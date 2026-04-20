Pardo de Vera dio a Koldo el teléfono de Pepe Blanco y se reunió con el constructor Ruz a instancias del asesor de Ábalos

Pardo de Vera está investigada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y reconoció haber recibido presiones para agilizar procedimientos durante su etapa en Adif.

Tras la reunión entre Pardo de Vera y Ruz, la constructora LIC obtuvo varios contratos de Adif, incluidos proyectos en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona y obras de emergencia en Asturias.

Los mensajes incautados por la Guardia Civil revelan una relación fluida entre Pardo de Vera y Koldo García, con gestiones directas previas a adjudicaciones millonarias a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC).

Isabel Pardo de Vera facilitó el contacto entre Koldo García y José 'Pepe' Blanco, exministro y actual CEO del lobby Acento, y se reunió con el constructor José Ruz a petición de Koldo.

Isabel Pardo de Vera puso en contacto a Pepe Blanco, exministro de José Luis Rodríguez Zapatero y CEO del lobby Acento, con Koldo García y se reunió con el constructor José Ruz de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), empresario investigado por pagar supuestamente mordidas a la trama.

Los mensajes incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los dispositivos de Koldo García, a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, revelan gestiones directas entre la expresidenta de Adif y el asesor del entonces Ministro de Transporte para facilitar sendos contactos y reuniones.

El nuevo hallazgo desvela conversaciones que sitúan a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de estado de Transportes, como interlocutora directa en gestiones que conectan a empresarios, exdirigentes socialistas y responsables públicos previas a adjudicaciones millonarias.

Los mensajes revelan una relación fluida y cercana entre Isabel Pardo de Vera y Koldo García.

El tono empleado en las conversaciones, con expresiones de confianza y trato afectuoso, confirma una comunicación constante entre ambos en momentos clave que la Justicia investiga por el presunto amaño de contratos.

Contactos directos

Uno de los episodios más relevantes se produce el 26 de abril de 2021. Ese día, Koldo García solicita a Pardo de Vera el teléfono del exministro socialista José Blanco tras una conversación previa entre el asesor de José Luis Ábalos y la entonces presidenta de Adif.

"Mándame teléfono de Pepe", escribe, seguido de varios mensajes insistentes. La respuesta de Pardo de Vera es inmediata: le remite el contacto sin ningún comentario más.

Hay que recordar que, según Ábalos, nombró a Pardo de Vera presidenta de Adif por recomendación del exministro Blanco.

Días después del envío de ese contacto por parte de Pardo de Vera, queda reflejado en el WhatsApp de Koldo García el inicio de las conversaciones entre ambos. "Hola! El día que te venga bien tomamos el café . Abrazo [sic]", escribe Blanco el 6 de mayo de 2021.

"Faltaría más dime cuando puedes", responde Koldo García a lo que el exdirigente socialista le emplaza al día siguiente: "Mañana por la mañana podría".

Tras confirmar el asesor de José Luis Ábalos que estaba en Madrid y tenía disponibilidad, Blanco trata de concretar el sitio: "Podemos tomarlo en mi despacho , es discreto . O AC Cuzco si quieres". Finalmente la reunión acaba cerrándose a las 10:00 en el Hotel AC Cuzco.

El propio José Blanco le escribe a Koldo García al llegar a la cafetería del hotel ese viernes 7 de mayo de 2021.

José 'Pepe' Blanco, exministro de Fomento y figura histórica del PSOE, aparece en la investigación como un actor con conexiones dentro del entramado, tanto por su relación con Koldo como por su papel en el ámbito empresarial como responsable de la consultora lobista Acento.

Un mes después, el 24 de mayo de 2021, se produce un nuevo movimiento. Koldo envía a Pardo de Vera el contacto de José "Pepe" Ruz, propietario de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). Le pide que le llame. La gestión no queda en una simple sugerencia.

El 2 de junio de 2021, Koldo vuelve a escribir a Pardo de Vera. Le pregunta directamente por la reunión con "el de LIC". La respuesta es concreta: "13:30". El encuentro entre la presidenta de Adif y el constructor se había fijado.

Los mensajes evidencian que la reunión se produce a instancias de Koldo García, quien actúa como intermediario entre el empresario y la máxima responsable de Adif.

