Aldama recibió 300.000 € del chavista Flores a cuenta de la operación para financiar a ZP y al PSOE con crudo venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero reconoció conocer personalmente a Flores Suárez y admitió que el empresario venezolano contrató servicios a la consultora donde él trabajaba como consultor.

La investigación judicial apunta a que Flores Suárez, a través de sociedades administradas por su testaferro en España, realizó varios pagos al 'Grupo Zapatero' y a la consultora Análisis Relevante.

La transferencia fue realizada por Apamate Corporate and Trust SL a la empresa Deluxe Fortune de Aldama, y está relacionada con un supuesto anticipo por la intermediación en la venta de petróleo de PDVSA.

Víctor de Aldama cobró 300.000 euros de una sociedad del chavista Francisco Flores Suárez en enero de 2020, vinculados a una operación para financiar al PSOE y a Zapatero con crudo venezolano.

Víctor de Aldama cobró 300.000 euros de una sociedad del chavista Francisco Flores Suárez en enero de 2020 a cuenta de la operación para la venta de crudo de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) con la que financiar a José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE.

Según fuentes judiciales, Aldama ofreció más detalles de la operación durante su declaración ante el juez Ismael Moreno en la pieza secreta por la financiación ilegal del Partido Socialista.

En su declaración del pasado 12 de marzo, el empresario explicó que este pago de Flores, supuestamente fallecido el 6 de febrero, está vinculado al sobre que le entregó Delcy Rodríguez.

El pago se realizó a través de la sociedad Apamate Corporate and Trust SL, investigada también por haber pagado al "Grupo Zapatero" y que está administrada por Carlos Alberto Parra Delgado, testaferro de Flores en España.

La transferencia con concepto: "Abono Op. target2 recibida de Apamate Co" (Apamate Corporate and Trust SL) se efectuó el 3 de enero de 2020, 17 días antes de que Delcy Rodríguez viajara a Madrid, pese a que tenía un veto de entrada y tránsito por el territorio de la UE.

Según recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo, la transferencia se realizó a la empresa Deluxe Fortune, de Víctor de Aldama.

https://s3.elespanol.com/2026/01/29/actualidad/1003744109675_261166182_320x240.jpg EL ESPAÑOL

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el sobre contenía una puesta a disposición de un cupo de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares.

Entre los documentos entregados por Aldama se encuentra un certificado de volumen de crudo de fecha 4 de febrero de 2020, en el cual se ofrecen seis millones de barriles de crudo Boscán con vencimiento a 45 días.

La operación, según indican fuentes judiciales, no llegó a producirse, pero sí existe el pago de 5 millones de euros de anticipo en una cuenta bancaria de Rusia.

Los agentes, en su oficio firmado el 2 de junio de 2023, indicaron que se desconocía "a qué se debe ese importe" pagado por la sociedad administrada por Carlos Alberto Parra Delgado, bajo el control de Francisco Flores Suárez, y en la que aparece como apoderado Óscar Cunto André, vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

Aldama indicó en la Audiencia Nacional que cobró por la intermediación y que este anticipo se produjo un mes antes de la puesta a disposición del cupo de petróleo que él mismo entregó al juez Ismael Moreno.

Softgestor, la otra empresa controlada por Flores Suárez -a través de Carlos Alberto Parra-, fue la encargada de pagar a Análisis Relevante, la empresa del 'Grupo Zapatero', 145.200 euros en dos abonos: en octubre de 2020 y septiembre de 2021.

Zapatero y Flores Suárez

La semana pasada, el juez Calama preguntó a Zapatero por los clientes de Análisis Relevante y por las personas que estaban detrás de las sociedades que financiaban a la consultora.

Tras identificar a los hermanos Amaro Chacón, que estaban detrás de la empresa Inteligencia Prospectiva, Calama preguntó si conocía a algún otro cliente más.

"Sí, al señor Flores", respondió el expresidente.

