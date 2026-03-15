Detenido un hombre de 52 años por el presunto asesinato de su pareja en la localidad cántabra de Pedreña

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha detenido en Pedreña a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años. La autopsia indica que la muerte de la mujer fue un hecho violento y no constan denuncias previas por violencia de género entre la pareja. El detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes con otras mujeres y la investigación por violencia de género está en curso. El caso está en manos del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo y se ha informado al Ministerio de Igualdad.

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.



La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar este sábado.



Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento. Por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.



No constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos con otras mujeres.



Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que se han iniciado diligencias tras recibirse el comunicado de una muerte no natural.

Este caso es llevado por la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo (Cantabria) en funciones de guardia esta semana.

Asimismo, estas mismas fuentes han informado que el detenido no pasará en la jornada de este domingo a disposición judicial.