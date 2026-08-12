Marruecos arremete contra la regularización de Sánchez: "Los migrantes dicen '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?'"

Las claves

Las claves Generado con IA El ministro de Justicia marroquí critica la regularización de migrantes por parte del Gobierno de España. Marruecos señala que los migrantes cuestionan los controles en frontera por la política de acogida española. El Gobierno marroquí estudia suspender el acuerdo de extradición con España por dificultades en la entrega de personas reclamadas. Marruecos y España abogan por una gestión organizada y coordinada de la inmigración, evitando políticas contradictorias.

La tensión entre España y Marruecos se recrudece. Este miércoles, cuando todas las miradas estaban puestas en el eclipse, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha dado un nuevo giro de guion a las relaciones entre ambos Gobiernos.

Ouahbi ha cargado contra el Gobierno de España por "aceptar" y "regularizar" a las personas que llegan irregularmente a su territorio, mientras que Rabat trata de impedir su salida de Marruecos.

"(Los migrantes) nos dicen: '¿Por qué nos paráis si España nos acepta?'", ha afirmado en declaraciones a Efe.

"Ni Marruecos ni España estamos en contra de la inmigración. Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos", ha señalado el ministro, antes de advertir de que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.



"Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", ha lamentado.

Además, Ouahbi ha asegurado en declaraciones a Efe que el Gobierno de Marruecos está estudiando suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España.

El motivo no sería otro que los problemas que se están dando con las entregas de personas que reclaman los tribunales marroquíes.

"Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", ha declarado Ouahbi.

El ministro ha indicado que, en muchas ocasiones cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona esta entrega jamás sucede.

A pesar de que en muchas ocasiones esta es detenida inicialmente; se verifica su identidad y se fija una fecha para su traslado, cuando las autoridades marroquíes envían a sus agentes para hacerse cargo de ello, la entrega no se produce.