Calama le pidió entonces que identificara la empresa con la que vinculaba a Flores. Zapatero contestó que no conocía inicialmente qué sociedad realizaba los pagos, aunque terminó señalando a Softgestor.

"Yo no sabía qué empresa contribuía a Análisis Relevante, no lo sabía, pero es Softgestor o algo así", manifestó.

José Luis Rodríguez Zapatero, sobre su relación con Francisco Enrique Flores Suárez

El expresidente describió a Flores Suárez como un empresario de los sectores petrolero e inmobiliario.

Añadió que lo había conocido "en los años 2017, 2018" durante su intensa actividad política y diplomática en Venezuela.

Francisco Enrique Flores Suárez es un banquero venezolano muy cercano al chavismo y a PDVSA. Su grupo empresarial anunció su muerte en febrero de este año, en plena investigación de algunos casos que lo situaban en el centro de varias tramas.

Zapatero explicó que había tratado con centenares de empresarios y representantes venezolanos durante ese periodo.

No obstante, su respuesta establece una relación personal prolongada con Flores y confirma que el banquero conocía tanto a Julio Martínez como el papel del propio expresidente dentro de Análisis Relevante.

Zapatero fue más allá al explicar que el empresario venezolano contrató a Análisis Relevante porque sabía que él trabajaba como consultor para esa compañía. El expresidente admitió así, que Flores conocía su presencia dentro de la consultora antes de acordar los servicios con Julio Martínez.

"Cuando conoció que había una consultora, de la que yo era consultor, y conoció a Julio Martínez, él contrató los servicios", declaró Zapatero durante el interrogatorio en la Audiencia Nacional.

Además, Zapatero explicó que, salvo en el caso de Plus Ultra, mantenía contacto con "la mayoría" de los clientes de Análisis Relevante, estando Francisco Enrique Flores Suárez entre los que tenían interlocución directa con el expresidente.

La declaración resulta relevante porque el nombre de Flores Suárez no aparecía en la estructura formal de Softgestor. La empresa tenía como administrador único a Alberto Parra Delgado, que figuraba además como titular del 65% de sus participaciones.

Sin embargo, la UDEF atribuye el control efectivo de la mercantil al banquero venezolano.

Las conversaciones incorporadas a la causa muestran que Julio Martínez negociaba directamente con Flores, le enviaba contratos y le reclamaba los pagos pendientes.

Testaferro de Flores Suárez

El banquero Flores Suárez, intermediaba en operaciones petroleras de Venezuela y controlaba, a través de Carlos Alberto Parra Delgado, la sociedad Apamate Corporate And Trust.

Parra Delgado aparece como administrador único de Softgestor, la pequeña gestoría situada en el distrito madrileño de Hortaleza que canalizaba los pagos del 'Grupo Zapatero'.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera probado que Parra Delgado actuaba de testaferro del banquero chavista.

Además, estas dos mercantiles firmaron varios contratos con Análisis Relevante, la sociedad ligada a Julio Martínez Martínez, el socio del expresidente Zapatero.

Los investigadores concluyeron que Softgestor transfirió un total de 145.200 euros a Análisis Relevante mediante dos pagos de 72.600 euros realizados en octubre de 2020 y septiembre de 2021.

Los pagos se realizaron mediante un supuesto contrato de prestación de servicios, firmado el 30 de julio de 2020.

En la investigación del caso Plus Ultra, José Luis Calama afirmó que dichos contratos eran "instrumentos de apariencia" confeccionados únicamente para justificar movimientos de dinero.

Siguiendo en esta línea, el magistrado considera que Julio Martínez no trataba con el administrador formal de Softgestor, Parra Delgado, sino con Flores, el banquero chavista.

De hecho, el empresario venezolano modificó personalmente el contrato para decidir qué empresa debía firmarlo finalmente. Inicialmente iba a utilizarse Apamate Corporate And Trust, pero Flores optó finalmente por emplear Softgestor.