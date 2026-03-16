‘ELIS El Valle Trail’ de Murcia se consolida como un referente en las pruebas de atletismo con medio millar de corredores

Las claves nuevo Generado con IA La 'ELIS El Valle Trail' de Murcia se afianza como referente en carreras de montaña, con 500 corredores y 18 ediciones celebradas. El 80% de los participantes son murcianos, aunque la prueba atrae a corredores de cinco comunidades autónomas y de países como Alemania y Noruega. El evento destaca por su apuesta por el relevo generacional con la prueba KIDS y por la creciente presencia femenina, que alcanza el 17%. Los ganadores absolutos fueron Alfonso Soler Montero (26k masculino), Tania Salamanca Ruiz (26k femenino), Samuel Rodríguez Abellán (18k masculino) y Araceli Guillamón Reverte (18k femenino).

El Parque Regional de El Valle y Carrascoy, el pulmón natural que abraza la capital murciana, ha vuelto a ser el escenario de la emblemática carrera por montaña "ELIS El Valle Trail".

Una cita que consolida a Murcia como escenario de una de las pruebas más esperadas, como demuestran el éxito de participación y las dieciocho ediciones ya celebradas.​

Con el patrocinio principal de El Limonar International School Murcia, el evento ha alcanzado nuevamente la cifra máxima estipulada por Medio Ambiente de 500 corredores, consolidando un éxito de convocatoria local sin precedentes: el 80% de los inscritos son murcianos.

Este dato reafirma el sentido de pertenencia de la comunidad a esta prueba. Sin embargo, el prestigio de «ELIS El Valle Trail» sigue rompiendo fronteras y, en esta edición, Murcia ha recibido a deportistas de otras cinco comunidades autónomas y ha dado la bienvenida a participantes internacionales de Alemania y Noruega.

Participantes en los momentos previos al inicio

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La edición de este año también ha destacado por su enfoque en el relevo generacional. En el campus de Montevida de ELIS Murcia, la prueba KIDS ha permitido a los más pequeños iniciarse en el rail ranking a través de un circuito adaptado en exclusiva para ellos.​

Asimismo, la carrera sigue consolidándose como un espacio de referencia para el deporte femenino. Con un 17% de participación de mujeres, muchas de ellas venidas de fuera de la Región, la prueba demuestra que la dureza de El Valle y Carrascoy es un reto atractivo y alcanzable para las corredoras de montaña.​

La jornada se ha convertido en toda una fiesta del deporte y la familia, con actividades lúdicas, paellas gigantes y talleres para todas las edades.​

Un éxito de colaboración murciana

La celebración de la prueba es el resultado de la implicación y la alianza de numerosas empresas e instituciones murcianas que apuestan por la salud y la sostenibilidad.

Además del impulso fundamental de ELIS Murcia, donde se encuentra la salida y la meta de esta carrera, la prueba cuenta con el apoyo de UCAM, JOMA, Golosinas Fini, Grupo AMC Global, Vía Nature, Aqua Deus, ELPOZO, Kampamento Base, Pan Moreno, Ambex y el Grupo CIM Formación.

Diferentes participantes de "ELIS El Valle Trail"

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"ELIS El Valle Trail no es solo la “carrera de casa” para todos los murcianos; es la historia de nuestra región escrita en sus senderos". explica el director técnico de la prueba, Sergio Sánchez

"Ver a 500 corredores, la mayoría de nuestra tierra pero también llegados de otras comunidades o países como Noruega, confirma que nuestro compromiso con la salud, el deporte y la preservación de nuestro Parque Regional sigue más vivo que nunca tras dieciocho años de trayectoria", afirma Sergio Sánchez.​

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha destacado la importancia de esta carrera en el municipio murciano en todas sus ediciones: "Una vez más, ELIS El Valle Trail supone un éxito rotundo para el municipio de Murcia, posicionando a Murcia como un destino turístico capaz de ofrecer experiencias de deporte de primer nivel".

Asimismo, subraya que el Ayuntamiento de Murcia reafirma su apuesta y compromiso con ELIS El Valle Trail, apoyando la celebración de esta prueba edición tras edición.​

Según Vanessa Grimward, directora ejecutiva de los colegios ELIS, «El Valle Trail representa perfectamente el poder de la perseverancia en el esfuerzo, que es uno de los valores que compartimos todo el personal y que inculcamos a nuestros alumnos"​

Podium con los campeones de la prueba

Tras recorrer los senderos históricos del Parque Regional, los ganadores absolutos de esta edición han sido los siguientes:

- Ganador masculino 26k: Alfonso Soler Montero

- Ganadora femenina 26k: Tania Salamanca Ruiz

- Ganador masculino 18k: Samuel Rodríguez Abellán

- Ganadora femenina 18k: Araceli Guillamón Reverte

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