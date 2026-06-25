El contrato por influir en Bolivia eleva a más de 1,7 millones de euros los ingresos de Zapatero por consultorías en cinco años

Parte de los fondos recibidos por consultorías también llegaron a una empresa de marketing de sus hijas, alcanzando más de un millón de euros en pagos.

La UDEF y el juez Calama investigan si los servicios facturados por Zapatero y sus vínculos empresariales correspondían a servicios reales o a gestiones de influencia.

El último contrato, de 200.000 euros, fue firmado con una empresa peruana para influir en la posición de las autoridades bolivianas en beneficio de la cementera Soboce.

Zapatero ha recibido 1.725.078 euros en cinco años por trabajos de consultoría, según la investigación policial, a través de cuatro vías de cobro.

El contrato firmado por José Luis Rodríguez Zapatero para cobrar 200.000 euros mediante una empresa peruana eleva hasta 1.725.078 euros el dinero que la investigación policial atribuye al expresidente del Gobierno por trabajos de asesoramiento entre 2020 y 2025.

La cifra reúne cuatro vías de cobro identificadas en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en la documentación incorporada al caso Plus Ultra.

Son 490.780 euros procedentes de Análisis Relevante; 352.980, de Gate Center; 681.318, de sociedades vinculadas a Thinking Heads, y los últimos 200.000, abonados a través de Focus Social Research.

El nuevo contrato amplía el perímetro económico que investiga el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

El magistrado sitúa a Zapatero al frente de una supuesta estructura dedicada a realizar gestiones ante administraciones españolas y extranjeras en beneficio de diferentes compañías.

El expresidente se encuentra investigado dentro de una causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y otros ilícitos relacionados.

Zapatero ha negado haber realizado actuaciones ilegales y sostiene que sus actividades profesionales se ajustaron a la legalidad. También ha defendido que sus trabajos para la consultora de su amigo Julio Martínez consistieron en informes y asesoramiento estratégico.

El encargo boliviano

El último pago localizado procede de Focus Social Research SAC, una sociedad peruana especializada en marketing y comunicación corporativa. Zapatero firmó con ella un contrato de asesoría el 13 de mayo de 2024 por un importe total de 200.000 euros.

El acuerdo establecía un primer abono de 100.000 euros, equivalente al 50% de los honorarios. Los otros 100.000 se dividieron en dos transferencias de 50.000 euros.

La primera factura llevaba fecha del 10 de mayo de 2024, tres días antes de que el contrato fuese rubricado. Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente y también investigada, la remitió a Ana María Ospina, responsable de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales del conglomerado empresarial al que pertenece la cementera boliviana Soboce.

El contrato firmado por Zapatero para recibir 200.000 euros más una dieta diaria de 10.000 euros en caso de viajes.

El documento añadía una provisión de fondos de 10.000 euros por cada día de viaje. A esa dieta debían sumarse los gastos derivados de los desplazamientos, que se efectuarían en clase business.

La UDEF sostiene que los servicios pagados no estaban relacionados con la actividad de Focus Social Research.

Los agentes consideran que esta compañía pudo actuar como "sociedad interpuesta" para canalizar una remuneración vinculada realmente a las gestiones efectuadas en favor de Soboce, integrada en el peruano Grupo Gloria.

La cementera afrontaba un litigio que la obligaba a pagar 107 millones de dólares, cerca de 95 millones de euros, a una empresa competidora. El objetivo de las gestiones atribuidas a Zapatero consistía, según la Policía, en intentar modificar la posición de las instituciones bolivianas ante ese procedimiento.

El expresidente se reunió el 15 de septiembre de 2024 con Luis Arce, entonces presidente de Bolivia, en la Casa Grande del Pueblo de La Paz. Ese mismo día mantuvo otro encuentro con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

También intervino en la organización de una reunión con el entonces ministro de Justicia, César Siles. En ella estuvo presente Francisco Shwortshik, consejero delegado de Soboce.

Los contactos continuaron durante 2025. El 6 de mayo, Alcázar solicitó a la jefa de gabinete de Arce el teléfono del procurador general del Estado, Ricardo Condori, por indicación de Zapatero.

El 30 de mayo de 2025, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó temporalmente sin efecto la resolución que obligaba a Soboce a pagar los 107 millones de dólares.

