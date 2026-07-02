Colombianos (26%), marroquíes (13%) y venezolanos (12%): el ránking en la regularización del total de 1.174.978 solicitudes

A 30 de junio, 159.097 personas regularizadas ya se han dado de alta en la Seguridad Social, mayoritariamente con contratos indefinidos en hostelería, comercio y construcción.

El 75% de los solicitantes son hispanohablantes nativos, lo que facilita su integración laboral y social.

El proceso de regularización de inmigrantes en España recibió 1.174.978 solicitudes, duplicando las previsiones iniciales del Gobierno.

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes ha cerrado oficialmente sus ventanillas con un balance definitivo que desborda cualquier previsión pública: 1.174.978 solicitudes registradas, de las cuales 609.737 ya han sido tramitadas.

Durante meses, el Gobierno defendió una estimación oficial de 500.000 potenciales beneficiarios, utilizándola como escudo político frente a quienes alertaban de un aluvión burocrático.

Sin embargo, los datos finales presentados este 2 de julio por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, confirman que la demanda real ha duplicado las proyecciones iniciales, concentrándose de manera muy notable en Cataluña (257.602 peticiones), la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).

Del total de solicitudes recibidas, el 79,6% corresponde a autorizaciones por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, mientras que el 20,4% restante se refiere a autorizaciones para solicitantes de protección internacional.

Este volumen de solicitudes dibuja un mapa preciso sobre el origen geográfico de los solicitantes, donde América Central y del Sur y África concentran un abrumador 89% del total de los expedientes, 67% y 22%, respectivamente.

Por países, Colombia lidera de manera muy destacada el censo con el 25,9% de las peticiones, seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%), quedando un 20,5% repartido entre otras nacionalidades

El peso de la inmigración de origen latinoamericano es tan significativo que, como destacan fuentes del Ministerio, tres de cada cuatro solicitantes (un 75%) son hispanohablantes nativos, lo que reduce sustancialmente la barrera del idioma para su plena inserción laboral y social.

En cuanto al estado de la tramitación de esta marea burocrática, el Ministerio detalla que un 51,9% de las solicitudes (609.737 expedientes) se encuentra ya en fase de instrucción.

El perfil de quienes aspiran a regularizarse es predominantemente joven y de ligera mayoría masculina: el 57% son hombres frente al 43% de mujeres, situándose un 81% de los peticionarios por debajo de los 45 años. Los tramos demográficos se distribuyen con un 11,1% de menores de entre 0 y 15 años, un 17% de jóvenes de 16 a 24 años y un mayoritario 31,3% concentrado en la franja de los 25 a los 34 años.

Más allá de la carga administrativa, el proceso está teniendo un reflejo directo en el empleo formal. A 30 de junio, ya constaban 159.097 altas en la Seguridad Social de personas beneficiarias con una autorización provisional para trabajar.

Cancela ha valorado positivamente los datos de esta fase inicial del proceso. "Las cifras evidencian el esfuerzo histórico realizado por las instituciones y sociedad civil, que han empujado para que nadie se quede fuera de este proceso y conseguir una sociedad de acogida efectiva".

160.000 afiliados más

De acuerdo con los últimos datos disponibles (fecha a 30 de junio), se han registrado 159.097 afiliados más a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización.

En cuanto al tipo de empleo en el que se encuentran, las personas regularizadas que se han dado de alta se encuadran mayoritariamente en el Régimen General de la Seguridad Social (83,4%).

Además, el contrato indefinido es la modalidad que predomina entre las nuevas altas (77,3%), si bien es inferior al conjunto del total de afiliados extranjeros procedentes de países no comunitarios, que es de un 86,1%.

Por tipo de actividad, las secciones que concentran el mayor número de altas son: Hostelería (38.776), Comercio (20.195), Actividades Administrativas (19.327) y Construcción (18.310).