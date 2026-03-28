Pardo de Vera precisa que sólo estuvo "una vez" en el piso de Chamberí porque creía que era el "nuevo domicilio" de Ábalos

La exsecretaria de Estado dice que "nunca tuvo conocimiento de que ese inmueble se utilizara para encuentros con prostitutas".

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Pardo de Vera afirma que solo estuvo una vez en el piso de Chamberí, creyendo que era el nuevo domicilio de José Luis Ábalos tras dejar el Gobierno. La exsecretaria de Estado de Transportes asegura que nunca acudió al inmueble a fiestas, reuniones con empresarios o encuentros irregulares. Pardo de Vera declara que cortó su relación con Koldo García tras la salida de Ábalos del Gobierno y que solo ha coincidido posteriormente con el exministro en dos cenas con más personas.

Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, asegura que sólo estuvo "una vez" con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el piso de la calle Rafael Calvo de Madrid.

Asegura que lo hizo porque creía que se trataba del "nuevo domicilio" del exministro una vez que había abandonado el Gobierno.

La también expresidenta de Adif ha enviado estas explicaciones a EL ESPAÑOL en un burofax el pasado viernes. En él solicita ejercitar su derecho de rectificación.

Una solicitud que realiza tras la publicación por este medio de la noticia titulada "El constructor Ruz pagaba el piso de Chamberí en el que Ábalos se veía con prostitutas y donde citó a Pardo de Vera".

En su carta, Pardo de Vera asegura también que "dejó de mantener relación con Koldo García" con la salida de Ábalos del Gobierno, y que posteriormente ha visto al exministro en "dos cenas en restaurantes, con otras personas".

A pesar de que la comunicación remitida no cumple con los requisitos materiales del derecho de rectificación ejercitado, reproducimos parte de lo manifestado por su interés informativo

"La realidad es la siguiente: tras el cese del señor José Luis Ábalos, acudió una sola vez, en septiembre de 2021, a la dirección de la calle Rafael Calvo 7, al entender que se trataba de su nuevo domicilio tras dejar la vivienda oficial. En esa única ocasión, el señor Ábalos se encontraba solo, hablaron brevemente sobre su cese y se marchó. No volvió a acudir a ese inmueble.

Nunca acudió allí a fiestas, encuentros con prostitutas, reuniones con empresarios ni reuniones de naturaleza irregular, ni tuvo conocimiento de que ese inmueble se utilizara para tales fines.

Asimismo, dejó de mantener relación con Koldo García tras el cese del señor Ábalos. Sus posteriores coincidencias con el señor Ábalos se limitaron a dos cenas en restaurante, con otras personas presentes."