Clavijo agrava el choque con el Gobierno: dice que lo han "ridiculizado" y García le afea quejarse por no hacer PCR

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación este lunes. Gobierno de Canarias.

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando Clavijo, presidente de Canarias, acusa al Gobierno central de "ridiculizar" su preocupación por las ratas en el crucero MV Hondius, tras confirmarse dos positivos en hantavirus entre repatriados. Clavijo argumentó el peligro recurriendo a informes de inteligencia artificial sobre la capacidad de las ratas para nadar, pero el Ministerio de Sanidad desmintió que los roedores del hantavirus pudieran nadar. El presidente canario critica que no se hicieran tests PCR a los pasajeros antes de abandonar el barco, mientras la ministra de Sanidad defiende que se siguieron los protocolos epidemiológicos. La gestión de la crisis ha generado tensiones entre el Gobierno de Canarias y el central, con acusaciones de falta de respeto y de improvisación en la toma de decisiones durante la evacuación del crucero.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este lunes su preocupación con que dos pasajeros repatriados del barco MV Hondius —un ciudadano francés y otro estadounidense— hayan dado positivo en hantavirus, señalando además que era un riesgo que desde el Gobierno canario veían como posible y que "desgraciadamente" se ha visto confirmado.

Asimismo, ha insistido en el temor que podía tener por las ratas en el crucero afectado y ha afeado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haya hecho públicas conversaciones privadas fuera de contexto.

Así se ha pronunciado Clavijo en declaraciones a Antena 3 y Cadena Ser Canarias donde ha lamentado que el Ministerio de Sanidad haya querido "ridiculizar" su preocupación con los roedores en el barco con hantavirus.

El presidente canario también ha señalado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece en su protocolo que hay que eliminar las ratas en el barco, por lo que "había un riesgo".

"Han querido llevarlo al absurdo", ha asegurado Clavijo, que admite una conversación privada con la ministra Mónica García, que ella "ha tenido a bien" hacerla pública, en la que niega que los roedores pudieran nadar y él le envió una captura. "No estilo hacer públicas conversaciones o pantallazos fuera de contexto", ha remarcado.

Por su parte, la ministra ha defendido —en la mañana de este lunes desde el puerto de Granadilla— que no se hayan hecho PCR a los pasajeros antes de que abandonasen el crucero. "No hay nada mejor que ceñirse en una alerta sanitaria a los protocolos que establecen los mecanismos epidemiológicos", ha subrayado.

Pese a esta discrepancia con el Ministerio de Sanidad, Clavijo ha avanzado que no va a romper relaciones con el Gobierno "por el interés general" y ha dicho que "no es el momento" de decidir "en medio de una emergencia" si Coalición Canaria decide retirar el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso.

Ratas nadadoras

El presidente de Canarias intentó frustrar in extremis la llegada del MV Hondius. Con un argumentario solicitado a la inteligencia artificial, el presidente autonómico trató de justificar ante el Ministerio de Sanidad que el fondeo del crucero en el muelle de Granadilla suponía un riesgo para las islas porque las ratas son ''excelentes nadadoras''.

Clavijo reenvió a García un texto generado por la inteligencia artificial en el que exponía que las ratas nadan y que, por lo tanto, una permanencia prolongada del Hondius en el puerto de Granadilla podría ser peligrosa para la población de Tenerife.

"Sí, las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos, incluso hasta tres días seguidos", se puede leer en el mensaje remitido por el presidente canario a las 17.13 de este sábado.

Tras esto, el departamento de Mónica García emitió un informe que desmentía a Clavijo, explicando que los roedores del hantavirus no nadan y que las condiciones higiénicas del barco son adecuadas.

Aun así, este lunes, en una entrevista concedida a la Cadena SER, el dirigente ha insistido en que su teoría no era descabellada: ''En la circular de Interior, ellos reconocen que el hantavirus se transmite por los roedores, por orina, heces o saliva. Nosotros lo analizamos. En la nota del secretario de Estado dice que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio, pero no lo descarta. No es esperable y la posibilidad es remota, pero no se descarta''.

El presidente canario ha lamentado que se haya querido reducir a "un meme" (las ratas nadadoras) las razones de la comunidad autónoma para oponerse a que el MV Hondius fondease en Granadilla, pero ha subrayado que su Gobierno está "arrimando el hombro y haciendo todo lo que se le pide para que el operativo sea un éxito y el buque se vaya cuanto antes".

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado que el Gobierno haya querido "ridiculizar" a nadie en esta crisis del hantavirus y ha recordado que fue el presidente canario, Fernando Clavijo, el que recurrió a la Inteligencia Artificial (IA) para justificar sus reticencias al fondeo del buque MV Hondius en Tenerife y preguntar por ratas nadadoras.

