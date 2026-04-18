Sheinbaum y Sánchez escenifican el deshielo de las relaciones diplomáticas: "Nunca ha habido una crisis"

Las claves

Las claves Generado con IA Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró en Barcelona que "nunca ha habido crisis diplomática" con España y defendió la fuerza de los pueblos originarios. Sheinbaum propuso una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, abogando por el diálogo y la paz en la cumbre de defensa de la democracia. La mandataria mexicana sugirió destinar el 10 % del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación, promoviendo la paz sobre la guerra. Pedro Sánchez agradeció a Sheinbaum por ofrecer México como sede de la próxima cumbre en defensa de la democracia que se celebrará en 2027.

La presidenta de México ha llegado en la mañana de este sábado a la IV Reunión en Defensa de la Democracia que tiene lugar en Barcelona y antes de comenzar el evento ha querido dedicar unas breves palabras a los medios. "Como dijo Abraham Lincoln, 'la democracia es el poder del pueblo'", ha dicho la mandataria.

Al ser preguntada por la relación con España, Sheinbaum ha asegurado que "no hay crisis diplomática" y que "nunca ha habido". Sin embargo, ha recalcado que "lo importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria".

Asimismo, la mandataria expresó su satisfacción por estar en Barcelona "defendiendo siempre la democracia".

A la cumbre asisten también el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Uruguay, Yamandú Orsi, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el exmandatario chileno, Gabriel Boric, así como representantes de otros gobiernos progresistas

En la ciudad condal el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ofrecido su país como sede de la cumbre en defensa de la democracia que se celebrará en 2027.

🇲🇽🤝🇪🇸 Sheinbaum: "No hay crisis diplomática, nunca ha habido, pero lo importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios"#Sheinbaum #Mexico #España #Sanchez pic.twitter.com/RFodaFcald — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 18, 2026

El presidente del Gobierno ha dado la bienvenida a este encuentro a Sheinbaum, que es la primera vez que participa en este foro, y a renglón seguido le ha agradecido que haya ofrecido su país para la cumbre que se celebrará el año que viene.

"Sembrar paz"

La presidenta de México ha anunciado este sábado en su intervención en la cumbre de defensa de la democracia que quiere proponer una declaración "en contra de la intervención militar en Cuba".



"Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan", dijo la mandataria mexicana en su intervención de apertura.



Sheinbaum aseguró que México "ha sabido sostener sus principios incluso en soledad" y "que alzó la voz contra el bloqueo a Cuba en 1962 cuando otros guardaron silencio".

"Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena", añadió.



La presidenta mexicana también recuperó una propuesta ya planteada en el G20 de "destinar el 10 % del gasto mundial en armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año".



"En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida", añadió.



En un discurso en el que destacó con orgullo algunos hitos de la historia mexicana, entre ellos la elección en 2024 de la primera mujer presidenta, Sheinbaum destacó que los principios constitucionales de México en política exterior hoy "están más vivos que nunca" en el escenario mundial.



Entre ellos citó el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados y la lucha permanente por la paz.



La mandataria cuestionó una libertad que suponga someterse a "intereses externos" o "convertir a las naciones en colonias modernas" y defendió que la libertad "es palabra vacía si no la acompaña justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos".