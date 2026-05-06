Este es el programa completo de la visita del papa León XIV a España: reunión con Sánchez y visitas a presos y migrantes

El papa León XIV este miércoles en el Vaticano. Yara Nardi Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA El papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio con un programa intenso en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Durante su visita, se reunirá con Pedro Sánchez, pronunciará un discurso en el Congreso y presidirá misas multitudinarias en Cibeles y la Sagrada Familia. El Papa realizará visitas a presos en Barcelona y encuentros con migrantes en Gran Canaria y Tenerife, destacando la dimensión social de su viaje. León XIV también participará en actos con jóvenes, la comunidad diocesana, la sociedad civil y representantes de la cultura, el arte y el deporte.

El Vaticano ha publicado este miércoles el programa oficial de la visita de León XIV a España, que se extenderá desde el sábado 6 hasta el viernes 12 de junio. El Papa, además de pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá una misa en Cibeles, inaugurará la torre más alta de la Sagrada Familia y mantendrá sendos encuentros con presos y migrantes en Barcelona y Canarias respectivamente.

Este es el calendario al detalle de los actos que protagonizará León XIV durante su histórico viaje:

Sábado 6 de junio

10:30: Llegada al aeropuerto internacional “Adolfo Suárez” Madrid/Barajas. Recibimiento oficial

11:30: Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid

12:00: Visita de cortesía a sus Majestades los Reyes de España

12:30: Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Real. Discurso del Santo Padre

18:00: Visita a los trabajadores y receptores del proyecto social CEDIA 24 Horas en el Centro de Información y Acogida.

20:30: Vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima. Discurso del Santo Padre

Domingo 7 de junio

10:00: Santa misa en la Plaza de Cibeles. Procesión del Corpus Christi. Homilía de León XIV.

16:30: Encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

18:00: Encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' en el Movistar Arena. Discurso del Santo Padre.

19:30: Cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

Lunes 8 de junio

09:30: Encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

10:30: Encuentro con los miembros del Parlamento español en el Congreso de los Diputados. Discurso del Santo Padre.

11:30: Encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal.

12:50: Comida con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

18:00: Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena.

19:00: Encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu. Discurso del Santo Padre.

Martes 9 de junio

10:20: Encuentro con los voluntarios en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid. Discurso del Santo Padre.

11:10: Salida en avión desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas hacia Barcelona.

12:25: Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona/El Prat.

13:00: Rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia. Homilía del Santo Padre.

20:00: Vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 10 de junio

10:50: Visita al centro penitenciario Brians 1.

12:00: Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat. Discurso del Santo Padre.

13:00: Comida con la comunidad benedictina de Montserrat.

16:30: Encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín. Discurso del Santo Padre.

19:30: Santa misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Inauguración de la torre de Jesucristo. Homilía del Santo Padre.

Jueves 11 de junio

08:30:

Salida en avión desde el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona/El Prat hacia Las Palmas de Gran Canaria.

10:50: Llegada a la base aérea de Gran Canaria/Gando.

11:40: Encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín. Discurso del Santo Padre.

13:30: Encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana. Discurso del Santo Padre.

18:30: Santa Misa en el Estadio de Gran Canaria. Homilía del Santo Padre.

Viernes 12 de junio

08:30: Salida en avión desde la base aérea de Gran Canaria/Gando hacia Santa Cruz de Tenerife.

09:10: Llegada al aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

09:30: Encuentro con los migrantes del centro Las Raíces.

10:10: Encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna. Discurso del Santo Padre.

12:15: Santa misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Homilía del Santo Padre.

14:30: Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Tenerife Norte-Los Rodeos.

15:00: Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Tenerife hacia Roma.

20:10: Llegada al aeropuerto de Roma/Fiumicino.