El día que Aldama convirtió a Sánchez en el "número 1" de una organización criminal que controlaba a Gobierno y PSOE

El empresario implicó a otros altos cargos, como Ábalos, Koldo García y María Jesús Montero, en la trama de adjudicaciones y favores.

Según Aldama, Begoña Gómez bloqueó la venta de un edificio de la SEPI para favorecer al Instituto de Empresa tras su incorporación.

Aldama acusó al PSOE de financiarse ilegalmente mediante pagos de constructoras y aseguró que Sánchez conocía estos hechos.

Víctor de Aldama declaró ante el Supremo que Pedro Sánchez era el "número 1" de una organización criminal que controlaba Gobierno y PSOE.

Víctor de Aldama convirtió a Pedro Sánchez en el "número 1" de una organización criminal que controlaba al Gobierno y al PSOE con su declaración en el Supremo.

El empresario jugó al ataque en el Alto Tribunal. "Menuda inventada", respondió Sánchez cuando Aldama declaró por primera vez en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre de 2024.

Año y medio después, Aldama se presentó en el Supremo dispuesto a cumplir con su amenaza al presidente del Gobierno al salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid): "Si quiere pruebas, las tendrá".

El investigado situó a Sánchez en la cúspide de la organización criminal que ahora juzga el Supremo.

"Obviamente estoy en una banda organizada criminal. El señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1. El señor Ábalos en el 2 porque es el que daba y otorgaba. El señor Koldo García en el 3 y yo en el 4", afirmó Aldama cuando se cumplían tres horas del comienzo de su declaración.

Aldama cargó contra Sánchez, acusó al PSOE y a la Internacional Socialista de financiarse ilegalmente y también aseguró que Begoña Gómez desbarató la venta de un edificio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) porque "lo quería para ella" al entrar a trabajar en el Instituto de Empresa.

Financiación ilegal

"Ábalos y Koldo siempre me han dicho que parte del dinero que yo les daba era para el PSOE y que el presidente lo sabía", afirmó Aldama sobre los pagos de mordidas por parte de constructoras.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya mostró sus sospechas sobre unos pagos de mordidas al PSOE por parte de José Ruz, dueño de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC).

En aquella conversación entre Koldo y Ruz, el constructor se refiere al PSOE en clave como la "ganadería".

Aldama afirmó que Sánchez estaba al tanto del pago de comisiones por parte de constructoras.

"Koldo me dijo que iban a presentarme constructoras para ver cómo poder ayudarles para que ellos se lleven la licitación".

"Si les ayudamos a que ganen podremos tener un rendimiento, que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido", le dijo Koldo según la declaración de Aldama.

Sobre la estructura para realizar los pagos, el exasesor de Ábalos explicó a Aldama: "Eso lo distribuyo yo con gente y van haciendo donaciones al partido".

"Esto no se puede facturar. Tú [Aldama] vas a ser el nexo para que las empresas paguen en efectivo", dijo Koldo al empresario.

Actualmente, en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional se investiga en una pieza secreta los pagos en efectivo del PSOE y la posible financiación ilegal a través de petróleo venezolano.

De hecho, Aldama, según su versión, describe una reunión en Ferraz en la que se negocia el apoyo de Sánchez a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela en ese momento y opositor a Nicolás Maduro, a cambio de cupos de petróleo.

"Me dijeron que Sánchez está obsesionado con la Internacional Socialista y que necesita financiación. Esta puede venir de los cupos de petróleo que está ofreciendo Citgo, controlada por Guaidó en ese momento y Henry Ramos Allup ya estaba dentro de la Internacional Socialista", detalló.

Sobre la reunión en Ferraz aseguró que el objetivo era lograr apoyos y financiación para que "el presidente Sánchez fuera elegido para presidir la Internacional Socialista".

Según Aldama, Guaidó y Ramos Allup dijeron que "era fácil pero que había cosas que había que financiar, entonces pusieron sobre la mesa los cupos de petróleo".

El empresario indicó que, sobre sus gestiones con Venezuela, Ábalos y Koldo le dijeron que "el presidente Sánchez sabía absolutamente todo".

El contrato de los trenes

La implicación de Sánchez en la trama era tal que, según Aldama, pactó el mayor contrato de la historia de Renfe para que fuera adjudicado a la empresa valenciana Stadler.

Esta adjudicación de 2.500 millones de euros se partió en dos paquetes, recibiendo Stadler uno por un importe de 998 millones.

Según Aldama, Sánchez dio la orden para que ese contrato fuera a parar a esta compañía.

"Isabel Pardo de Vera me contó que había una operación muy gorda en la que el presidente Pedro Sánchez llamó a José Luis Ábalos para preguntarle por la empresa Stadler", comenzó su relato Aldama.