Unas dos semanas después, el expresidente recibió el último abono de 50.000 euros previsto en el acuerdo.

Cuatro vías de cobro

Los 200.000 euros del contrato boliviano se suman a los 1.525.078 que el juez Calama ya había atribuido directamente a Zapatero a partir de los movimientos bancarios examinados.

La principal vía fue Thinking Heads. Varias sociedades pertenecientes o vinculadas a esta consultora transfirieron 681.318 euros al expresidente. Zapatero participó durante años como conferenciante en actividades gestionadas por este grupo.

La segunda fuente fue Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez, socio y amigo cercano del exjefe del Ejecutivo. Esta compañía remitió 490.780 euros a Zapatero entre 2020 y 2025 por servicios descritos como consultoría global o estratégica.

El propio expresidente reconoció públicamente esa relación profesional. En varias ocasiones ha explicado que Martínez le propuso colaborar con Análisis Relevante y que realizó informes orales y escritos para la consultora, aunque se desvinculó de cualquier intervención irregular relacionada con Plus Ultra.

La tercera vía directa fue Gate Center, un centro de análisis orientado a las relaciones con China. Zapatero presidió su Consejo Asesor. Según la resolución judicial, esta entidad le transfirió 352.980 euros.

Thinking Heads y Gate Center comparten como figura principal a Daniel Romero-Abreu Kaup. La investigación analiza ahora si los pagos respondieron a servicios reales, si guardaban correspondencia con los trabajos facturados y cuál era el origen final de los fondos.

Al añadir los 200.000 euros procedentes de Focus Social Research, el resultado alcanza exactamente los 1.725.078 euros. La cifra no incorpora otros contratos o comisiones cuya ejecución efectiva aún no ha quedado acreditada.

La "boutique"

La UDEF ha reconstruido además los movimientos previos que alimentaron las empresas de Julio Martínez. Plus Ultra pagó unos 458.000 euros entre 2020 y 2025 a través de Análisis Relevante, IOT Domotic Europe y Voli Analítica.

En la resolución en la que citó a declarar al expresidente del Gobierno, Calama denominó a esta red como finance boutique.

Análisis Relevante recibió 249.000 euros. IOT Domotic Europe facturó 110.799 y Voli Analítica, alrededor de 99.000. Algunas facturas utilizaban conceptos relativos a informes, análisis técnicos o gestión de vuelos entre Madrid y Caracas.

La cantidad total abonada por la aerolínea a las tres sociedades resulta muy próxima a los 490.780 euros que Análisis Relevante transfirió posteriormente a Zapatero.

La empresa de Martínez también recibió 380.208 euros de Inteligencia Prospectiva y otros 127.050 del Grupo Aldesa por contratos de asesoría. El auto menciona igualmente fondos procedentes de Softgestor, la empresa del banquero chavista Francisco Flores Suárez.

El dinero de sus hijas

La investigación también analiza los pagos recibidos por What The Fav SL, la agencia de marketing administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente.

Análisis Relevante transfirió 239.755 euros a esta compañía. Agropecuaria Lucena, otra de las empresas de Julio Martínez, pagó 20.993,50. Pickashop, 18.150. Gate Center aportó otros 171.727 y las sociedades relacionadas con Thinking Heads abonaron 12.297. Estas cinco vías suman 462.922,5 euros.

A ellas se añaden 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva. Por tanto, los pagos dirigidos a What The Fav alcanzan al menos 1.024.362,5 euros.

Parte del dinero que entró en What The Fav terminó después en cuentas personales de Alba y Laura Rodríguez Espinosa: 199.904,25 € y 247.191,06 €, respectivamente.

Calama destaca, además, que José Luis Rodríguez Zapatero figuraba como autorizado en las cuentas bancarias personales de sus hijas.

Para el magistrado, esa circunstancia refuerza la necesidad de aclarar quién controlaba finalmente los fondos y qué trabajos justificaron cada pago.

La investigación deberá determinar ahora si las consultorías documentadas respondieron a servicios efectivamente prestados o si, como sostiene la UDEF en varios de sus informes, algunos contratos sirvieron para dar cobertura formal a gestiones de influencia.