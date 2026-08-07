Vivas da por hecho que el Rey irá a Ceuta tras advertirle de que Rabat "controla la frontera sin aceptar la soberanía española"

La última visita de un monarca español a Ceuta fue la de Juan Carlos I en 2007, lo que causó tensiones diplomáticas con Marruecos.

Felipe VI ha mostrado su preocupación y ha transmitido apoyo y solidaridad a Ceuta tras la reciente crisis fronteriza.

Vivas advierte que la frontera de Ceuta está controlada por Marruecos, que no reconoce la soberanía española sobre la ciudad.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, asegura que el Rey Felipe VI está comprometido a visitar la ciudad oficialmente.

Hace casi 20 años que no sucede. Desde que Juan Carlos I visitara Ceuta en 2007, ni él ni su sucesor, Felipe VI, han pisado la ciudad. Ahora, sin embargo, el contexto podría provocarlo o, al menos, así lo quiere Juan Jesús Vivas.

El rey Felipe VI recibió este jueves al presidente de Ceuta en el Palacio de Marivent de Palma, donde veranea, para trasladarle a Vivas toda su solidaridad y abordar la crisis que ha asolado a Ceuta.

La pasada semana, cerca de 70.000 personas entraron de forma irregular a la ciudad autónoma en algo que, según ha subrayado Vivas, no ha sido una crisis migratoria sino "un episodio a través del que se ha puesto en jaque nuestra integridad".

"Ceuta está pasando por un momento muy difícil, y el hecho de que el jefe del Estado haya querido transmitir ese mensaje es especialmente relevante para los ceutíes, y yo, en nombre de todos ellos, lo quiero agradecer de manera pública", ha reiterado Vivas.

En la misma comparecencia, Vivas ha asegurado que Ceuta necesita garantizar "la seguridad en sus fronteras", ya que están en manos de "un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta", ha declarado, apuntando a Marruecos.

Ante la situación y tras ser preguntado por los medios de comunicación por la actuación del Rey tras su visita, Vivas ha asegurado que está seguro de que Felipe VI realizará una visita oficial a la ciudad, aunque ha evitado concretar fechas.

"El Rey está comprometido con la visita a Ceuta y la hará porque el Rey cumple con sus compromisos", ha declarado el presidente ceutí.

"Lo que yo no le puedo decir es cuándo, pero estoy convencido de que cumplirá el compromiso que ha adquirido él personalmente e irá a Ceuta", ha añadido.

Ante la expectación de los periodistas, deseosos por saber si, al fin, Felipe VI pisaría Ceuta, el presidente ha reiterado que el Rey va a apoyar a la ciudad y que mantendrá "el papel constitucional que le corresponde".

En la misma línea, el presidente se ha mostrado reconfortado por el apoyo del Rey ante lo sucedido y ha destacado el mensaje de cariño y apoyo que Felipe VI ha transmitido a toda Ceuta con la visita en uno de los momentos "más duros, críticos y difíciles" de la ciudad.

La visión de Felipe VI

A pesar de que el Rey no ha acudido a Ceuta, la Casa Real informó el sábado que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en la ciudad.

A su vez, el monarca señaló al Ejecutivo de Pedro Sánchez al reiterar que el Gobierno debería velar por la seguridad de Ceuta.

Felipe VI remarcó que debería ser el Ejecutivo quien tendría que "evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

De la misma forma, Felipe VI "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" a la población de ambas ciudades "el apoyo y cariño del resto de España".

Además de estas palabras trasladadas por Zarzuela, el Rey se puso en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Además, llamó tanto a Vivas como al presidente de Melilla, Juan José Imbroda, para trasladarles unas "palabras de ánimo y firmeza".

Marruecos y la Corona

Aunque el actual monarca no haya pisado Ceuta o Melilla, otro de los miembros de la Casa Real sí que lo ha hecho.

La princesa Leonor tuvo oportunidad de visitar la ciudad en junio del año pasado, como parte de la tripulación de la fragata Blas de Lezo, dentro del marco de su formación militar.

La embarcación estuvo atracada en la ciudad un fin de semana tras haber participado en el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-2.

En ese breve tiempo, la Princesa participó en un encuentro con varios representantes de la sociedad civil de Ceuta. Entre ellos, el propio Vivas.

Antes, ya lo hizo el actual Rey Emérito, Juan Carlos I, junto con la reina Sofía. Habían pasado 32 años desde que se había coronado Rey.

Desde entonces, su hijo no ha seguido su ejemplo. Pero tiene motivos.

La visita de su padre desató la ira de la corona marroquí. El rey Mohamed VI de Marruecos expresó su "condena" y "denuncia" y la calificó de "lamentable", a través de un comunicado oficial.

En el texto, Mohamed VI calificaba la visita de "contraproducente" a la vez que reiteraba que, con su actuación, Juan Carlos I atacaba "los sentimientos patrióticos sólidamente arraigados entre todos los componentes y sensibilidades del pueblo marroquí".

Pero el texto no se limitaba a acusaciones, también incluía varias amenazas. A través de sus palabras, Mohamed VI reiteró que la visita podría "poner en peligro el futuro y la evolución de las relaciones entre los dos países".

"Hay que hacer que las autoridades españolas asuman su responsabilidad", amenazó entonces el Rey marroquí.