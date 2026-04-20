Air Europa pidió a Koldo que Ábalos intercediera para defender sus intereses en Barajas ante AENA

Se investigan vínculos entre Air Europa y el entorno del presidente, incluyendo acuerdos entre Globalia y el IE Africa Center dirigido por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros aprobó en 2020 una ayuda de 475 millones a Air Europa, que está siendo investigada por presuntos pagos irregulares y favores a cambio de la concesión de la ayuda pública.

La documentación incautada a Koldo muestra gestiones y propuestas para reubicar a Air Europa en la T4, reducir sus costes operativos y mejorar los servicios en su ubicación provisional.

Air Europa pidió a Koldo García que José Luis Ábalos intercediera ante AENA para favorecer sus intereses durante la revisión del Plan Director del aeropuerto de Barajas en 2019.

Air Europa pidió a Koldo García que José Luis Ábalos intercediera en favor de la aerolínea ante AENA durante la revisión del Plan Director del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en 2019.

La documentación incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Koldo García en su detención el 20 de febrero de 2024 arroja nuevos indicios sobre las relaciones entre el exasesor ministerial, José Luis Ábalos y la aerolínea Air Europa.

El archivo, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, recoge una propuesta técnica que refleja contactos, gestiones y preocupaciones vinculadas a la compañía en un momento clave.

Presiones a AENA

El documento, hallado en el email de uno de los dispositivos, está fechado en febrero de 2019 y se trata de una propuesta dirigida al Consejo de Administración de AENA.

Este documento fue enviado por la aerolínea a Koldo García, con el objetivo de que José Luis Ábalos presionara a AENA para favorecer a Air Europa.

El contenido se enmarca en la revisión del Plan Director del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuyo horizonte de desarrollo se fijaba en el año 2026.

En este contexto, la propuesta establece que todas las aerolíneas que operen tráfico de conexiones, entre ellas Air Europa, deberán concentrar su actividad en la T4 una vez exista capacidad suficiente.

El documento deja claro que, en el momento de su redacción, ese traslado no era viable a corto plazo. El volumen de operaciones de Air Europa, muy superior al de otras compañías, impedía su reubicación inmediata en la T4.

Y la compañía de los Hidalgo quería que, con la mayor celeridad posible, ocupara la T4 y no la T1 y T2, ya que esto elevaba los costes diarios para Air Europa.

Documento para Aena sobre la situación de Air Europa en el aeropuerto de Madrid-Barajas. EL ESPAÑOL

Por ello, se plantea una estrategia para equilibrar el uso de las terminales.

En concreto, se propone el traslado en verano de 2019 de ocho aerolíneas desde las terminales T1, T2 y T3 hacia la T4. Esta operación permitiría liberar capacidad en las terminales actuales sin afectar a Air Europa, cuyo traslado requería una planificación más compleja.

Además, el documento incorpora un tercer eje de actuación centrado en la mejora de los servicios que recibe Air Europa en su ubicación provisional. En este sentido, se plantea la ampliación de las salas VIP de las terminales 1 y 2, concretamente las salas Cibeles y Alcalá.

Estas instalaciones se rediseñarían para dividirse en dos áreas diferenciadas: una destinada a aerolíneas y otra para agregadores como American Express o Priority Pass.

Este conjunto de medidas refleja una planificación coordinada para mantener la competitividad de Air Europa dentro del aeropuerto mientras se preparaba su integración futura en la T4.

No es la única vez que se sabe que la empresa pública AENA se reunió para hablar de necesidades de Air Europa. Hace un año, a través de un comunicado tras una exclusiva de EL ESPAÑOL, reconoció una reunión con Juan José Hidalgo y Víctor de Aldama.

Leonor González Pano, en un audio publicado por este periódico, afirma que en esa reunión se habló del "tema de tener los aviones parados [...] y lo que le querían cobrar por ir a la T4. Lo que Pepe quería era que no se lo cobraran y que la T1 [...] pasara a ser para Air Europa como la T4 lo es para Iberia".

En la cita en Barajas no estuvo presente Ábalos y no resultó como Aldama e Hidalgo esperaban porque "acabaron a gritos", relató González Pano.

El rescate

El 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros autorizó una ayuda pública de 475 millones de euros para Air Europa. La operación se canalizó a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El paquete se estructuró en dos instrumentos financieros: un préstamo participativo de 240 millones de euros y un préstamo ordinario de 235 millones. El objetivo era garantizar la viabilidad de la aerolínea tras el impacto de la crisis sanitaria en el tráfico aéreo.

Desde el Gobierno se defendió que la operación respondía a criterios estratégicos, al considerar a Air Europa como una compañía clave para la conectividad internacional de España, especialmente con Latinoamérica.

Una de las líneas de investigación apunta a un presunto pago irregular vinculado al rescate estatal de Air Europa que alcanzaría los 500.000 euros en efectivo, tal y como publicó EL ESPAÑOL recogiendo el testimonio de Leonor González Pano, la expareja de Víctor de Aldama.

Esta cantidad habría sido entregada por el presidente de Globalia a Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, con la finalidad última de recompensar al entonces titular del departamento, José Luis Ábalos. González Pano ratificó lo publicado por este periódico en el Tribunal Supremo durante su declaración en el juicio.

De acuerdo con esta declaración, el papel de Koldo García y Ábalos, en coordinación con Aldama -quien ejercía como asesor vinculado a Globalia-, habría consistido en emplear su capacidad de influencia para acelerar procedimientos administrativos y favorecer la concesión de la ayuda pública a la aerolínea en plena crisis sanitaria.

Además de este supuesto pago en metálico, las diligencias judiciales analizan la posible existencia de otros beneficios económicos asociados a estas gestiones.

Entre ellos, se investiga el uso de un chalet en Marbella por parte del exministro, que podría encuadrarse, según las pesquisas, dentro de los incentivos derivados de la relación con la compañía.

Este martes 21 de abril, Javier Hidalgo, CEO en aquel momento de Globalia, acudirá al Supremo con la obligación de decir la verdad en su condición de testigo en el caso mascarillas.

Entorno presidencial

Otro de los focos del análisis es la relación entre la aerolínea y el entorno del presidente del Gobierno. En concreto, las actividades profesionales de Begoña Gómez.

Gómez dirigía el IE Africa Center cuando este organismo firmó en enero de 2020 un acuerdo de colaboración con Wakalua, una filial de innovación turística de Globalia. El proyecto contemplaba iniciativas vinculadas al emprendimiento en África.

Aunque no llegó a ejecutarse plenamente debido a la pandemia, el acuerdo evidencia la existencia de contactos entre la empresa y el entorno profesional de la esposa del presidente. También se han documentado reuniones con directivos de Globalia y con el propio Aldama.