"Yo dudo de que el Gobierno haya querido ridiculizar a nadie, otra cosa es lo que se haya podido saber o decir después de lo que hemos conocido con lo del WhatsApp de la inteligencia artificial", ha apostillado Mínguez.

"Absoluta lealtad"

"El Gobierno de Canarias estuvo ayer en la operación porque estuvo el servicio canario de salud", se ha excusado así Fernando Clavijo tras la acusación de la ministra de Sanidad de no haber estado este domingo —cuando llegó el MV Hondius— en el puerto de Tenerife.

En una entrevista para 'Espejo público' Clavijo ha remarcado que el "choque de administraciones" con el Gobierno de España se tuvo por las exigencias canarias que el Gobierno central no aceptó.

El presidente ha mantenido que sus tres mínimos eran que se realizara el test a los viajeros antes de bajar; que el tiempo fondeando en nuestras aguas fuera el menor posible; y tercero, que si había países que no podían garantizar que la repatriación se realizara este domingo, debían —España o la UE— poner a su servicio sus propios aviones para sacarlos del país.

"El problema es que ha habido pasajeros que se han bajado del barco sin hacerse el test. Eso es lo que nosotros queríamos evitar, más allá de cualquier polémica", ha explicado.

En este contexto, considera que esa petición no era "descabellada" tras haberse confirmado este lunes los positivos de los dos repatriados, por lo que ha lamentado que el Ministerio de Sanidad no haya tenido en cuenta las medidas planteadas por su Ejecutivo.

Ante la negativa de las condiciones planteadas, Clavijo ha explicado que su gobierno decidió "recluirse" no autorizando la entrada del buque y que fuera el Ejecutivo central el que lo haga. No obstante, ha defendido la "absoluta lealtad" con la que han trabajado en el operativo para que saliera "exitosamente" y acabara rápido.

Aunque entre las palabras del presidente canario no se ha atisbado la crítica directa al Gobierno central, en las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, sí que lo ha hecho.

Dávila ha cargado contra la "soberbia" que, a su juicio, ha mostrado el Gobierno en la gestión de la crisis del crucero y ha comparado su actitud a la de Castilla cuando conquistó el archipiélago en el siglo XV.

"Han llegado imponiendo, tratando a las autoridades que hemos sido elegidas democráticamente con un absoluto desprecio institucional, con un absoluto oscurantismo y con una prepotencia y chulería inaceptable. No estamos en el siglo XV, no estamos en plena colonización, estamos ahora en una sociedad democrática, en un país democrático en que se tienen unos determinados representantes que le deben el debido respeto a las autoridades y a quienes representamos, que es al pueblo de Tenerife", ha señalado.

La presidenta insular ha afeado además lo "grave" que resulta, mientras las autoridades locales han mostrado "preocupación, preguntas y alternativas" para proteger la salud pública de la población en la isla, el Estado haya generado "incertidumbre, desinformación y decisiones improvisadas" durante la evacuación de pasajeros.

Contra Clavijo

Por su parte, Mónica García —quien ha comparecido desde el puerto de Granadilla este lunes junto a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática— ha insistido en que "no vamos a entrar en ninguna de estas polémicas: el Gobierno de España está a lo que está, a trabajar". Celebra que "el mundo nos esté agradeciendo nuestra labor".

La ministra de Sanidad ha defendido que no se hayan hecho PCR a los pasajeros antes de que abandonasen el crucero. "No hay nada mejor que ceñirse en una alerta sanitaria a los protocolos que establecen los mecanismos epidemiológicos", ha subrayado.

"Estamos monitorizando a todos los pasajeros y a todos los contactos del contagiado de uno de los vuelos de Johannesburgo a Países Bajos. Esto es un éxito del multilateralismo y del concepto de salud global", añade.

"Nos vamos a mover siempre por los mejores criterios técnicos y epidemiológicos", insiste. "Cada uno tendrá que responder en dónde estaba".

Horas antes a la citada comparecencia, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, también ha cargado contra el presidente canario Fernando Clavijo por sus críticas al Gobierno relacionadas con la gestión de la crisis del hantavirus.

"El señor Clavijo ha quedado retratado. Que se mire en el espejo, sus declaraciones hablan por sí solas", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Por otro lado, ha aprovechado para cargar contra el PP por hacer todo lo contrario a "dar tranquilidad, sosiego y confianza a la ciudadanía". Díaz ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de caer en la "estrategia de destrucción" de Vox.