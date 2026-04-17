Sánchez amenaza con usar "toda la fuerza del Estado" contra la "prioridad nacional" en el acuerdo de Extremadura

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez ha advertido que usará "toda la fuerza del Estado de derecho" contra el acuerdo de coalición PP-Vox en Extremadura si vulnera derechos. El Gobierno vigilará especialmente la aplicación de la "prioridad nacional" para ayudas, por considerar que puede discriminar a inmigrantes y afectar a derechos de ciudadanía. Sánchez critica que el pacto PP-Vox frena el desarrollo de energías renovables y supone un retroceso en derechos y libertades en Extremadura. El acuerdo otorga a Vox la Vicepresidencia de Servicios Sociales, Familia y Desregulación, la Consejería de Agricultura y Ganadería, y un senador autonómico.

Pedro Sánchez ha cargado este jueves contra el acuerdo del PP y Vox para formar un gobierno de coalición en Extremadura y ha amenazado con recurrir a "toda la fuerza del Estado de derecho", si es necesario, para frenarlo.

Lo hará si llevan a leyes autonómicas las promesas que considera lesivas para los derechos de los extremeños como la llamada "prioridad nacional" para acceder a determinadas ayudas.

"El papel lo aguanta todo, pero les digo a la derecha y la ultraderecha que el Gobierno recurrirá ese acuerdo con toda la fuerza del Estado para defender los derechos y libertades de los extremeños ", ha dicho en Barcelona.

Al respecto, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo vigilará si el principio denominado "prioridad nacional" se traduce en un intento de privilegiar a los ciudadanos españoles en la concesión de subsidios o vivienda social.

Para el jefe del Ejecutivo, este pacto cuestiona "derechos de ciudadanía" y supone una "traición a la historia de Extremadura que es una tierra de inmigrantes".

"Si algo ha sido Extremadura es una tierra de inmigrantes, muchas veces a su pesar, a otras regiones de España y fuera", ha afirmado.

También ha sostenido que el pacto frena y se opone al desarrollo de fuentes de riqueza de la comunidad como las energías renovables.

Esas fuentes de energía, según Sánchez, son sinónimo de reindustrialización, de proyectos muy importantes que están en marcha y que se ponen en riesgo por el "dogmatismo y negacionismo climático" de dos partidos.

"Recortan oportunidades presentes y futuras para los extremeños haciendo 'casus belli' de la principal fuente de energía y materia prima que tiene España", ha añadido.

En esta línea, ha alertado de que la apuesta por la desregulación, que tendrá un despacho propio en el futuro gobierno, implica un recorte de derechos.

En su opinión, tiene una clara intencionalidad de desmantelar mucha estructura asociativa que defiende unos valores y no comulga con las tesis de la derecha y la ultraderecha.

Por todo ello, le ha espetado al PP y Vox que, al igual que en otras ocasiones en las que han intentado debilitar derechos como el del aborto o las estructuras de diálogo social regionales, el Gobierno actuará si persisten en sus planteamientos.

En esa línea, ha sostenido: "Tengan la total y absoluta garantía los extremeños y extremeñas que es lo que va a hacer este Gobierno: defender los derechos y libertades y defender la legalidad que es acordada democráticamente por una mayoría parlamentaria en las Cortes Generales y defender otro modelo de sociedad".

Este jueves, el Partido Popular y Vox anunciaron su acuerdo para formar un Gobierno de coalición entre las dos formaciones para los próximos cuatro años.

Como parte del acuerdo, Vox ostentará una Vicepresidencia de Servicios Sociales, Familia y Desregulación, y la Consejería de Agricultura y Ganadería.

El partido que lidera Santiago Abascal contará, además, con un senador por designación autonómica.