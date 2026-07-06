La Policía detectó a "cientos" de migrantes en pateras con documentación falsa preparada para regularizarse en España

La Policía advierte que muchos migrantes incluso alegan falsamente la pérdida de pasaporte y que algunos tienen antecedentes penales o policiales.

El anuncio del Gobierno sobre la regularización extraordinaria ha provocado un efecto llamada en varios países africanos y europeos.

Las mafias de tráfico de personas han estado proporcionando documentos falsificados y facturas para acreditar presencia en España y aprovechar la regularización masiva.

La Policía ha detectado a cientos de migrantes en pateras que portaban documentación falsa para regularizar su situación en España.

Centenares de inmigrantes llegados en patera en los últimos meses a las costas españolas portaban documentos para permitirles acogerse a la regularización masiva promovida por el Gobierno.

Así lo atestiguan agentes de la Policía Nacional destacados en las zonas de llegada de las embarcaciones y mandos especializados en la gestión de inmigración y fronteras.

Se trata de un fenómeno nuevo surgido al hilo del efecto llamada que provocó en varios países africanos el anuncio de regularización extraordinaria de Pedro Sánchez.

Las mismas fuentes resaltan que, por sus contactos en los países de origen y la información que manejan las mafias que trafican con personas, estas organizaciones criminales han estado proporcionando documentación falsificada a quienes cruzaban el mar rumbo a España.

A la Policía le constan "centenares de casos, si no más". "Cuando los interceptamos, muchos llevan papeles encima para justificar aquí su residencia", explican a EL ESPAÑOL.

Los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya habían detectado la existencia de un mercado negro de facturas y tickets dirigidos a los inmigrantes que, en su intento de acogerse a la regularización, necesitaban acreditar su presencia en España.

Facturas de gas o de línea telefónica han estado distribuyéndose a aquellos que se suben a las embarcaciones fletadas desde países que utilizan la ruta atlántica hacia Canarias o la del Mediterráneo, en dirección a la Península.

Los mandos especialistas que han descubierto estas prácticas son los mismos que fueron certeros en sus previsiones y acertaron hace cinco meses la cifra final de solicitudes de regularización.

Su trabajo quedó plasmado en un informe firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete.

El pasado 21 de febrero, EL ESPAÑOL publicó el contenido de ese documento, en el que la Policía estimaba en 1.250.000 las personas que se beneficiarían de la regularización.

García Miravete advertía de un posible "efecto llamada". Así era. Según el informe, las redes de tráfico de personas utilizaban el anuncio en terceros países a través de redes sociales.

Peregrinación a España

En un informe anterior, sólo dos semanas después del anuncio de regularización extraordinaria, la Policía Nacional alertaba de que miles de extranjeros, "en muchos casos con antecedentes penales y policiales", alegaban falsamente haber perdido su pasaporte para conseguir regularizarse en España.

El oficio, del pasado 10 de febrero, fue publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL.

Según la información con la que contaban en las unidades de Extranjería, miles de individuos estaban "buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el período comprendido por el proceso de regularización extraordinaria".

La Policía detectaba ya entonces movimientos migratorios desde otros Estados de la UE hacia España, así como la llegada de miles de personas de los Balcanes y de países como Pakistán o Turquía.

Del mismo modo, extranjeros en situación irregular afincados en países como Francia o Reino Unido, señalan los mandos consultados, han peregrinado a España estos meses para presentar documentación que acredite que vivían aquí cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.