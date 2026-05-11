Rebeca Pérez se convertirá en la primera alcaldesa en la historia del Ayuntamiento de Murcia tras la muerte de José Ballesta

Rebeca Pérez junto a José Ballesta en una imagen difundida por el Ayuntamiento de Murcia.

La capilla ardiente de José Ballesta se ha instalado en el salón de plenos de La Glorieta y el funeral se celebrará este martes en la Catedral. Cuando terminen los tres días de luto oficial se tienen que celebrar dos plenos para la sucesión.

Las claves

Las claves Generado con IA Rebeca Pérez será la primera alcaldesa de la historia del Ayuntamiento de Murcia, tras el fallecimiento de José Ballesta. José Ballesta, alcalde de Murcia, falleció tras luchar contra el cáncer; la ciudad está de luto y se celebrarán actos oficiales de despedida. La capilla ardiente estará instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y el funeral será en la Catedral de Murcia. Tras el luto, se celebrarán dos plenos: uno para nombrar a Pedro Luis Balibrea como concejal y otro para investir a Rebeca Pérez como alcaldesa.

La pérdida irreparable de José Ballesta, como alcalde de Murcia, tras luchar contra el cáncer hasta el último día, trae consigo una dolorosa sucesión que situará a Rebeca Pérez al frente del Ayuntamiento de la capital del Segura. De forma que se convertirá en la primera alcaldesa en la historia de la institución.

Por desgracia, este hito en el Ayuntamiento más importante de toda la Región de Murcia se producirá por un fallecimiento que nadie quería ni deseaba.

Pero lo cierto es que José Ballesta siempre confió en Rebeca Pérez, como lo demuestra el hecho de que al inicio de esta legislatura, el entonces alcalde decidió crear un cargo inédito en todos los mandatos vividos en La Glorieta desde el inicio de la democracia: el cargo de vicealcaldesa.

Rebeca Pérez, coordinadora del Partido Popular de Murcia, asumió el puesto de vicealcaldesa y las áreas de Fomento y Patrimonio. Fuentes municipales de total solvencia avanzan que "ella será quien acabe la legislatura al frente de la Alcaldía". Pero antes hay que respetar el luto y despedir con honores a José Ballesta.

La capilla ardiente se instalará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y abrirá sus puertas este lunes, desde las 10 horas hasta las 22 horas. Se ha habilitado un libro de condolencias para que los ciudadanos e instituciones puedan dejar constancia de su recuerdo, reconocimiento y afecto hacia la figura de José Ballesta.

El funeral religioso se celebrará mañana, a partir de las 11 horas, en la Catedral de Murcia y estará presidido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Una vez culminen los tres días de luto oficial que se han decretado, a pesar del dolor y el pesar que ha causado la pérdida de José Ballesta, tanto el Ayuntamiento como la legislatura continuarán y se tendrán que celebrar dos plenos. El primero será para nombrar concejal a Pedro Luis Balibrea, director de Inforges, licenciado en Economía por la Universidad de Alicante y que ocupó el puesto 16 en la lista del PP -durante las elecciones municipales de 2023-.

El segundo Pleno, se celebrará diez días después, y según las citadas fuentes municipales, ahí se nombrará alcaldesa a Rebeca Pérez. Esta diplomada en Ciencias Empresariales y en Óptica ha formado parte del equipo de Gobierno de José Ballesta durante todas sus legislaturas desde que el PP la fichó para la política con 34 años.