Zapatero y sus hijas han ganado más de 4M en 5 años entre la 'trama de Julito', las consultorías y conferencias

La empresa de sus hijas, 'Whathefav', también recibió pagos de sociedades de la trama relacionadas con empresarios venezolanos y un lobby chino.

El resto, más de 1,5 millones de euros, procede de labores de consultoría y conferencias para diversas empresas españolas, chinas y venezolanas.

Del total, más de 2,5 millones de euros fueron canalizados a través del 'Grupo Zapatero', un entramado empresarial vinculado a su presunto testaferro, Julio Martínez.

Un informe de la UDEF desvela que José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas han ganado más de cuatro millones de euros entre los años 2020 y 2025.

José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura, han ganado más de cuatro millones de euros en cinco años entre la 'trama de Julito', las consultorías y conferencias.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, concluye que desde el 'Grupo Zapatero' se canalizaron 2.510.297 euros a las cuentas del expresidente y sus hijas.

En el oficio policial se incluye un gráfico con los pagos realizados por el entramado empresarial de Julio Martínez Martínez, al que los investigadores denominan el "testaferro" de Zapatero.

Los pagos al 'Grupo Zapatero' de las empresas de la trama. Tomás Berrio

Este gráfico detalla los pagos de las siguientes empresas del "Grupo Zapatero": Análisis Relevante de Julio Martínez, Inteligencia Prospectiva de los hermanos venezolanos Amaro Chacón, Gate Center, Thinking Heads Group y Thinking Heads Americas de Daniel Romero-Abreu.

Sin embargo, la Policía consigna además 1.569.502 euros que Zapatero recibió de varias empresas españolas, chinas y venezolanas a las que asesoraba como consultor.

En total, son 4.079.799 euros los recibidos por Zapatero y sus hijas entre los años 2020 y 2025.

Pagos del "Grupo Zapatero"

La UDEF acredita que el "Grupo Zapatero" está formado no sólo por el testaferro del expresidente, Julio Martínez, sino también por al menos otras cuatro sociedades.

Zapatero cobra 490.780 euros de Análisis Relevante del considerado su testaferro.

El expresidente, además, recibe 352.980 euros del Gate Center, 649.552 euros de Thinking Heads Group y 31.766 de Thinking Heads Americas.

Estas tres empresas están vinculadas al abogado y empresario español Daniel Romero-Abreu. Sin embargo, el Gate Center es un lobby chino relacionado con Miguel Duch, al que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) considera un espía al servicio de Xi Jinping.

Por otro lado, Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, cobró 239.755 euros de Análisis Relevante.

La sociedad de Alba y Laura Zapatero Espinosa recibió, por su parte, 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva de los hermanos venezolanos Amaro Chacón.

Estos hermanos venezolanos están relacionados con los negocios del petróleo venezolano que el chavismo ponía a disposición de Zapatero para que ejerciera como "intermediario obligatorio".

Del lobby chino Gate Center, las hijas del expresidente cobraron 171.727 euros y 12.297 euros de Thinking Heads Group de Romero-Abreu.

Consultor y conferencias

Además de estos pagos, la UDEF detalla que Zapatero ha ingresado más de un millón y medio de euros por labores de consultoría y conferencias con otras empresas.

Entre estos pagos destaca la presencia de tres sociedades chinas y una de Hong Kong.

Una de ellas es Mimo Advisors, antigua Acento Asia. Esta sociedad estuvo vinculada al lobby de José Blanco a través de Miguel Duch, el espía chino que también trabajó para Huawei.

El nombre real de Duch es Fangyong Du y también colaboró con la trama Koldo, tal y como ha revelado este periódico según los mensajes encontrados en los dispositivos del asesor de Ábalos.

Mimo Advisors, según los datos de la UDEF, pagó 104.410 euros a Zapatero.

El lobby Kreab Iberia, en el que el expresidente ejercía de consultor y conferenciante, abonó 851.180 euros.

La matriz de este lobby, Kreab Worldwide abonó otros 105.000 euros a Zapatero en los últimos cinco años.

Una empresa peruana llamada Focus Social Research SAC pagó 200.000 euros al exlíder del PSOE a través de tres transferencias.

Chinalink Asia Holdings LTD es un fondo de inversión capital privado que se centra en sectores disruptivos como la inteligencia artificial, la biotecnología y el cambio climático.

Este fondo de inversión abonó 159.034 euros a Zapatero divididos en 27 transferencias bancarias, según recoge la UDEF en su informe.

La empresa constituida en España Bright Digital Solutions también tiene vinculaciones con China y aparece entre los pagadores de Zapatero.

Esta sociedad está administrada por Wang Sheng y transfirió 53.000 euros a las cuentas del exlíder del PSOE.

Por otro lado, la empresa radicada en Hong Kong denominada Yuewee International Trade LTD pagó 49.758 euros al expresidente del Gobierno.

La UDEF consigna un último pago de Zayed Award For Human Fraternity a Zapatero por un valor de 47.120 euros.

En total, entre los pagos del "Grupo Zapatero" y las labores de consultoría o conferenciante, el expresidente y sus hijas superaron los cuatro millones de euros en ingresos durante el último lustro.

Hipoteca cancelada

Los investigadores de la UDEF también señalan en el informe a Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero.

El oficio destaca que la mujer del expresidente canceló con una transferencia desde una de sus cuentas una hipoteca de 500.000 euros.

Zapatero y Sonsoles Espinosa adquirieron un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid el 26 de febrero de 2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros.

El Banco Santander les concedió un préstamo hipotecario para esta operación por un importe de 500.000 euros.

La esposa de Zapatero canceló la hipoteca con un pago realizado desde sus cuentas el 16 de enero de 2025, menos de un año después de haber adquirido la casa.

Las frases de la trama

Algunas de las frases recogidas por la UDEF en su oficio reflejan la impunidad con la que actuaba la trama de Plus Ultra.

Así, por ejemplo, Julio Martínez Sola, ahora presidente de la aerolínea, dijo en una conversación de Whatsapp que "el fin justifica a los medios".

"Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", afirmó Martínez Sola cuando el directivo Rodolfo Reyes le preguntó si veía bien acudir a Zapatero para lograr el rescate de Plus Ultra.

Toda una declaración de intenciones de lo que la UDEF ha logrado después probar sobre la trama en los dos informes a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva.

El CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli, también señaló a Zapatero para lograr el rescate del Gobierno en un chat grupo de los directivos de la aerolínea.

"Pues ahora es meterle chola al Zapa. Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el sepi para ir conversando y aclarando dudas, pero con el tocayo tenemos que hacer que eso pase rápido", escribió el 1 de septiembre de 2020.

"Meterle chola" es una expresión venezolana que significa pisar el acelerador. Roselli afirmó en este mensaje que la aerolínea debía ahora presionar a Zapatero y su "testaferro" Julio Martínez para que el rescate se lograra rápido.

Los conversaciones detallan el modus operandi en la trama, mientras que los dos millones y medio en las cuentas de Zapatero y sus hijas fueron el fruto de las gestiones del expresidente para la UDEF.

El propio "testaferro" de Zapatero, Julio Martínez, explicó a Roselli cómo facturar los trabajos de Plus Ultra por las gestiones del grupo del expresidente: "De mi empresa, para facturas La Sepi, próximo semana [sic].

Factura falsa a factura falsa hasta llegar a los 2.510.297 euros que terminaron en las cuentas de Zapatero y sus hijas.