La UCO halló en el despacho del DAO el expediente a los agentes que incluyeron en el 'caso David Sánchez' el correo de Begoña

Anticorrupción destaca contactos y reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, señalando posibles intentos de manipulación y ocultación de información relevante para las investigaciones.

La directora de la Guardia Civil y el DAO están imputados por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire Díez, donde se investiga una estrategia para desacreditar a la UCO.

El DAO, Manuel Llamas, custodiaba bajo llave estos expedientes, algo considerado fuera de la norma y que indica un interés especial sobre los agentes incómodos para el Gobierno.

La UCO encontró en el despacho del DAO de la Guardia Civil la única copia de los expedientes reservados abiertos contra agentes que investigaban casos relacionados con el entorno de Pedro Sánchez.

La Unidad Central Operativa (UCO) encontró en el despacho del DAO de la Guardia Civil la única copia de las dos informaciones reservadas que se abrieron desde la Dirección General contra sus propios compañeros, encargados de los procesos judiciales que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha podido confirmar en exclusiva EL ESPAÑOL de mandos del Cuerpo, del Estado Mayor del Instituto Armado y de fuentes cercanas a la investigación.

El pasado 27 de mayo, efectivos de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se personaron en la sede de la Dirección General, en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, para requerir esos expedientes abiertos a dos de los investigadores.

Balas y sus agentes tuvieron que preguntar, sin éxito, por los distintos departamentos de la sede central hasta dar con la documentación. En primer lugar, acudieron a reclamarla al departamento de régimen disciplinario.

Los dosieres abiertos contra sus hombres no estaban allí. De un despacho saltaron a otro.

Tras dar varias vueltas por el edificio, al final les admitieron que el DAO, Manuel Llamas, tenía el documento original de los dosieres guardado en su despacho bajo llave.

Algo, señalan fuentes del caso, absolutamente "fuera de la norma".

Manuel Llamas custodiaba ambos expedientes en su despacho, y ni siquiera estaban digitalizados. El suyo era el único ejemplar que había de esos papeles.

Tal y como comprobó la UCO durante esa misma jornada, no había registro documental en ningún otro lugar de la sede de la Dirección General.

Para los investigadores, según detallan fuentes judiciales del caso, se trata de un detalle de gran relevancia que evidencia una clara anomalía en la custodia de los archivos.

Revela el interés particular que el DAO demostraba sobre estos agentes incómodos para el Gobierno, ya que investigan los casos que afectan al entorno del presidente Sánchez.

La filtración

Días después de que la UCO acudiera a requerir esta información, el Gobierno filtró en medios afines que Balas y la UCO se habían "pasado de frenada" al irrumpir en el despacho de Llamas, una situación tan inédita como anómala.

Sin embargo, el equipo de Balas no entró sin motivo en el despacho de su máximo superior, al que investigan por orden del juez Santiago Pedraz.

Buscaban algo muy concreto que al DAO no le quedó más remedio que admitir que lo tenía guardado en sus dependencias.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO figuran hoy formalmente como imputados en el caso Leire Díez, por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos deberán declarar ante el magistrado el próximo 16 de julio.

Según el juez Santiago Pedraz, Llamas ordenó abrir una información reservada a los agentes de la UCO que estaban actuando como policía judicial para la juez Beatriz Biedma, instructora de las diligencias abiertas a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Concretamente, el 4 de diciembre de 2024, Llamas pidió abrir una investigación preliminar para determinar si existían indicios suficientes de una infracción disciplinaria que justificara incoar un expediente sancionador.

Llamas pidió que se investigara la inclusión en el informe de la UCO dirigido a Biedma de la cuenta de correo electrónico usada por la mujer del presidente del Gobierno, ya que en la causa contra David Sánchez aparecieron correos que éste dirigió a su cuñada.

Esas informaciones reservadas coinciden con las reuniones de Mercedes González y Leire Díez, la llamada fontanera del PSOE, que bajo la presunta dirección del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, coordinaba las actuaciones para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO.

De acuerdo con las diligencias que instruye Pedraz, las reuniones entre la directora y la fontanera se produjeron los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

En el último encuentro, Díez pidió a la responsable de la Guardia Civil que devolviese a su último destino al comandante Rubén Villalba.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Mercedes González en FITUR en 2023. Javier Lizón EFE

Leire prometió ventajas al agente Villalba, implicado en el caso Koldo, si le daba información que ella pudiera utilizar contra los investigadores de la UCO, en particular contra el teniente coronel Balas.

Unos días después, el 29 de abril de 2025, la Jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró una nota de despacho en la que se daba cuenta de "la existencia de un grupo de personas que estarían orquestando una campaña de desinformación que buscaría desacreditar las investigaciones efectuadas por la UCO".

La nota mencionaba expresamente a Leire Díez y añadía que "este grupo de personas haría ver que detrás de esta 'estrategia' [desacreditar a la UCO] se encontraría Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil".

En ese momento aún no se conocían los tres encuentros ya celebrados entre Mercedes González y Leire Díez.

Una nota de contenido casi idéntico a la de la Jefatura de Información fue elaborada el 6 de mayo de 2025 por la UCO. Un documento que la Unidad hizo llegar al jefe de Policía Judicial, el general Alfonso López Malo.

Este mando despachó personalmente la nota con el DAO el 8 de mayo de 2025.

Fue entonces cuando López Malo se enteró, por boca de Llamas, de la existencia de la nota de la Jefatura de Información que alertaba de la estrategia de Leire Díez. Un documento "ocultado", según Anticorrupción, por el DAO durante 10 días, desde el 29 de abril, pese a afectar a una unidad clave.

Contravigilancias

La preocupación de López Malo por los datos contenidos en la nota del 6 de mayo fue tal que ordenó que se estableciera un servicio de contravigilancia en torno a dos oficiales de la UCO objetivos de la trama.

Pero lo más relevante es que Llamas manifestó a López Malo que ya había trasladado a la directora de la Guardia Civil la nota de la Jefatura de Información del 29 de abril.

Anticorrupción considera destacable que, pese a ser evidente que González conocía las dos notas de despacho que alertaban del grupo formado por Leire Díez para tratar de desacreditar a la UCO, aún mantuvo contactos telefónicos con la fontanera del PSOE.

A las 09:16 horas del domingo 11 de mayo de 2025, día en que se publicaron informaciones sobre mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez que la UCO no tenía en su poder, también se registraron mensajes en el chat de Leire Díez y González. Esta última activó la función de borrado automático.

El teniente general Manuel Llamas Fernández, director adjunto operativo de la Guardia Civil el pasado 16 de junio en un curso de verano de la Universidad de La Rioja. EFE.

El 29 de mayo de 2025, la responsable de la Benemérita mantuvo una reunión con Llamas, López Malo, el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; y el teniente coronel Balas.

Todo ello, "sin que Mercedes González les hiciera saber que conocía y se había comunicado y entrevistado personalmente con Leire Díez", según afirman las fiscales, que no creen la versión que la directora dio hace unas semanas en la comisión de investigación del Senado.