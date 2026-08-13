Exteriores confirma la muerte de un español en el terremoto de Colombia: todavía hay 12 personas desaparecidas

Personas trabajando entre los escombros provocados por el terremoto de Colombia. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Doce españoles siguen desaparecidos tras el terremoto, aunque la cifra de no localizados se ha reducido de 75 a 12. España ha enviado un primer paquete de un millón de euros en ayuda humanitaria para Colombia, incluyendo material de refugio, kits de agua y apoyo sanitario. El terremoto ha dejado al menos 265 muertos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas en Colombia.

Un ciudadano español con doble nacionalidad ha fallecido en el terremoto en Colombia, en el que doce españoles siguen en paradero desconocido, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares ha trasladado en un audio remitido a los medios de comunicación sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del español fallecido en el terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes sacudió al país iberoamericano y ha dejado al menos 265 muertos.

Ha informado además de que la cifra de españoles no localizados se ha reducido "felizmente" en las últimas horas de 75 a 12 y ha vuelto a pedir a los que todavía no se han puesto en contacto con la embajada, el consulado o la unidad de crisis del ministerio que lo hagan para informar de su situación.

Los teléfonos de emergencia consular, tanto en Colombia como en los servicios centrales de Asuntos Exteriores están disponibles en sus redes sociales.

Ayuda humanitaria

Asimismo, hoy ha comunicado que el primer paquete de un millón de euros de ayuda de emergencia para Colombia dispuesto por España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el ministro ha asegurado que ya está en marcha.

Enviamos un primer paquete de 1M€ de ayuda urgente al pueblo hermano de Colombia desde @AECID_es: medicamentos, kits de primera necesidad y apoyo al personal médico. @EmbajadaEspCol y @CGEspBogota operativos para los españoles.



Telf. emergencias: +573164733216, +34 910001249 — José Manuel Albares (@jmalbares) August 12, 2026

Esta primera ayuda incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

La cifra de muertos por el terremoto asciende a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.