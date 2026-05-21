Una empresa que pagó al 'Grupo Zapatero' está investigada por la financiación del PSOE con el petróleo venezolano que movía Alex Saab, testaferro de Maduro

El auto judicial sostiene que parte del dinero de las operaciones petroleras habría servido para financiar al PSOE y la candidatura internacional de Pedro Sánchez, usando una red de sociedades españolas y venezolanas.

La UCO y la UDEF investigan contratos y transferencias entre empresas españolas y sociedades controladas por el entorno chavista, vinculando pagos opacos a figuras próximas a Zapatero y al PSOE.

Alex Saab, testaferro de Maduro, y Francisco Flores, banquero vinculado al chavismo, aparecen como nexos clave en la trama de venta de crudo de PDVSA y el presunto desvío de fondos hacia el entorno socialista.

Una empresa que pagó al 'Grupo Zapatero' está bajo investigación por su posible participación en la financiación irregular del PSOE a través de operaciones con petróleo venezolano.

Una de las empresas que pagó al "Grupo Zapatero" está siendo investigada en la causa secreta sobre la posible financiación irregular del PSOE gracias a la venta de petróleo de Venezuela.

Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro y detenido en EEUU, es uno de los nexos de la financiación del PSOE y las operaciones de venta de crudo intermediadas por Zapatero.

La trama de Saab en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) tenía a Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y Francisco Flores, banquero chavista, como intermediarios con el "Grupo Zapatero" y el Gobierno de España.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la causa secreta sobre la financiación del PSOE, tiene en el punto de mira empresas españolas controladas por esta presunta organización criminal.

Carlos Alberto Parra Delgado era el administrador único de la sociedad Softgestor SL, que abonó 145.200 euros a Análisis Relevante, empresa del amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez.

Parra Delgado era el testaferro en España de Francisco Flores, banquero chavista ligado al narco al que se le da por muerto y que intermediaba en operaciones petroleras de Venezuela.

Francisco Flores controlaba a través de Parra Delgado otras empresas en España entre las que está Apamate Corporate And Trust.

Esta sociedad española tiene de apoderado a otro hombre clave dentro del entorno de PDVSA y del chavismo: Óscar Cunto André.

Cunto André es vicepresidente, responsable jurídico de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), y mano derecha de Jorge Giménez.

Este último es presidente del fútbol venezolano y está investigado por una trama que habría defraudado hasta 1.200 millones de dólares a través de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Giménez entregó 80.000 dólares en efectivo al empresario español Víctor de Aldama para "seguir alimentando la máquina", según los mensajes hallados por la UCO durante la investigación del caso Koldo.

"Que me va a pagar lo tengo claro, pero ya sabes cómo funciona el Gobierno para pagarte (...) pero la máquina necesita aceite, ya sabes tú mejor que nadie", escribió Aldama a Giménez en mayo de 2020.

La entrega en metálico se materializó a través de terceras personas el 18 de junio de 2020, según la UCO.

Las empresas españolas controladas por Francisco Flores y Jorge Giménez habrían servido para canalizar pagos a Zapatero. La UCO investiga si esos fondos llegaron también a través de un complejo entramado societario al PSOE.

Estas pesquisas están siendo llevadas a cabo por el magistrado Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Más allá de Plus Ultra

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acordada por el juez José Luis Calama ha abierto una nueva dimensión en la investigación sobre el negocio internacional del petróleo venezolano.

La resolución judicial describe además una estructura internacional que, según el magistrado, actuaba como intermediaria en operaciones de venta de crudo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) utilizando contactos políticos al más alto nivel.

Las empresas y personas clave de la investigación se conectan directamente con nombres tan importantes del chavismo como Delcy Rodríguez o Alex Saab.

También enlaza con las acusaciones realizadas por Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional sobre una supuesta operación petrolera destinada a financiar al PSOE y a la candidatura de Pedro Sánchez a la Internacional Socialista.

