Marlaska, abucheado a su llegada a la Delegación del Gobierno en Ceuta: "Traidor, cobarde. Gobierno dimisión"

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Grande-Marlaska fue abucheado a su llegada a la Delegación del Gobierno en Ceuta por ciudadanos que le llamaron "traidor" y pidieron la dimisión del Gobierno. El ministro se reunió con responsables locales y fuerzas de seguridad para abordar la situación tras el asalto masivo a Ceuta a finales de julio. Marlaska anunció un nuevo refuerzo policial en la ciudad autónoma, con 45 agentes adicionales de la Unidad de Prevención y Reacción y 20 más para la Oficina de Asilo y Refugio. El ministro defendió la cooperación con Marruecos y descartó riesgos de amenaza terrorista tras la entrada masiva de inmigrantes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llegado este jueves a la Delegación del Gobierno en Ceuta entre las protestas de un grupo de ciudadanos, que le han abucheado.

Los manifestantes le han gritado "traidor" y "cobarde", además de reclamarle que "Ceuta no se vende":

Además, han reclamado la dimisión del Gobierno en pleno, tras el intento de asalto a Ceuta que no fue capaz de prever.

Marlaska ha acudido a la Delegación del Gobierno para reunirse con su titular, Miguel Ángel Pérez, y abordar la situación de la ciudad autónoma con Policía Nacional y Guardia Civil.

Posteriormente, se reunirá con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

En el interior del edificio oficial, ha cifrado en unas 5.000 las personas que quedan en Ceuta tras el asalto masivo del 30 y 31 de julio que protagonizaron unos 80.000 invasores.

En total, hay unos 1.898 menores que han sido ya identificados, en unos trámites de filiación.

El titular de Interior ha anunciado además un nuevo refuerzo policial en Ceuta, que se suma al que las fuerzas de seguridad del Estado vienen realizando en la ciudad autónoma desde finales del pasado julio.

Actualmente hay 880 policías nacionales, 270 más que antes de la crisis, y 714 guardias civiles, casi 200 más.

La Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de la Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes para reforzar la seguridad ciudadana, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para apoyar a la Oficina de Asilo y Refugio.

También ha defendido la cooperación y complicidad "absolutamente fuera de toda duda" con Marruecos como uno de los elementos fundamentales para impedir que vuelva a producirse una nueva entrada masiva de inmigrantes como la de finales de julio.

A pesar del intento de asalto desde Marruecos, Marlaska ha calificado la relación con Rabat de estrecha, leal y basada en la confianza, y ha destacado que esa colaboración ha permitido durante años combatir las redes dedicadas al tráfico de migrantes.

Preguntado por la posibilidad de que la entrada masiva haya generado un riesgo de terrorismo o radicalización, Marlaska lo ha descartado.

"No existe ningún riesgo de amenaza terrorista", ha afirmado, aunque ha asegurado que las autoridades mantienen monitorizadas a las personas que entraron y una comunicación permanente con Marruecos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

También ha reconocido que la normalidad todavía no se ha recuperado por completo en Ceuta y ha destacado la actitud de los ciudadanos durante estas dos semanas.