El Gobierno deberá explicar el reparto de la publicidad institucional y por qué Cultura destinó el 80% al Grupo Prisa

Vox ha exigido una respuesta por escrito sobre la distribución y los criterios empleados, destacando la falta de transparencia en el reparto entre grupos de comunicación.

La inversión total en publicidad institucional fue de 88,1 millones de euros, siendo el Gobierno el mayor anunciante de España en 2025.

Prisa recibió 12,2 millones de euros, el 16,6% del total invertido en publicidad institucional en 2025, mientras EL ESPAÑOL obtuvo solo el 0,47% pese a liderar audiencias digitales.

El Gobierno deberá explicar en el Congreso los criterios para repartir la publicidad institucional y por qué el 80% de la partida de Cultura fue para radios del Grupo Prisa.

El Gobierno deberá explicar en el Congreso qué "criterios" siguió para repartir la publicidad institucional durante 2025 y "por qué cerca del 80% de las partidas del Ministerio de Cultura fueron destinadas a las radios del Grupo Prisa".

La pregunta parlamentaria ha sido registrada después de conocerse que Prisa recibió 12,2 millones de euros procedentes de campañas de Moncloa y sus ministerios en 2025, el 16,6% del total destinado a los grupos de comunicación.

EL ESPAÑOL percibió apenas 340.000 euros, el 0,47%, a pesar de liderar las audiencias digitales en el medidor oficial GfK.

Los diputados de Vox Joaquín Robles, Blanca Armario y José Ramírez del Río han registrado una batería de preguntas para las que reclaman respuesta por escrito.

El partido pone el foco tanto en la distribución de las campañas entre los diferentes medios como en el peso alcanzado por el grupo propietario de El País y la Cadena SER.

La iniciativa fue registrada el pasado 7 de julio. En su exposición de motivos, Vox se apoya en los datos sobre la ejecución de la publicidad institucional correspondiente a 2025.

Según recoge el documento, Cultura fue el segundo ministerio con mayor inversión publicitaria, al concentrar el 9,11% del total. El departamento dirigido por Urtasun destinó algo más de ocho millones de euros a sus campañas.

La pregunta obliga ahora al Gobierno a detallar los criterios utilizados para planificar, contratar y distribuir un gasto público que ha generado diferencias muy significativas entre grupos de comunicación y medios con audiencias comparables.

Prisa recibió 12,2 millones

Tal y como explicó EL ESPAÑOL, el informe de ejecución de la publicidad institucional de 2025 del Gobierno incorporó por primera vez un desglose por medios, grupos empresariales, campañas y ministerios.

Prisa encabezó la clasificación con 12,18 millones de euros y el 16,63% del total. A continuación se situaron Atresmedia, con 8,92 millones y el 12,19%, y Mediaset, con 5,75 millones y el 7,86%.

A mayor distancia quedaron Vocento, con unos 3,7 millones; Google, con 2,99 millones; Unidad Editorial, con 2,7 millones; y 014 Media, con 2,6 millones.

El contraste con los medios digitales nativos fue especialmente acusado. EL ESPAÑOL recibió unos 340.000 euros, el 0,47% del total, mientras Titania, editora de El Confidencial, obtuvo 117.000 euros.

Este periódico ha denunciado en numerosas ocasiones la falta de criterios transparentes en el reparto y ha llevado el caso ante el Consejo de Europa y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión.

Más de 88 millones ejecutados

La Administración General del Estado gastó 88,1 millones de euros en publicidad institucional durante 2025, alrededor del 55% de los 161,2 millones previstos inicialmente.

Pese a esa ejecución parcial, el Gobierno se situó como el mayor anunciante de España, por encima de L'Oréal, que invirtió 84,3 millones, según Infoadex. Además, fue la tercera cifra más alta de la etapa de Pedro Sánchez, tras las de 2022 y 2023.

De las 146 campañas previstas, se ejecutaron 109, a las que se sumaron otras 11 sobrevenidas. Igualdad fue el ministerio que más gastó, con 11,89 millones; Cultura quedó en segundo lugar, con algo más de ocho millones.

Los soportes digitales concentraron 20,85 millones, seguidos de televisión, con 15,88 millones, y radio, con 15,48 millones. La compra de espacios en medios representó cerca del 86% de todo el gasto institucional.

Por número de actuaciones, Transición Ecológica encabezó la relación con 40 campañas. Cultura desarrolló 11 y Sanidad, ocho.

Los soportes digitales concentraron 20,85 millones de euros, seguidos de la televisión, con 15,88 millones, y la radio, con 15,48 millones. La publicidad exterior recibió 10,53 millones y los medios gráficos, 10,09 millones.

La compra de espacios en medios representó cerca del 86% de todo el gasto institucional ejecutado en 2025.