Miras reclama a Sánchez "una política hídrica de Estado seria" en el Día Mundial del Agua: "Murcia la cuida como nadie"

López Miras, en mayo de 2025, clausurando un acto en defensa del trasvase Tajo-Segura organizado por el Sindicato Central de Regantes. Efe

Las claves nuevo Generado con IA El presidente murciano, Fernando López Miras, reclama una política hídrica de Estado y defiende la eficiencia y reutilización del agua en Murcia. El PP exige el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura y la aprobación urgente de un Plan Nacional del Agua que garantice la igualdad entre territorios. Ecologistas en Acción pide eliminar los pozos y regadíos ilegales para una gestión sostenible y renaturalizar los ríos ante el cambio climático. El PP propone una moratoria en el cierre de acuíferos en la Comarca del Altiplano, mientras los ecologistas insisten en limitar la explotación de recursos hídricos.

El Día Mundial del Agua -cada 22 de marzo- siempre lo aprovecha el Partido Popular de la Región de Murcia para recordar dos reivindicaciones al Gobierno de España: el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura y la aprobación de un Plan Nacional del Agua.

Este domingo, un año más, lo han vuelto a hacer tanto el presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos, Fernando López Miras, como el secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del Partido Popular a nivel autonómico, Jesús Cano.

De un lado, López Miras, a través de su cuenta personal de 'X', le ha recordado a la Moncloa que su comunidad es la que mejores datos tiene de reutilización de agua, para combatir su déficit hídrico estructural: "En la Región de Murcia cuidamos el agua como nadie: eficiencia, reutilización y sentido común. Pero España necesita una política hídrica de Estado seria".

"Defender el agua es defender el futuro de nuestra tierra", según concluye el presidente murciano. Por su parte, Cano ha reclamado "la puesta en marcha urgente" de un Plan Nacional del Agua que "garantice la igualdad entre territorios y dé respuesta a las necesidades reales de regiones como Murcia".

El diputado autonómico sostiene que ese acuerdo debería cerrarse de manera unánime entre el Gobierno y las 17 comunidades autónomas: "El agua no puede ser un arma política ni una herramienta de confrontación territorial. Es un recurso esencial que debe gestionarse con responsabilidad, pensando en el conjunto de los españoles".

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura del PPRM, Jesús Cano, con el río Segura de fondo. PP

Cano (PP) en Europa Press sostiene que ese pacto hídrico de Estado, debe incluir el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura: una infraestructura crucial para los agricultores de Almería, Murcia y Alicante.

"España necesita una política hídrica nacional que conecte cuencas, optimice recursos y garantice el agua allí donde es necesaria, especialmente en zonas deficitarias como la Región de Murcia".

Por ese motivo, aprovechando el Día Mundial del Agua, el diputado autonómico ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "rectifique su política hídrica" y abandone el "castigo permanente" al Levante, "apostando por soluciones estructurales y consensuadas que aseguren el futuro del campo y de la economía".

El secretario ejecutivo de Agua y Agricultura de los populares murcianos recuerda que hasta ahora, solo Alberto Núñez Feijóo, ofrece una hoja de ruta en materia hídrica, planteando un Plan Nacional del Agua con un presupuesto de 40.000 millones para infraestructuras hidráulicas.

"Frente a la política de recortes y castigo del Gobierno de Sánchez, el Partido Popular ofrece soluciones", zanja Cano.

Críticas Ecologistas

El 22 de marzo también es una fecha señalada para Ecologistas en Acción que hace una lectura opuesta al PP, en temas hídricos, ya que esta organización ha reclamado en los informativos de RNE "la eliminación de todos los pozos y regadíos ilegales para lograr una gestión sostenible de los recursos de agua dulce", a lo largo de toda la comunidad autónoma.

La reivindicación de Ecologistas en Acción choca con la petición que también ha realizado el PP murciano este domingo, pidiendo una moratoria sobre el cierre de los acuíferos, especialmente en la Comarca del Altiplano, para responder a la petición de los productores agrícolas de Yecla y Jumilla.

Pero la organización ecologista cree que el cambio climático y la creciente incidencia de las danas, condiciona los objetivos hídricos a marcarse a corto plazo, los cuales pasan, por ejemplo, por "renaturalizar los ríos para gestionar mejor las crecidas".