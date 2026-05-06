Ábalos montó una cita con seis prostitutas vulnerando el toque de queda de la covid con Koldo, el comandante Villalba y el amigo chino de Zapatero

Al día siguiente, una de las prostitutas visitó a Koldo en el Ministerio de Transportes, donde intentó ser colocada como secretaria tras enviarle su currículum.

La cena se celebró en el exclusivo restaurante Kabuki del Hotel Wellington y el coste de las prostitutas ascendió a 1.200 euros, pagados en efectivo por Koldo García.

A la cita asistieron Koldo García, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba y el empresario chino Miguel Duch, amigo de Zapatero y señalado como espía por el CNI.

José Luis Ábalos organizó una cena con seis prostitutas durante el Estado de Alarma, vulnerando el toque de queda y las restricciones de aforo en Madrid.

José Luis Ábalos organizó una cena con seis prostitutas durante el Estado de Alarma a la que acudieron Miguel Duch , el amigo chino de José Luis Rodríguez Zapatero , y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba.

Los whatsapps de Koldo García a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL revelan cómo se organizó la cena y la contratación de las seis prostitutas: Tiara, Mafer, Iza, Syndi, Laura y 'La Niña'.

Los hechos transcurren la noche del 11 de marzo de 2021, cuando existía toque de queda y había aforo limitado en los restaurantes.

En Madrid, los bares y restaurantes tenían que cerrar a las 23:00 y las mesas en interior no podían superar los cuatro comensales.

A pesar de ello, el ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez cenó junto a nueve personas (Koldo, Miguel Duch, Rubén Villalba y seis prostitutas) y permaneció en el restaurante hasta casi la medianoche.

La cena tuvo lugar en el famoso y exclusivo restaurante Kabuki del Hotel Wellington, situado en la calle Velázquez de Madrid.

Koldo García quería agasajar a los dos invitados de Ábalos y por eso pidió a la 'madame' que "se los coman": "Que se vayan contentos y me portaré bien".

Un guardia civil y un espía chino

Rubén Villalba es el comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo por facilitar terminales seguros y por haber cobrado supuestamente comisiones de la trama.

Villalba era el enlace de Koldo y el empresario Víctor de Aldama con la Guardia Civil. Había pertenecido a las Unidades Centrales Especiales de Información (UCE-1 y UCE-2), es experto en la lucha contra el terrorismo de ETA y yihadista y fue destinado a la embajada de España en Caracas (Venezuela) en 2023.

Actualmente, Villalba se encuentra suspendido de empleo y sueldo y ha declarado como testigo tanto en el juicio del Tribunal Supremo del caso mascarillas como en la instrucción del magistrado Arturo Zamarriego por las cloacas del PSOE.

De hecho, Villalba apuntó en el acta de una reunión que mantuvo con Leire Díez que la socialista le contó los vínculos de Miguel Duch con Ábalos, Koldo y Aldama.

Sin embargo, el comandante obvió en todo momento esta cita con el espía chino, Ábalos y Koldo junto a seis prostitutas el 11 de marzo de 2021.

Miguel Duch es un empresario chino y socio de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente ayudó a su amigo a montar el lobby The Global Analysis & Trends in Emerging Region Center (Gate Center).

Además, Duch, cuyo verdadero nombre es Fangyong Du, fue socio del exministro socialista José Blanco en una sociedad vinculada al lobby Acento.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) impidió que Fangyong Du lograra la nacionalidad española por motivos de "seguridad nacional", ya que lo considera un espía de Pekín.

Duch ha trabajado para empresas como Huawei y también participó en la entrada de capital chino en la constructora Grupo Puentes de José Manuel Otero.

Como lobista, Duch defendía también intereses de constructoras como Puentes u otras que recibieron importantes adjudicaciones durante la etapa de Ábalos en Transportes.

La cita con prostitutas

Koldo comienza a gestionar la cita para Ábalos y sus invitados con las prostitutas el día anterior, el 10 de marzo de 2021.

La mano derecha de Ábalos escribe a Tiara, una de las 'madame' de confianza de la trama y que surtía de prostitutas a la trama en los mejores restaurantes de Madrid.

Koldo escribe a Tiara y le dice: "Que vengan 5 y tú". La 'madame' responde con un 'ok' antes de que el asesor de Ábalos pregunte por el precio por la compañía en la cena y que después "se los coman".

"Eso te lo digo mañana según las que coja", responde Tiara.

Ese mismo día la 'madame' pregunta: "4 chicas, Syndi y yo o 3 chicas, Syndi y yo". "No cuatro", contesta Koldo.

"Y de dinero tranquilo que tampoco vais a tener que darles mucho, lo que has dado hoy está bien", responde Tiara sobre las tarifas.

Las conversaciones en los dispositivos de Whatsapp revelan que Koldo y el comandante Villalba estuvieron aquel día también, el 10 de marzo de 2021, en el restaurante Amazónico acompañados por prostitutas que trabajaban para Tiara.

"Y Syndi se irá sola", dice Koldo. El asesor del Ministerio de Transportes quería castigar a esta prostituta porque el día anterior se había marchado con otro hombre en su presencia.

