'Julito' Martínez "tomaba cafés" en Barajas con el comisario del 'Delcygate' cada vez que volaba a Venezuela con Zapatero

El excomisario de Barajas y jefe Superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, en el Senado este lunes. Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El excomisario de Barajas, Jesús María Gómez Martín, admitió en el Senado que se reunía con Julito Martínez, presunto testaferro de Zapatero, cada vez que este viajaba a Venezuela con el expresidente. Gómez Martín negó haber recibido dinero o gratificaciones de implicados en la trama Plus Ultra, pero su nombre aparece en comunicaciones investigadas por la Audiencia Nacional. El comisario es señalado por facilitar negocios de procedencia ilícita y por su papel en el caso Delcygate, aunque sigue siendo jefe superior de Policía de Canarias. Las investigaciones relacionan a empresarios venezolanos y miembros del entorno de Zapatero con presuntas ayudas irregulares y favores en el rescate de Plus Ultra.

El excomisario del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Jesús María Gómez Martín, ha reconocido en el Senado que "se tomaba cafés" con Julito Martínez, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, en su despacho de la comisaría de Barajas.

El mando ha reconocido en la Cámara Alta esas reuniones, y que se producían cada vez que este empresario viajaba con Zapatero a Venezuela.

Gómez Martín ha comparecido ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para responder ante las nuevas revelaciones sobre su presunta implicación en el caso Plus Ultra.

El mando ha reconocido ante sus señorías que conocía a Julito Martínez: "Alguna vez que acompañaba o coincidía con el presidente a un viaje a Venezuela le gustaba pasarse por mi despacho, se tomaba un café y se iba".

Ha admitido también que lo conoció a través de otro importante cargo de la compañía rescatada por el Gobierno. Este movimiento se investiga ahora en la Audiencia Nacional: "Lo conocí a través de su tocayo de Plus Ultra, Julio Martínez Sola".

Jesús María Gómez Martín es uno de los nuevos nombres que aparece en el caso Zapatero. Se trata del comisario de Barajas que estuvo a pie de pista la noche en que la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez aterrizó en España.

El jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha negado que en su etapa como comisario jefe del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas recibiera dinero o gratificaciones por parte de implicados en la trama 'Plus Ultra'. "Ni 7.000, ni 70.000, ni 700 millones de euros, a mí nadie me ha dado dinero", ha dicho.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, también reconoció hace tan solo dos semanas, también en el Senado, que se tomaba cafés con otros implicados en tramas de corrupción del PSOE, como la fontanera Leire Díez.

Sin embargo, al igual que ahora asegura este mando policial, negó haber realizado ningún favor a la persona con la que se citaba en esas reuniones.

Negocios de procedencia ilícita

El mando, pese a su evidente implicación en los hechos, continúa siendo el jefe superior de Policía de Canarias. El ministro Marlaska todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto y le mantiene en su cargo, pese a que puede fulminarlo cuando crea oportuno.

Gómez Martín ya tuvo que comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo con motivo, precisamente, del Delcygate. Fue en el Senado, en 2024.

También entonces, como este lunes, se limitó a responder con evasivas sobre su papel aquella noche, argumentando una y otra vez que Delcy no pisó suelo español, pese a haber bajado del avión y entrado en la terminal.

Su nombre, según reveló el juez de la Audiencia Nacional, figura en un chat de WhatsApp entre el abogado Miguel Palomero, que hizo de nexo de la trama para poner en marcha el rescate de Plus Ultra por la vía Ábalos, y el empresario venezolano Danilo Diazgranados Manglano.

De dicha conversación, incluida en el auto de la juez que comenzó investigando el caso Plus Ultra y que posteriormente elevó a la Audiencia Nacional, se infiere que Diazgranados utilizaba a Palomero "para llevar sus asuntos económicos en España, incluidos favores y gratificaciones", entre otros, "al comisario de Barajas Jesús María Gómez Martín".

En dichas conversaciones, recogidas en el chat DANILO-ESPAÑA, "también había referencias reiteradas a Julio Martínez Martínez", el amigo y supuesto testaferro de Zapatero, con un claro papel de conseguidor para las ayudas en la subvención de Plus Ultra.

Los mensajes, intervenidos en el despacho de Miguel Palomero el 24 de octubre de 2024, apuntan a la existencia de una relación "personal y económica" de Diazgranados con alguien denominado "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", "quien ha sido identificado como José Luis Rodríguez Zapatero" por los investigadores.

El sumario también explica que el comisario Gómez Martín intermedió para facilitar que en el aeropuerto de Cuatro Vientos, en Madrid, se realizaran "negocios con procedencia ilícita".