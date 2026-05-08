Sheinbaum veta a Ayuso: la presidenta vuelve a Madrid tras la amenaza de boicot si acudía a los Premios Platino en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso suspendió la parte final de su viaje a México tras la amenaza de boicot de la mandataria Claudia Sheinbaum en los Premios Platino. El Gobierno mexicano advirtió a los organizadores del evento que cerrarían el recinto si Ayuso asistía, generando tensión diplomática. La Comunidad de Madrid denunció que el Gobierno de México exigió conocer los nombres de todos los que se reunieran con Ayuso durante su visita. Sheinbaum minimizó el impacto de la visita, pero la calificó como parte de una alianza política de la derecha internacional con la mexicana.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido la parte final de su viaje a México tras la amenaza de la mandataria Claudia Sheinbaum de boicotear la gala de los Premios Platino si decidía acudir.

"En un hecho sin precedentes, el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento", ha denunciado el Ejecutivo regional.

"La presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional. Un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español", dice la Comunidad.

En su información, el Gobierno regional agrega que "la deriva totalitaria y violenta de México conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy".

Desde la Comunidad, que no ha trasladado la fecha exacta del regreso de Díaz Ayuso (estaba previsto el día 12), aseguran, asimismo, que el Gobierno mexicano "ha exigido cada nombre y apellido de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña".

En este sentido, el Ejecutivo ha recordado que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid son copatrocinadores de una gala que se celebra un año en Cancún y otro, en la capital de España.

"En su programa diario de televisión, la presidenta de México ha atacado a Díaz Ayuso cada día y ha llamado al boicot de varios de sus eventos. La ultraizquierda que gobierna México se ha mostrado sorprendentemente nerviosa por este viaje, habitual en presidentes autonómicos españoles", destaca el comunicado.

Según la denuncia del equipo de Díaz Ayuso, el Gobierno mexicano "ha exigido cada nombre y apellidos de todos los que se reúnan con la presidenta madrileña".

"Es insólito que Sheinbaum amenace a una representante política de otro país porque no esté de acuerdo con sus ideas, y no actúe con el respeto con el que ella es recibida en España", ha denunciado.

Antes de que Ayuso llegara a México, Sheinbaum descartó que la visita de la presidenta madrileña pudiera afectar a la normalización de la relación bilateral entre los dos países.

"¿Ella por venir a México va a minar una relación diplomática?. Pues no creo, no. Yo no le veo tanta importancia", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Ayuso participó en su primer día de visita en un acto donde se representa el musical 'Malinche', de Nacho Cano, en el que se rindió homenaje a figuras como Isabel la Católica y Hernán Cortés, tras la cancelación del que tenía previsto con el mismo motivo en la Catedral de la Ciudad de México.

Ante esa situación, Sheinbaum enmarcó la visita en lo que calificó como una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana.