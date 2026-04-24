Abascal denuncia que el "mierda" de Sánchez y su "rata" Marlaska permiten el acoso en sus mítines

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal acusa a Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska de permitir el acoso a Vox en sus mítines mediante insultos y críticas directas. Durante un mitin en Cádiz, Abascal denunció la presencia de grupos de ultraizquierda que protestaron contra su intervención, situación que ya vivieron días antes en Granada. El líder de Vox sostiene que varios miembros de su partido fueron agredidos en Cataluña y afirma que en una sociedad democrática los responsables políticos deberían estar en la cárcel. Abascal criticó la regularización masiva de migrantes por parte del Gobierno, acusando a Sánchez de buscar comprar votos, y también arremetió contra Juanma Moreno por apoyar estas políticas.

Vuelve la tensión a un mitin de Vox. En la forma, con un grupo crítico que se ha manifestado ante su intervención en Cádiz, y en el tono de Santiago Abascal, que denuncia ya un acoso político del que hace responsables a Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska. Con insultos incluidos.

El primero es un "mierda"; el segundo, un "rata", ha dicho, porque, sostiene, permite que se acerquen grupos de ultraizquierda a gritarles en sus intervenciones, que se están multiplicando en Andalucía en precampaña y que ya dejaron un regusto amargo hace unos días en Granada.

Allí un grupo de radicales trató de reventar uno de sus actos y este viernes, al ver que la situación se repetía con varias personas que comenzaron a lanzar cánticos en su contra cuando subió al atril, ha dejado salir a borbotones la rabia.

"Que haya unos tipos a unos pocos metros de nosotros, el otro día en Granada a 15 metros, y ahora a 20 no es normal. Esto solo pasa porque el mierda del presidente del Gobierno y la rata del ministro del Interior y el cobarde del delegado del Gobierno y el lacayo que actúa como jefe de dispositivo han decidido que tienen que intimidarnos en todas partes", ha sostenido.

Abascal ha sido interrumpido por el público con el cántico "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!", que se ha repetido en varios momentos de su intervención, y ha pasado acto seguido a lanzar un recado a quienes le increpaban.

"No ha nacido el español que nos intimide. Deberían dar las gracias de que no actuemos con su violencia y con su actitud amenazante" porque "si decidiéramos avanzar hacia donde están esto se acabaría rápido, pero probablemente habría muchos más problemas en esta sociedad", ha avisado.

El líder de Vox ha sostenido que se trata de algo recurrente y que ayer mismo varios compañeros del partido verde "fueron agredidos" en Cataluña. "Lo vamos a resistir y aguantar, pero en una sociedad democrática todos esos tipos estarían en la cárcel, el presidente del Gobierno también y el ministro del Interior también".

Prioridad nacional

Ha sido el arranque de un discurso centrado en atacar a Sánchez por la regularización masiva de migrantes, que contrapone a su "prioridad nacional".

Es un movimiento que, ha dicho, tiene la "intención de comprar los votos de los que están nacionalizando a todo correr", aunque no ha tenido solo críticas para el presidente del Gobierno, también para Juanma Moreno.

Porque el presidente de la Junta de Andalucía va "de la mano con el presidente del Gobierno, está promoviendo la invasión migratoria". Ante las elecciones andaluzas, ha dicho, la "única discusión" será si Moreno logra gobernar solo o "si realmente puede entrar Vox como actor en escena para que cambien las cosas".