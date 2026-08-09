Roma acusa a Sánchez de poner un control "inaceptable" a los italianos y advierte: "La amenaza terrorista es real"

Controles en aeropuertos de España a los viajeros procedentes de Italia el 8 de agosto de 2026. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Italia critica como "inaceptable" la decisión de España de imponer controles a los viajeros italianos tras el cierre del espacio Schengen por parte de Roma. El ministro italiano Antonio Tajani defiende la medida como prevención ante una posible nueva entrada masiva de migrantes a través de Ceuta el 15 de agosto. Tajani afirma que la reacción española es desproporcionada y acusa a Sánchez de transmitir un mensaje que incentiva la inmigración irregular. El Gobierno español asegura que el espacio Schengen no ha sido vulnerado y espera que Italia revierta pronto su decisión.

Italia se ha pronunciado tras la respuesta de España a sus medidas, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado controles en aeropuertos y puertos a los viajeros procedentes del país.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha tachado de "desproporcionada" la decisión y la ha descrito como una "represalia" a la suspensión italiana del acuerdo Schengen con España.

Después de que miles de personas accedieran a Ceuta después de Marruecos a través del mar, Italia tomó la decisión de cerrar el espacio Schengen con España para suspender su acuerdo de libre de circulación.

Más tarde, el Ejecutivo de Meloni aclaró como se llevaría a cabo esta situación en la práctica: controles aleatorios en aeropuertos y puertos a aquellos viajeros que provengan de España pero que no pertenezcan a la UE. Algo similar a lo que ahora ha implementado el Gobierno de Sánchez.

En una entrevista con el medio italiano La Stampa, Tajani ha defendido que la decisión de su Gobierno de cerrar el espacio Schengen con España fue una forma de prevención, ante una situación extraordinaria.

De hecho, el ministro ha aclarado que espera revertir la medida cuando pase "el peligro" que podría suponer una segunda entrada masiva el próximo 15 de agosto, como se rumorea en las redes sociales que podría pasar.

"Existe riesgo de una nueva ola a mediados de agosto: no levantar nuestra medida es una precaución, pero esperamos hacerlo pronto, en cuanto el riesgo haya desaparecido", ha afirmado Tajani.

De la misma forma, el dirigente ha advertido de que "no se puede subestimar el riesgo de terrorismo ni el riesgo de inmigración ilegal".

A su vez, Tajani ha aclarado en la misma entrevista que lo que temen desde el Ejecutivo que dirige Meloni son las personas del África subsahariana que cruzaron a Ceuta y que, según piensa él, tendrían como siguiente destino el territorio italiano "porque es el más expuesto".

Es más, para el dirigente, estas personas suponen una "amenaza yihadista".

Por esto, el dirigente ha confesado que no comprende la posición de Sánchez. Tajani considera que Italia ha actuado "conforme a los tratados de la Unión Europea" y por lo tanto considera que Sánchez ha reaccionado de forma "desproporcionada".

"Lo que resulta incomprensible y totalmente inaceptable", ha apostillado, "es la reacción de España", que "no ha sido tan vigilante como debería" en tema fronterizo.

En la misma línea, Tajani ha aprovechado para cargar contra Sánchez por una de las mayores discrepancias entre España e Italia: la política migratoria.

Para el ministro, las políticas de Sánchez con respecto a la inmigración transmiten un "mensaje negativo que pone en riesgo la seguridad de todos" ya que para ellos, es una invitación a que los migrantes vayan a territorio europeo ya que ven que "todos entran y se regularizan".

A pesar de las discrepancias constantes entre ambos países en esta materia, Tajani ha llamado a que se pueda resolver esta discrepancia para así "poner orden".

"Qué fácil es dramatizar: no hemos roto relaciones diplomáticas", ha manifestado.

Por ello, Tajani ha insistido en que su país no tiene nada "en contra de España", aunque ha reiterado que Sánchez "no se puede revocar el espacio Schengen simplemente por represalia, sin motivo alguno, perjudicando el turismo".

"¿Podemos decir, en cambio, que algo ha fallado, dadas las imágenes de Ceuta y las 100.000 personas huyendo de Marruecos?", ha rematado.

Asimismo, el ministro se ha mostrado convencido de que cuenta con el respaldo de la Unión Europea y de su comisario de Migración, Magnus Brunner quien, con sus mensajes sobre la crisis, "recuerda a España sus responsabilidades".

"La forma en que afronten esta crisis debe tener en cuenta la necesidad de impedir la llegada de inmigrantes indocumentados a la Unión Europea", ha zanjado.

La respuesta española

Por la parte española, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha remarcado que espera que Italia "reaccione y tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el puesto de mando avanzado del incendio de Niebla, en Huelva, la ministra ha reiterado que "no ha habido ni una persona que haya atravesado y llegado a la Península en este momento". Algo que, según Aagesen, "garantiza el espacio Schengen".

"Así lo vamos a seguir haciendo", ha reiterado.

Los periodistas también han aprovechado la ocasión para preguntar a Aagesen por la negativa de varios de sus compañeros en el Consejo de Ministros de comparecer en el Senado por la situación en Ceuta.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, mandó una carta a los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara sin justificarlo debidamente.

Ante este episodio, Aagesen ha reiterado que estos mismos ministros, junto con Félix Bolaños —ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes—, han pedido comparecer en el Congreso y que no tendría sentido duplicar el trabajo de personas que "trabajan sin descanso".