado al completo a Ceuta y que le ha sometido "a un gran estrés".

Para el presidente local, la ciudad autónoma debería recibir "un tratamiento especial y singular" por la condición de "vulnerabilidad" que tiene debido a que es "una frontera terrestre de Europa en África".

Pero, una vez que se ha producido el colapso lo que reclama es que "el retorno de los que hay sea cuanto antes", aunque el plazo según Marlaska todavía no está por determinar. Eso sí, asegura que "Ceuta no puede esperar mucho, ni aguantar este estrés" y demanda que "sea lo antes posible".

Aumento de efectivos

El colapso de la ciudad ha puesto en jaque muchos de los servicios de Ceuta. Además de la necesidad de que acudan más efectivos de Guardia Civil, Policía y Ejército, otro de los ámbitos que hay que reforzar es el área de sanidad, que está sufriendo una "enorme presión" como consecuencia directa del "incremento del 12% de la población de Ceuta que tiene que recurrir a estos servicios de asistencia sanitaria".

Sin embargo, la urgencia y el foco también están puestos en que acudan de forma inmediata más efectivos para "que los ceutíes se sientan seguros", algo que distan de estarlo después de la entrada masiva.

Por eso, para Vivas no se debe cuantificar en cuántos hacen falta, sino que en "todos los que sean necesarios" para establecer esa tranquilidad, porque ha explicado que "ningún otro territorio de España tiene un máximo riesgo desde la perspectiva de Seguridad Nacional" como lo tiene Ceuta al ser frontera directa con Marruecos.

"España tiene medios y capacidades suficientes para atender esta necesidad de los ceutíes", ha sentenciado.

Pero eso sí, pide que "sea inmediato, porque de lo contrario Ceuta no va a aguantar", al tiempo que remarca la necesidad de que "la salida tiene que ser en el corto plazo".

"Esta situación de máximo riesgo que vive Ceuta cada día va a peor y aumenta el riesgo de que ocurra algo que sea irreversible", ha advertido Vivas para quien la solución y la respuesta debe ser inminente para que se recupere la normalidad y se ponga fin al colapso.