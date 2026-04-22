Pepe Hidalgo y su hijo Javier se reunieron con Ábalos y Koldo en el Ministerio el día que la SEPI rescató a Air Europa

Investigaciones revelan contradicciones entre las declaraciones de Javier Hidalgo y las pruebas obtenidas por la UCO sobre la gestión y comunicación del rescate.

Mensajes y pruebas apuntan a la existencia de una nota de prensa clave para Globalia, que buscaba tranquilizar a inversores sobre el rescate, pese a que Hidalgo y defensas lo niegan.

La reunión del 28 de octubre de 2020 coincide con la decisión de la SEPI de otorgar 475 millones de euros a Air Europa para evitar el colapso de la aerolínea.

Pepe Hidalgo y su hijo Javier se reunieron con Ábalos y Koldo García en el Ministerio de Transportes el mismo día que la SEPI aprobó el rescate de Air Europa.

Juan José y Javier Hidalgo se reunieron con José Luis Ábalos y Koldo García el mismo día que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó el rescate de Air Europa.

La reunión se celebró el 28 de octubre de 2020 en el Ministerio de Transportes, según consta en una conversación almacenada en uno de los dispositivos de Koldo García a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL.

Esta nueva información pone en entredicho la declaración de Javier Hidalgo de este martes en el Tribunal Supremo, ya que el que fuera CEO de Globalia negó cualquier trato de favor a Air Europa por parte del Gobierno.

Tras aquel encuentro, esa misma mañana, la SEPI dio el visto bueno a la operación de rescate de la aerolínea por un total de 475 millones de euros. Esta decisión fue ratificada posteriormente en el Consejo de Ministros que tuvo lugar la semana siguiente, el 3 de noviembre de 2020.

Ese mismo día, a primera hora, Koldo García y su entonces esposa y secretaria de Ábalos, Patricia Úriz, intercambiaron varios mensajes sobre Air Europa.

El mensaje clave llega a las 08:50 cuando Koldo informa a Patricia Úriz de la reunión agendada: "A las 10 Pepe con javier ministerio hoy [sic]".

La respuesta de Úriz no se hace esperar. A través de una nota de voz, le recuerda que ya tenía otro compromiso a esa misma hora. Lejos de mostrar preocupación por la coincidencia, Koldo García resta importancia al asunto señalando que se trataba de "la hija de un guardia de Pamplona".

Por tanto, Koldo García informa a su esposa de que la cita con los dueños de Air Europa es crucial y de suma importancia, tanto como para modificar su agenda y la del ministro.

Acto seguido, el asesor envía a su pareja un enlace a una información publicada ese mismo día por El Confidencial, bajo el titular: "La SEPI aprueba el rescate de Air Europa por 475 millones para evitar el colapso". Junto al enlace, le pide de forma directa: "Consigue esta noticia". Minutos después, Úriz le remite un documento de texto con el contenido íntegro de la publicación.

El contexto en el que se enmarca la reunión es determinante. Ese 28 de octubre, la SEPI culminaba el análisis del expediente de ayuda pública temporal solicitado por Air Europa.

El organismo había examinado la operación verificando que la compañía cumplía con los requisitos de elegibilidad exigidos y evaluando la validez y suficiencia de la documentación aportada.

Se trataba de un paso clave dentro del procedimiento que debía permitir la inyección de fondos públicos para garantizar la viabilidad de la aerolínea en plena crisis derivada de la pandemia.

El proceso se precipitó en las horas posteriores a la reunión en el Ministerio de Transportes. El Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) aprobó la operación de respaldo público solicitada por Air Europa.

La decisión suponía el respaldo definitivo del órgano encargado de gestionar este instrumento financiero creado por el Gobierno.

La autorización final llegó unos días más tarde. El 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros dio luz verde a la operación mediante acuerdo formal.

