Ayuso, obligada a cambiarse de hotel en Cancún: la gobernadora ordenó a los organizadores que no pisara la sede de los Platino

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje a México. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso tuvo que cambiar de hotel en Cancún tras amenazas de las autoridades mexicanas si acudía a la gala de los premios Platino. La gobernadora de Quintana Roo, siguiendo órdenes de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, advirtió que cerrarían el hotel si Ayuso asistía al evento. El viaje de Ayuso estuvo marcado por un clima hostil debido a sus declaraciones sobre Hernán Cortés y el mestizaje, lo que provocó protestas y boicot por parte del partido Morena. Finalmente, Ayuso suspendió la última parte de su viaje y regresa a España tras no poder participar en la gala debido a las presiones recibidas.

Isabel Díaz Ayuso volverá este domingo a España vía Dallas tras suspender la última parte de su viaje institucional a México tras el clima hostil desatado por Claudia Sheinbaum.

Según el entorno de la presidenta madrileña, la mandataria mexicana amenazó a los organizadores de los premios de cine Platino con cerrar el complejo hotelero, en Cancún, donde se celebran, si Ayuso acudía a la gala.

Aunque, la presidenta ya se encontraba en ruta hacia Cancún.

"No se podía bajar del avión"

Desde el entorno de Ayuso justifican el comunicado del grupo hotelero Xcarlet por las coacciones que podrían haber recibido.

Según fuentes próximas a la Comunidad de Madrid, la gobernadora del estado de Quintana Roo, María Elena Hermelinda, del partido de Sheinbaum, Morena, comunicó que tenía órdenes de la presidenta mexicana de que "si Ayuso participaba en la entrega de los premios, se suspendería".

Además, sugirieron que "cerrarían el hotel" y la presidenta madrileña "no podría ni pisarlo".

Los organizadores comunicaron a Ayuso cuando ya estaba subida en el avión que "no se podía alojar en el hotel y que le buscarían otro" alojamiento.

Ante esta situación, la presidenta que estaba ya subida en el avión "no pudo suspender el vuelo a Cancún" y una vez allí han sido alojados en un hotel distinto, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Además según fuentes cercanas a la CAM, aseguran que si lo hubiesen sabido media hora antes, ni siquiera hubiesen ido a Cancún, pero en ese momento Ayuso ya no se podía bajar.

Clima hostil en México

Este viaje llevaba programado desde el 29 de enero de este año y ha sido fruto de una campaña de acusaciones y hostilidad por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante la reivindicación de Ayuso de la figura de Hernán Cortés.

Desde el entorno de la presidenta madrileña aseguran que Sheinbaum llevaba varios días incitando y atacándola desde que intervino en Ciudad de México y puso en valor el "mestizaje" como un "mensaje de esperanza y alegría" y un símbolo de unión entre los pueblos español y mexicano.

A partir de ahí, Sheinbaum le acusó de "adoradora" de Cortés y de tener "poco conocimiento" de este "invasor que ordenó matanzas y marcaba a los niños como esclavos".

De Aguascalientes a Cancún

Aunque todo cambió tras un acto en Aguascalientes.

En pleno acto en el que participaba Ayuso, la concejal de Morena, Martha Márquez, interrumpió en el escenario con una pancarta bajo el lema "no tenemos agua" lo que impidió a Ayuso poder empezar el discurso.

A partir de ahí, la hostilidad comenzó a aumentar por parte de todo el partido Morena encabezado por Sheinbaum contra Ayuso, hasta llegar a tomar las medidas de cerrar el complejo de los premios, en un país en el que hay una dudosa seguridad.

México tiene una alta tasa de crimen organizado siendo el tercero con mayor índice de criminalidad a nivel mundial. Los narcos y las bandas de crimen organizado que viven en el país son un riesgo debido a sus técnicas de extorsión y uso de armas.

De momento, ni los organizadores de los premios Platino, ni Egeda tienen previsto realizar comunicados al respecto, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Sin embargo, el grupo hotelero sí que ha desmentido la versión ofrecida por la presidenta de la Comunidad de Madrid y niegan haber recibido presiones por parte de Sheinbaum.

Así las cosas, este "clima de boicot" ha obligado a Ayuso a suspender el viaje y volver este domingo a España vía Dallas en un viaje que tendrá una duración de 20 horas.