El auto de Calama sostiene que el entorno de Zapatero habría utilizado empresas españolas para canalizar fondos procedentes de operaciones internacionales relacionadas con petróleo y oro venezolanos.

La empresa clave

Entre todas las sociedades pagadoras a la trama aparecía Softgestor SL. Se trata de una mercantil administrada formalmente por Carlos Alberto Parra Delgado, pero cuyo control real atribuyen los investigadores al empresario venezolano Francisco Enrique Flores Suárez.

La propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera acreditado que Flores era quien tomaba realmente las decisiones sobre Softgestor y sobre la otra sociedad vinculada a ambos denominada Apamate Corporate And Trust SL.

Las dos empresas, administradas oficialmente por Parra Delgado, fueron utilizadas para firmar contratos con Análisis Relevante SL, la sociedad controlada por Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el hombre de máxima confianza de Zapatero.

Julio Martínez, empresario investigado y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la 'comisión Koldo'. E.E.

La investigación judicial concluye que Softgestor transfirió un total de 145.200 euros a Análisis Relevante mediante dos pagos de 72.600 euros realizados en octubre de 2020 y septiembre de 2021.

Los pagos estaban amparados en un supuesto contrato de prestación de servicios firmado el 30 de julio de 2020.

Sin embargo, el juez Calama considera que esos contratos eran "instrumentos de apariencia" confeccionados únicamente para justificar movimientos de dinero.

La resolución judicial destaca, además, que Julio Martínez no negociaba directamente con el administrador formal de Softgestor, Carlos Alberto Parra Delgado, sino con Francisco Flores.

De hecho, el empresario venezolano modificó personalmente el contrato para decidir qué empresa debía firmarlo finalmente. Inicialmente iba a utilizarse Apamate Corporate And Trust, pero Flores optó finalmente por emplear Softgestor.

La conexión petrolera

La importancia de Francisco Flores dentro de la investigación no se limita a esos pagos. Víctor de Aldama ya señaló su nombre durante su declaración ante el juez Ismael Moreno.

Según afirmó el empresario, Flores disponía de la licencia necesaria para operar con cupos de petróleo venezolano y formaba parte de la estructura utilizada para comercializar crudo de PDVSA en el extranjero.

El llamado "sobre de Aldama" entregado en la Audiencia Nacional contenía documentación sobre una operación valorada en 250 millones de dólares relacionada con seis millones de barriles de crudo Boscán.

El sobre con el cupo de petróleo de PDVSA entregado por Víctor de Aldama. EL ESPAÑOL

El certificado estaba fechado el 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después del denominado Delcygate.

Aldama aseguró que aquella operación terminó bajo control de Zapatero y que el dinero iba destinado a financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

Según su versión, incluso llegó a realizarse un anticipo de cinco millones de euros en una cuenta rusa vinculada presuntamente al entorno del expresidente socialista.

El auto de Calama refuerza parcialmente ese escenario al describir una estructura dedicada a facilitar operaciones petroleras internacionales utilizando contactos políticos en Venezuela.

La resolución sostiene que los interesados en comprar cargamentos de crudo debían enviar cartas de intención dirigidas obligatoriamente a la "Oficina del Presidente Zapatero".

Para el juez, aquello funcionaba como un "peaje" político imprescindible para acceder al negocio petrolero venezolano.

Las comunicaciones intervenidas por la Policía muestran además conversaciones constantes con la cúpula chavista para desbloquear operaciones y asignaciones de barcos.

En uno de los mensajes incorporados a la causa, el intermediario Domingo Amaro Chacón afirmaba estar preparado para reunirse con "La Dama y Ministro Petróleo".

Los investigadores identifican a "La Dama" con Delcy Rodríguez.

El papel de Delcy y Saab

La figura de Delcy Rodríguez aparece constantemente en la documentación analizada por la Policía. Según los investigados, era ella quien controlaba directamente la asignación de cargamentos y barcos petroleros.

