La huida hacia adelante de ZP mientras se investiga por qué coinciden lo que 'Julito' cobró de Plus Ultra y lo que le pagó a él

El PSOE ha recuperado a Zapatero como figura destacada, mientras continúan las incógnitas sobre su papel como consultor y la falta de pruebas documentales de sus asesorías.

Zapatero ha reaparecido en la campaña de Castilla y León junto a Pedro Sánchez, sin aclarar públicamente su relación profesional con 'Julito' ni el destino de los fondos investigados.

La UDEF sospecha que sociedades de 'Julito' Martínez fueron usadas como intermediarias para canalizar fondos de Plus Ultra a Zapatero, sumando cerca de 661.000 euros.

La Audiencia Nacional investiga pagos de Plus Ultra al entorno de Zapatero, coincidiendo con cobros al expresidente y sus hijas a través de empresas de su amigo 'Julito' Martínez.

En la comisión de investigación del Senado, el PP acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de "esconder la verdad de sus negocietes" con Plus Ultra y el chavismo.

Aquel día, el pasado 2 de marzo, tanto el PP como Vox señalaron que el expresidente estaba detrás del rescate a la aerolínea y que era el "nexo corruptor" del PSOE de Pedro Sánchez con Venezuela.

Cualquier otro político, ante la investigación que la Audiencia Nacional está llevando a cabo, hubiera preferido no exponerse más públicamente y dejar pasar el tiempo hasta que se levante el secreto de sumario.

Sin embargo, Zapatero decidió emprender una huida hacia adelante e incluso regresar a la primera línea política con su presencia en la campaña de Castilla y León.

José Luis Rodríguez Zapatero se presentó en Valladolid este viernes como el adalid del socialismo y recuperó el símbolo de la ceja ante la atenta mirada de Pedro Sánchez.

El cierre de la campaña en las elecciones de Castilla y León estuvo marcado para el PSOE por el regreso de Zapatero como paladín de Sánchez.

El expresidente del Gobierno no dedicó ni un segundo durante su discurso a aclarar su relación profesional con Julio Martínez Martínez, Julito, ni a la coincidencia entre sus cobros y los pagos de Plus Ultra a su íntimo amigo.

Tampoco habló de Castilla y León, ni de propuestas para el futuro de esta comunidad autónoma. Zapatero, en cambio, se dedicó a recuperar el símbolo de la ceja y hablar sobre Irán y la ofensiva militar de Donald Trump.

Todo ello, mientras la Audiencia Nacional investiga los 661.000 euros cobrados por Zapatero y sus hijas de Julito y la sincronía casi total de esa cifra con los 707.000 euros que pagó la compañía aérea Plus Ultra tras ser rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez a este empresario.

Plus Ultra pagó 707.000 euros a Julito Martínez por servicios de "consultoría" y por gestionar los vuelos de la compañía entre Madrid y Caracas (Venezuela).

A su vez, Julito Martínez pagó alrededor de 450.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero por informes y asesoramiento en el mismo espacio de tiempo.

Este empresario también desembolsó otros 200.000 euros a la empresa Whathefav SL por servicios de "diseño y comunicación", propiedad de las hijas del expresidente.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospecha que las empresas de Julito fueron usadas como sociedades instrumentales para canalizar los pagos de Plus Ultra al expresidente Zapatero entre 2020 y 2025.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, según las cuentas oficiales de Plus Ultra a las que tuvo acceso este periódico, pagó 249.000 euros a Análisis Relevante, 110.799 a IOT Domotic Europe y 99.000 a Voli Analítica.

Una suma total de 459.000 euros, a los que habría que sumar otros 248.000 euros pagados por Plus Ultra a Julito Martínez y que han sido encontrados por la UDEF durante la investigación, según adelantó El Confidencial.

EL ESPAÑOL reveló que documentos secretos de Plus Ultra muestran pagos al amigo de Zapatero justificados como "dirección Sepi" en pleno rescate.

La UDEF halló en la contabilidad de la aerolínea seis facturas de Julito Martínez con anotaciones de la compañía que las vinculan a la negociación con el Gobierno.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) era la encargada de analizar, aceptar y controlar la operación. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021.

