'Pequeño Ratón', el gato que adoptaron Ábalos y Jésica y que, según ella, llevó al exministro a seguir pagando su piso de lujo

La expareja de Ábalos también reconoció que fue contratada en dos empresas públicas sin llegar a trabajar en ellas, confirmando que fue 'enchufada' por el exministro y Koldo García.

Jésica afirmó que Ábalos se hizo cargo de gastos personales, incluido el veterinario del gato, y que siguió pagándole el piso porque se sentía culpable por su situación sentimental.

El gato, llamado 'Pequeño Ratón', vivía con Jésica en el piso de Plaza de España cuyo alquiler pagaba el empresario Víctor de Aldama a través de sociedades vinculadas.

Jésica Rodríguez declaró en el Tribunal Supremo que adoptó un gato junto a José Luis Ábalos y que esto influyó en que el exministro siguiera pagando el piso de lujo tras romper su relación.

Jésica Rodríguez ha afirmado en su declaración en el Tribunal Supremo que adoptó un gato por José Luis Ábalos y que ese fue uno de los motivos por los que el exministro continuó pagando el lujoso piso de Plaza de España (Madrid) aun después de haber terminado la relación sentimental entre ambos.

En los whatsapps secretos de Koldo García a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL aparecen imágenes del gato que Ábalos y Jésica adoptaron juntos al inicio de su relación en 2018.

'Pequeño Ratón', así es como la pareja llamaba a esta mascota que vivía junto a Jésica en el piso de Plaza de España que pagó Víctor de Aldama a través de sociedades de su socio Luis Alberto Escolano.

El gato aparece en el vídeo que Jésica envió a Ábalos para felicitarle su 60º cumpleaños el 9 de diciembre de 2019. La joven, en aquel momento estudiante de odontología, incluyó dos imágenes de la mascota de la pareja.

En la primera de ellas, aparece el gato recién nacido. "Nuestro Pequeño Ratón", dice el texto que acompaña a la fotografía. En la segunda imagen, con el felino ya más grande y en el piso de Plaza de España, Jésica pone un gran letrero sobre la mascota: "Familia".

Jésica, expareja de Ábalos: "Cuando lo dejamos me preocupaba lo del piso"

"Cuando lo dejamos una de las cosas que me preocupó fue el tema del piso porque yo estaba estudiando la carrera. Ya sabemos cómo están las cosas en Madrid para conseguir un piso", explicó Jésica en el Supremo.

"Y además, por él también adopté un gato y evidentemente si ya es difícil encontrar un piso, imagínate con un animal", afirmó la expareja del exministro.

"Me dijo que no me preocupara porque mientras yo siguiera estudiando la carrera, podría seguir quedándome en la casa", explicó a los magistrados sobre el motivo por el que Ábalos continuó haciéndose cargo de este apartamento de lujo.

Jésica, expareja de Ábalos: "Cuando lo dejamos me preocupaba lo del piso"

Jésica vivió en el piso de Plaza de España entre marzo de 2019 y marzo de 2022, sin embargo, Aldama dejó de pagar las mensualidades del alquiler en septiembre de 2021.

En total, el empresario pagó 32 cuotas mensuales de 2.700 euros a una inmobiliaria que gestionaba el piso.

La UCO cifra en 88.000 euros la cantidad que abonó el empresario, a través de sociedades vinculadas, como contraprestación a Ábalos por los contratos de las mascarillas.

Jésica ha declarado que Ábalos se hizo cargo de sus gastos y de que le hacía regalos porque se sentía culpable, ya que no rompió su matrimonio con Carolina Perles.

Entre los gastos que cubrió el exministro está el veterinario del gato, de su 'Pequeño Ratón'. Jésica ha afirmado: "El gato se rompió una pata y él me ayudó a pagar la operación, que era cara".

La mujer terminó su relación sentimental con Ábalos en noviembre de 2019. "No cumplió las promesas que me había hecho. Él decidió que, mientras fuera ministro, iba a seguir con su relación familiar y su vida paralela de vistas a la sociedad".

"Es que seguíamos relacionándonos, no acabamos mal. Él se sentía culpable porque cambió mi modo de vida, porque yo era feliz. Y por eso me dejó en el piso".

Jésica ha dicho que ella pensaba que "todo" (la vivienda, los billetes, las comidas...) lo pagaba Ábalos. Incluido el piso de lujo en Plaza España que abonó Aldama: "Era nuestra casita de novios".

La joven también ha afirmado que no fue a trabajar ni un solo día a las dos empresas públicas que la contrataron: Ineco y Tragsatec. Por tanto, ha confirmado ante el Tribunal Supremo que Ábalos y Koldo la 'enchufaron' porque el entonces ministro le dijo que tenía que "tener un trabajo mientras estudiaba".