El auto también refleja negociaciones con compradores internacionales vinculados al Partido Comunista Chino y con empresas interesadas en adquirir petróleo venezolano utilizando la intermediación del entorno de Zapatero.

Todo ello sitúa el negocio petrolero en el centro de una red internacional donde confluyen empresarios venezolanos, operadores financieros y estructuras políticas vinculadas al chavismo.

Ese ecosistema es el mismo en el que durante años se movió Alex Saab.

El empresario colombiano, posteriormente nacionalizado venezolano, fue señalado por Estados Unidos como el principal operador financiero de Nicolás Maduro y como una pieza clave para esquivar sanciones internacionales.

Las autoridades norteamericanas le acusaron de utilizar redes empresariales internacionales para mover dinero procedente de contratos estatales y operaciones vinculadas al petróleo venezolano.

Tras ser extraditado a Estados Unidos en 2021 y posteriormente liberado en un intercambio de presos en 2023, Saab volvió a convertirse en una figura central dentro del aparato económico chavista.

Sin embargo, su situación cambió radicalmente este año tras la caída de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina de Venezuela.

Este mes, Saab fue deportado nuevamente a Estados Unidos, donde afronta nuevos cargos por lavado de dinero y corrupción.

Las autoridades estadounidenses consideran ahora que podría convertirse en un testigo clave sobre las finanzas internacionales del chavismo y las operaciones petroleras realizadas durante los últimos años.

La red empresarial

Otra de las conexiones relevantes aparece en torno a Apamate Corporate And Trust SL. La sociedad, inicialmente prevista para firmar el contrato con Análisis Relevante, tiene como apoderado al abogado venezolano Óscar Cunto André.

Cunto es una figura muy influyente en el entorno jurídico y deportivo venezolano. Actualmente ejerce como asesor principal de la firma internacional Dentons en Caracas y ocupa cargos relevantes dentro de la Federación Venezolana de Fútbol y de estructuras vinculadas a la FIFA.

Su nombre conecta además con Jorge Giménez Ochoa, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y empresario relacionado históricamente con contratos de PDVSA y con el entorno político de Delcy Rodríguez.

Jorge Giménez ha ocupado el enorme vacío financiero y operativo que dejó Alex Saab cuando fue arrestado en 2020.

Desde ese momento, comenzó a gestionar grandes contratos de importación de alimentos y a actuar como intermediario en la venta opaca de petróleo, replicando el mismo modelo de negocios que había enriquecido a Saab.

La gran diferencia entre Saab y Giménez es que, mientras que el primero estaba 'apadrinado' por Nicolás Maduro, Jorge Giménez es un hombre mucho más cercano a la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La investigación judicial española no atribuye delitos a Cunto ni a Giménez, pero la aparición de estas sociedades dentro de la red financiera investigada amplía el alcance del entramado empresarial vinculado al chavismo y a PDVSA.

Eje PSOE-Venezuela

El auto de Calama y la documentación aportada por Aldama consolidan un mismo eje narrativo dentro de las investigaciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Por un lado, aparece la supuesta utilización de estructuras empresariales españolas para mover dinero procedente de negocios internacionales ligados al petróleo venezolano.

Por otro, la presunta conexión política entre esas operaciones y la financiación del PSOE denunciada por Aldama.

El empresario aseguró ante el juez que el objetivo final era financiar la candidatura internacional de Pedro Sánchez y sostener determinadas estructuras políticas vinculadas al socialismo internacional.

La investigación judicial todavía se encuentra en una fase inicial y ninguna de las acusaciones ha sido probada en juicio.

Sin embargo, la imputación de Zapatero supone el mayor golpe judicial sufrido hasta ahora por el expresidente socialista y sitúa bajo sospecha una compleja red empresarial conectada con PDVSA, el chavismo y el negocio internacional del petróleo venezolano.