Otros de los indicios que tiene la UDEF sobre el uso instrumental de las sociedades de Julito Martínez para los posibles pagos de Plus Ultra a Zapatero son los contratos y las fechas de los mismos.

Este periódico publicó en exclusiva que la aerolínea rompió el contrato de "consultoría" con una de las empresas de Julito Martínez tras las querellas de PP, Vox y Manos Limpias.

Sin embargo, realizó un segundo contrato de consultoría a Análisis Relevante SL una vez que la investigación judicial fue archivada en enero de 2023.

¿Prueba o coincidencia? Según fuentes de la investigación, lo primero. La UDEF acumula "sólidos indicios", como el contrato con Plus Ultra vinculado a lograr el rescate del Gobierno con prima de éxito para Julito que encontraron en el ordenador del empresario, que relacionan a Zapatero y su entorno con esta operación.

Las incógnitas sobre la labor profesional del expresidente para las empresas del imputado Julito Martínez crecen al no existir prueba documental de sus asesorías.

Fueron "informes orales", según Zapatero. "Indemostrable" para la UDEF, que refuerza su sospecha sobre el papel del expresidente como "consultor" de una empresa sin trabajadores y cuyo único cliente conocido era Plus Ultra.

Los únicos informes hallados durante la investigación son obra de Sergio Sánchez Beníntez, que controló un 25% de la sociedad Análisis Relevante y que es director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus+.

Sergio Sánchez tiene una estrecha relación con Javier de Paz, adjunto a la presidencia de Telefónica y el tercer hombre que solía correr diariamente por El Pardo junto a Zapatero y Julito Martínez.

El PP ha denunciado que esos informes genéricos realizados por Sergio Sánchez están realizados con IA y se nutren de fuentes abiertas. Sánchez ha reconocido, según publicó El Mundo, haber cobrado sólo 18.000 euros por esos documentos en seis años.

Esta cantidad está muy alejada del casi medio millón de euros que cobró Zapatero de la empresa de su amigo Julito Martínez por la misma función.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha aceptado llevar la investigación tras la petición del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid.

Mientras se mantiene el secreto de sumario, la UDEF indaga sobre el papel de Zapatero en las operaciones de Plus Ultra al haber aparecido en la contabilidad de las empresas de Julito Martínez.

El amigo del expresidente está investigado por blanqueo de capitales y fraude, por lo que sus cuentas están siendo examinadas al detalle para conocer el destino final de los fondos que los investigadores concluyen que son de origen "ilícito".

La dupla ZP-Sánchez

A pesar de todas las incógnitas alrededor de Zapatero, el PSOE ha decidido recuperarlo como jefe espiritual en el tramo final de la campaña en Castilla y León.

La sociedad Zapatero-Sánchez volvió a presentarse en un mitin del PSOE tres años después. No ocurría desde la campaña de las elecciones generales de 2023.

Fue entonces cuando, con un partido alicaído después del desastre en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, Zapatero se echó el PSOE a la espalda para salvar a Sánchez el 23 de julio.

Sánchez mantuvo la distancia con Zapatero hasta la comparecencia del expresidente en el Senado el pasado 2 de marzo.

Zapatero entró como un hombre de Estado a esa comisión de investigación y salió como consultor y comisionista tras haber reconocido los pagos de su amigo Julito.

A pesar de ello, el expresidente considera que fue un "éxito" su comparecencia. También lo debe pensar Sánchez, ya que tras ello lo ha recuperado como guía del PSOE.

"El acto de los dos presidentes de la paz", como denominaban en el PSOE el mitín de Valladolid, sirvió para recuperar la ceja y el No a la guerra que tan buen resultado le dio a Zapatero en 2004.

Trump, Bush, Irán, Irak, Gaza... todos tuvieron su lugar en la intervención del expresidente. Sin rastro de Plus Ultra, Julito, Análisis Relevante, Maduro... Vuelve ZP y Sánchez se agarra a él con la complicidad de antaño y con ambos acechados por la Justicia.