"El presidente le dijo a Ábalos que nos interesáramos por el contrato y que veamos qué podemos hacer aquí", afirmó el empresario sobre la orden de Sánchez.

¿El objetivo? "Financiar al PSOE". Aldama aseguró en el Supremo que acompañó a Koldo a Valencia, entre tres y cinco veces, a ver a Iñigo Parra, presidente de Stadler.

"Las últimas veces el presidente no quería ni vernos. Isabel Pardo de Vera llamó la atención al ministro y le dijo 'qué estáis diciendo o qué estáis hablando con Iñigo'".

Ábalos entonces les preguntó a Koldo y él por las negociaciones y qué habían pedido a Stadler.

El asesor y el empresario contestaron: "La estructura para que se adjudique el contrato para cobrar a través de un señor que nos iban a poner interpuesto".

La estructura de la mordida era la siguiente: "Le compraban las locomotoras, con un precio inferior y así luego ese sobrante él nos lo paga en Luxemburgo y desde ahí se hacen las transferencias para la Internacional Socialista".

Todo por orden de Sánchez, según Aldama. De esta organización criminal descrita por el empresario también se benefició Begoña Gómez.

Begoña Gómez y la SEPI

Otra de las novedades aportadas por Aldama durante sus siete horas en el Supremo fue la intervención de Begoña Gómez en favor del Instituto de Empresa.

Según Aldama, "María Jesús Montero llamó al señor Ábalos para decirle que iba a sacar patrimonio de la SEPI a la venta".

El empresario se interesa y se registra una oferta de 250 millones de euros por el Campos Velázquez, el complejo de la SEPI en el Barrio de Salamanca de Madrid.

Sin embargo, Aldama dice que tuvo que retirar la oferta tras el fichaje de Begoña Gómez por el Instituto de Empresa.

"Begoña exigió quedarse con la zona de Velázquez para el Instituto de Empresa porque entró a colaborar con esa empresa", relató Aldama sobre esta operación abortada y hasta ahora por motivo desconocido.

Otros miembros del Gobierno

Más allá de Sánchez, la exvicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía María Jesús Montero ha sido uno de los altos cargos del PSOE más citados por Víctor de Aldama durante su declaración.

Montero fue reclamada por José Luis Ábalos, a petición del empresario, para que le ayudaran con una deuda de Pilot Real Estate con Hacienda.

Según ha declarado Aldama, existía una gran relación entre ambos ministros: "Según palabras textuales de Koldo, a la señora ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con Ábalos".

Tras la llamada desde Transportes, fue Carlos Moreno, exjefe de gabinete de Montero, quien gestionó la situación de la deuda de la empresa de Aldama con la Administración Pública.

"Le mandé las condiciones para el aplazamiento de la deuda y me dice que no puede ser. Koldo me dijo 'no puedes estar machacando a Carlos porque no es su cometido'. Entonces me cabreo bastante y Koldo me dice 'ya está arreglado'", explicó el empresario.

La gestión de Montero y Moreno dio sus frutos ya que la deuda se aplazó: "Es verdad que desaparecemos de las listas de morosidad de Hacienda. No me vuelve a llegar ninguna reclamación hasta hace un año y medio".

Aldama también ha reiterado que pagó 25.000 euros a Carlos Moreno por las gestiones realizadas en su favor en la Agencia Tributaria.

El empresario, en su 'repaso' al Gobierno y altos cargos del PSOE, también ha señalado a Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.

Los entonces presidentes de Canarias y Baleares, accedieron a las órdenes del asesor de José Luis Ábalos sin poner impedimentos: "Koldo fue quien dijo que había que comprar mascarillas a Soluciones, y se compraron".

Así Aldama describió la cooperación de Torres y Armengol en favor de la trama para que se adjudicaran los contratos millonarios de mascarillas.

La relación Sánchez - Koldo

Aldama también ha diseccionado la estrecha relación entre Koldo y el presidente del Gobierno.

Según el empresario, Koldo era un hombre de la máxima confianza de Sánchez e incluso llegó a plantearse que se fuera a Moncloa con el presidente.

Eso no ocurrió y acabó en Transportes con Ábalos. Sin embargo, Aldama ha descrito una llamada que Koldo recibió de Sánchez en su presencia.

"Me debe mucho y él sabe por qué", le confesó Koldo a Aldama sobre Sánchez.

El empresario convirtió a Sánchez en el '1' de una organización criminal que operaba en el Gobierno y en el PSOE. Entró a las 10 y salió a las 19 horas del Tribunal Supremo tras siete horas, y un breve parón para comer, de una intensa declaración.

"Muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias", le dijo Sánchez a Aldama tras un mitin en Madrid en el que se fotografiaron.

Si esas palabras son verdad tal y como dice Aldama, hoy retumbarán en la cabeza de Sánchez. "Muchas gracias por todo".