Finalmente, los detalles se cierran el día de los hechos, el 11 de marzo de 2021.

Tiara envía las fotos de Mafer, Iza, Syndy, Laura y 'La Niña', las prostitutas elegidas para aquella noche.

Koldo da el visto bueno, aunque hace una petición: "Dime que vienen discretas. Por Dios. Que vamos a un sitio de la hostia".

"Sí, tranquilo. Es kabuki wellington verdad? [sic]", le tranquiliza la 'madame' mientras confirma la ubicación de la cita.

Después, el socio chino de Zapatero escribe a Koldo: "¿Cuántos somos para la cena?". El asesor de Ábalos confirma que son "9", ya que la 'madame' pasará "a tomar algo", pero no se quedará después.

La cena comenzaba a las 20:30, pero algunas de ellas se retrasan. Koldo se pone nervioso y la 'madame' le responde: "Voy con la mejor chica. Verás que te va a gustar un montón".

Sólo unos minutos después, a las 21:12 horas, Koldo y Tiara comienzan a repartir a las chicas entre Ábalos y sus dos invitados.

"La que está enfrente del chino que se vaya con él", ordena Koldo. "¿Qué te doy?", le pregunta a la 'madame'.

Tiara contesta: "Me dijeron 500 pero no, las dije que máximo 150-200".

Finalmente, Koldo acabó pagando en efectivo los 1.200€ que costaron las seis prostitutas para la fiesta en plena pandemia.

Koldo insiste en "que salga contento" Miguel Duch, socio chino de Zapatero. "Y yo me portaré bien", afirma para incentivar a las prostitutas.

"Eso sin problema", sentencia Tiara.

A continuación, Koldo se pone a gestionar la prostituta para el comandante Rubén Villalba.

"Necesito otra para el chico de gafas [Villalba] Quien? [sic]", escribe Koldo a la 'madame'.

"Quien más le guste Quien le gusta a él?? [sic]", escribe por whatsapp Tiara a Koldo.

La mano derecha pide a la amiga de Tiara, la que está a su lado, para el comandante de la Guardia Civil investigado en la Audiencia Nacional.

"¿No la quieres para ti?", le dice la 'madame' ofreciéndole a su amiga. Sin embargo, el asesor de Ábalos le pide "la de cuadros" [Mafer] para él".

En medio de la conversación, cierran la tarifa: "Si ya tiene las 200€ y ya esta [sic]".

La cena continuó hasta casi la medianoche, saltándose así las restricciones de horarios en restaurantes por la pandemia.

A las 00:10 termina el reparto de prostitutas. Tiara, la 'madame', informa a Koldo: "Iza esta hablando contigo que quiere ir contigo o con el de gafas. Laura se quedó con Jose [sic]".

Durante la cena, Koldo también habló con Rubén Villalba sobre la prostituta que quería.

El comandante se tiene que decidir entre "la tetas" o la de "la izquierda". Al final se queda con Iza, la de la izquierda.

Al filo de la medianoche, Rubén Villalba pregunta a Koldo por un sitio donde ir con la prostituta.

"Donde sea. Con ella. Vete donde sea. Coge un hotel. Al lado del Ramses hay uno [sic]", le dice la mano derecha de Ábalos al guardia civil.

Poco después vuelve a preguntar a Villalba si todo está bien, a lo que el comandante de la trama contesta: "Si pero dice que solo un servicio. Aún así todo perfecto".

Villalba se quejó de que la prostituta, Iza, sólo quería dar un "servicio" por los 200 euros que cobró, aunque terminó aceptando.

La noche continuó con Ábalos, Duch, Villalba y Koldo con las prostitutas. Cada uno fue a un lugar diferente.

Por ejemplo, Koldo marchó a la casa de Mafer en Uber. Sin embargo, su esposa, Patricia Úriz, llevaba preguntándole por WhatsApp si pasaba algo desde las 00:40.

Finalmente, a las 03:34 Koldo contestó a su entonces esposa cuando llegaba al domicilio familiar: "Garaje. Me dormí. Te digo que lo siento. No estoy bebido. Estoy agotado. Simplemente no puedo más [sic]".

Una prostituta en el Ministerio

Sin embargo, la historia entre Koldo y la prostituta continuaría al día siguiente. El 12 de marzo de 2021 la prostituta Mafer acudió al Ministerio de Transportes a visitar al asesor de Ábalos a su despacho.

El asesor la invitó para "tomar café", aunque le pidió que fuera vestida con una camisa blanca transparente para que se le viera el sujetador.

La visita de la prostituta se prolongó durante algo más de una hora, entre las 16:22 y las 17:39 horas.

Al salir, Mafer agradeció a Koldo el dinero en efectivo que le había entregado en el edificio gubernamental.

"Gracias por el detalle. Muchas gracias de verdad", escribió Mafer a Koldo.

Días después, el asesor intentó colocar a la prostituta como secretaria en el Ministerio de Transportes.

De hecho, Mafer le mandó el currículum vía WhatsApp. Tras semanas de conversaciones y citas, Koldo dejó de contestar a la prostituta.