Momentos antes de la reunión entre Ruz y Pardo de Vera, es el constructor el que le pide "un café urgente" a Koldo García, lo que en la jerga de la trama era una llamada a través de uno de los móviles de prepago seguros.

Este contacto directo resulta especialmente relevante por el volumen de contratos que la empresa de Ruz obtuvo tras esa reunión.

Levantina y Adif

A partir de esa reunión de junio de 2021, Levantina, Ingeniería y Construcción consiguió varias adjudicaciones vinculadas a Adif.

Entre ellas, destaca un contrato en Cataluña para la mejora de la permeabilidad urbana en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa, adjudicado a finales de ese mismo mes por más de cuatro millones de euros.

En paralelo, la constructora obtuvo obras de emergencia en Asturias para la estabilización de taludes en la red de ancho métrico, así como otros contratos posteriores en 2022, como el tratamiento de una trinchera ferroviaria en la provincia de Barcelona.

Koldo García, de espaldas, con el constructor José Ruz en una imagen tomada por la Guardia Civil durante los seguimientos al exasesor de Ábalos. EL ESPAÑOL

Además de las adjudicaciones oficiales, la investigación de la UCO ha hecho públicos ofrecimientos directos de trabajo canalizados por Koldo García.

En agosto de 2022, el asesor propone a Ruz participar en el transporte de miles de traviesas de Adif, en una operación que era, según sus propias palabras: "Una buena oportunidad. Para entrar y quedarse".

La relación con Pepe Blanco

El papel de José Blanco en esta red añade un elemento adicional de complejidad. El exdirigente socialista no solo aparece como contacto facilitado por Pardo de Vera, sino también como una figura con vínculos previos tanto con Koldo como con la propia estructura del Ministerio.

Según la agenda del asesor de Ábalos, Koldo García y Pepe Blanco mantuvieron varias reuniones. En esos encuentros, el exministro habría solicitado ayuda para empresas vinculadas a su entorno profesional.

José Blanco, fundador del Lobby Acento Public Affairs. EFE

La conexión entre Blanco y Pardo de Vera también tiene antecedentes. El propio José Luis Ábalos declaró que fue el exministro quien le propuso el nombramiento de Pardo de Vera como presidenta de Adif. Blanco llegó a confirmar esa recomendación públicamente, aunque posteriormente eliminó el mensaje de sus redes sociales.

Este triángulo —Ábalos, Blanco y Pardo de Vera— aparece en la investigación como un eje de influencia dentro del Ministerio de Transportes durante el periodo que la UCO está investigando.

Pardo de Vera, en el foco

La figura de Isabel Pardo de Vera ha pasado de representar un perfil técnico dentro de la Administración a situarse en el centro de una investigación judicial por la que está imputada en la Audiencia Nacional.

Ingeniera de Caminos, su carrera en Adif culminó con la presidencia del organismo entre 2018 y 2021, antes de ser nombrada secretaria de Estado de Transportes.

Durante su etapa al frente de Adif, gestionó contratos millonarios en un contexto marcado por la pandemia y la urgencia en la contratación pública.

Esta misma semana, Pardo de Vera ha declarado en el Tribunal Supremo como testigo en la causa que investiga al exministro Ábalos. En su comparecencia, defendió que todas las actuaciones realizadas durante su mandato se ajustaron a la legalidad y que las decisiones respondieron a la urgencia de la crisis sanitaria.

Negó haber participado en irregularidades en la adjudicación de contratos y trató de desvincularse de las decisiones que, según la investigación, habrían sido impulsadas por Koldo García y otros miembros del entorno ministerial.

Sin embargo, sí reconoció haber recibido presiones para agilizar determinados procedimientos y admitió haber mandado al presidente de Ineco el currículum de Jésica Rodríguez, pareja de José Luis Ábalos, para que fuera contratada.

Más allá de su papel como testigo en el Supremo, la situación judicial de Pardo de Vera es distinta en la Audiencia Nacional. Allí figura como investigada en una causa paralela por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

El juez instructor considera que tuvo una participación relevante en decisiones clave, como la contratación de Jésica o la adjudicación de contratos durante la pandemia.