Javier Hidalgo negó el juicio del caso Koldo la intervención de Ábalos en su favor. El que fuera CEO de Globalia también negó que hubiera pagado 500.000 euros en una bolsa de deporte a Víctor de Aldama y Koldo García por el rescate.

Sin embargo, la respuesta tenía trampa. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, preguntó a Javier Hidalgo si él había realizado ese pago, no si lo hizo el patriarca de la familia, Pepe Hidalgo, tal y como declaró la expareja de Aldama Leonor González Pano en el juicio.

EL ESPAÑOL desveló en exclusiva en mayo de 2025 un audio de González Pano en el que narra cómo, según su versión, Víctor de Aldama le contó el pago realizado por Pepe Hidalgo en su domicilio en el exclusivo barrio madrileño de Puerta del Hierro.

Este miércoles el propio Pedro Saura, actual presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes, contradijo lo declarado por Hidalgo sobre la nota de prensa publicada el 8 de agosto de 2020.

Según la investigación de la UCO, Hidalgo y Aldama pagaron unas vacaciones a Ábalos en Marbella por esta nota de prensa en la que Transportes apoyaba el rescate de Air Europa.

La nota de prensa era de vital importancia para Globalia, ya que necesitaba convencer a sus inversores de que el rescate estaba en camino.

Sin embargo, Hidalgo negó la mayor durante el juicio. Dijo desconocer la nota de prensa, al igual que las defensas de Ábalos y Koldo alegaron que nunca se publicó nada en la web oficial del Ministerio de Transportes.

Algo que se contradice con las pruebas encontradas por la UCO. Según la investigación, Aldama envió a Javier Hidalgo, el 7 de agosto de 2020, el borrador de la nota de prensa que Transportes planeaba publicar.

El objetivo de enviar este texto antes del anuncio oficial del rescate era dar tranquilidad a Hidalgo y a los posibles inversores o acreedores de la compañía. Además, se buscaba demostrar que la operación estaba encauzada y contaba con el respaldo directo del Gobierno.

Javier Hidalgo intentó restar importancia a estos mensajes. El empresario afirmó que Aldama le enviaba informaciones que "algunas eran verdad, otras, medias verdades, y algunas eran más un tema de optimismo que otra cosa".

Por su parte, Ricardo Mar, exjefe de Gabinete de Ábalos, aclaró en su declaración de este martes ante el Supremo que en agosto no se emitió ningún documento con el encabezado del Ministerio de Fomento.

No obstante, precisó que "hubo un comunicado a prensa por parte del director de Comunicación que se acordó con el secretario de Estado", y añade que se trataba de un texto atribuido al secretario de Estado que le remitieron para su revisión junto a un mensaje en el que se indicaba: "Esto es lo que hemos pasado".

Pedro Saura, en la misma línea, ha afirmado que no hubo nota de prensa, pero sí "un guión, un argumentario para hablar con algún periodista económico". Sin embargo, la investigación muestra cómo diarios como El País publicaron casi literalmente el texto enviado por Ábalos a Koldo.

Los móviles de Koldo a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL demuestran que fue Alfredo Rodríguez, entonces director de comunicación de Transportes, el que envió a varios medios la nota de prensa para que fuera publicada.

"Air Europa está compartiendo con la SEPI detalles de su situación económica y financiera, encaminados a que SEPI compense el impacto de la pandemia en su balance para asegurar su futuro", comenzaba la nota de prensa enviada por el director de comunicación de Ábalos a los medios.

Esa misma nota fue reenviada por el ministro a Koldo García seguida del mensaje: "Esto es lo que se ha pasado a Alfredo para medios".

El empeño de Hidalgo en negar la nota de prensa es para autoexculparse, ya que sin su existencia no habría motivo por el que supuestamente pagó las vacaciones de Ábalos en Villa Parra (Marbella).

Por esta razón, tanto la defensa de Koldo como la de Ábalos, intentan también argumentar de que no existió dicha nota de prensa. Sin embargo, las pruebas encontradas por la UCO y los móviles del asesor dicen lo contrario.