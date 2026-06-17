El entorno de Zapatero asegura que las joyas árabes se las regaló el rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz en 2007

El expresidente Zapatero se ha negado a declarar ante el juez sobre el origen de las joyas, aunque ha solicitado unos días para reunir información relevante.

El juez investiga si las joyas debían formar parte del patrimonio del Estado o podían ser conservadas a título personal, dado que no existe documentación que acredite su origen o trazabilidad fiscal.

Las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, incluyen piezas de oro blanco con diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas, siendo el collar más caro tasado en 278.000 euros.

El entorno de Zapatero afirma que las joyas halladas en su despacho fueron un regalo institucional del rey Abdalá de Arabia Saudí durante su visita oficial a España en 2007.

El entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que las joyas de origen árabe -según reveló EL ESPAÑOL- que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte de su despacho fueron un regalo institucional del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, durante un viaje oficial a España realizado en 2007.

Según ha relatado este miércoles el programa Mañaneros 360, de TVE, las principales piezas del lote, tasado en 1,3 millones de euros, le fue entregadas al entonces jefe del Ejecutivo en el marco de las relaciones diplomáticas, en un momento en el que la Moncloa estrechaba lazos con Riad por razones estratégicas, económicas y energéticas.

"Ese monarca vino a España en la concesión del Toisón de oro que le daba el rey Juan Carlos", arrancaba Javier Ruiz, el presentador del programa matinal de TVE.

Según el Boletín Oficial del Estado, el rey Abdalá de Arabia Saudí recibió el Toisón de Oro de manos de Juan Carlos I en aquella visita, el 15 de junio de 2007.

Tal como ha descrito el presentador, el rey Abdalá habría realizado "obsequios a todo el Gobierno", pero "no se produjo tasación", según le han asegurado dichas fuentes.

Las joyas peritadas de la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero. EL ESPAÑOL

Esta nueva versión del entorno de Zapatero llegaba en la misma mañana en la que el expresidente se negaba a declarar ante el juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas.

Y después de que hayan surgido interrogantes sobre si las piezas formaban parte de regalos protocolarios sujetos al patrimonio del Estado o si, por el contrario, podían ser conservadas a título personal.

Si esta versión fuera cierta, las posibles ilegalidades estarían prescritas, ya que los delitos fiscales prescriben a los cinco años en España, y a los 10 años en los casos agravados, es decir, en el caso de que la cuota defraudada superara los 600.000 euros.

Por lo tanto, si efectivamente fueron un regalo del rey saudí en 2007, el plazo de prescripción se habría cumplido en 2012. O en el peor de los casos, en 2017.

Eximido de contrabando

Y sería la coartada perfecta. Porque también se desarmaría la hipótesis de un delito de contrabando, al haber sido el monarca saudí el que las introdujera en territorio nacional, eximiendo a Zapatero de esa responsabilidad.

Por otro lado, el fallecimiento del propio rey Abdalá hace 11 años, en 2015, eliminaría la posibilidad de corroborar esta versión con el único testigo directo de aquella presunta dádiva

El expresidente se ha negado a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional sobre las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que fueron incautadas en una caja fuerte de su oficina. Zapatero ha sido interrogado como investigado ante el juez José Luis Calama, instructor del llamado caso Plus Ultra.

En la resolución en la que Calama atribuía al expresidente del Gobierno de un delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando tras el hallazgo de las joyas, el magistrado ya señaló que Zapatero no había aportado ningún documento que revelase el origen del ajuar. Tampoco nada que acreditase su trazabilidad.

A ojos del magistrado, "la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición", apunta, a "la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

Calama subrayaba que "la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional" de joyas de tanto valor, "sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

Tampoco lo ha hecho este miércoles, aunque ha pedido al juez unos días para reunir la información necesaria.

Peritaje

Los técnicos de la joyería Ansorena analizaron las piezas entre el 8 y el 9 de junio de 2026.

El informe recoge que se emplearon medios del departamento de tasaciones de la firma, referencias profesionales de precios, publicaciones especializadas y dictámenes del Instituto Gemológico Español para concretar tratamientos y yacimientos de algunas gemas.

La parte más valiosa del lote se concentra en varias piezas de oro blanco de 18 quilates con diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas. Sólo los tres collares principales suman 653.000 euros, la mitad del total.

La joya más cara es un collar de oro blanco con diamantes y dos esmeraldas naturales de Zambia. Ansorena le atribuye un valor de 278.000 euros.

El informe lo describe como una cadena tipo 'riviere' en forma de U, "cuajada de diamantes talla brillante", con unos 30 quilates en total, y dos esmeraldas talla pera mixta con un peso aproximado de 21 quilates.

El segundo puesto lo ocupa otro collar de oro blanco de 18 quilates, valorado en 220.000 euros. Está formado por 13 zafiros principales talla perilla, dispuestos en disminución desde el centro hacia los lados.