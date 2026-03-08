Koldo colocó como piloto al 'marido' del ministro Iceta en una filial de Ávoris cuando recibió un rescate de 320M

Ya incorporado, García Rosique operó vuelos a destinos de América Latina y fue sugerido por Koldo como posible apoyo para gestiones vinculadas a la trama en esos países.

Koldo García colocó al 'marido' de Miquel Iceta, Ángel García Rosique, como piloto en la aerolínea Iberojet, filial de Ávoris (Grupo Barceló y Globalia), en el año 2021 dos meses después del rescate del Gobierno a esta empresa.

Los whatsapps secretos de Koldo García a los que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL demuestran cómo se fraguó la contratación de la pareja del entonces ministro de Política Territorial y Función Pública y hoy embajador permanente de España en la Unesco por parte de la aerolínea Iberojet, propiedad en aquel momento de Ávoris.

La mano derecha de José Luis Ábalos mantenía una estrecha relación de amistad con Iceta y su pareja Ángel García Rosique que se prolongó hasta la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024.

En la contratación del 'marido' de Iceta intervinieron tanto el empresario Víctor de Aldama, asesor de Globalia, como el consejero delegado de Ávoris Miguel Ángel Sánchez.

El Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Air Europa, propiedad de Globalia y de la familia Hidalgo, con 475 millones de euros en noviembre de 2020 y a Ávoris con 320 millones en marzo de 2021, justo antes de la contratación del 'marido' de Iceta por Iberojet.

En los Consejos de Ministros en los que se aprobaron los rescates estuvo presente Miquel Iceta, que fue el responsable de la cartera de Política Territorial y Función Pública entre el 27 de enero de 2021 y el 10 de julio de 2021. De esta fecha hasta noviembre de 2023, el político catalán fue ministro de Cultura y Deporte.

Precisamente, Ávoris decidió inyectar 66 millones del rescate a Iberojet, tal y como publicó EL ESPAÑOL en septiembre de 2022.

Cronología de un enchufe

Las gestiones para colocar a Ángel García Rosique comienzan a principios de 2021. El 22 de enero, Patricia Úriz, exesposa de Koldo García, manda un email a Víctor de Aldama en el que le adjunta el currículum actualizado del piloto en español y en inglés.

Úriz también envía al empresario el DNI, el pasaporte, las titulaciones y otros documentos oficiales del 'marido' de Iceta.

Las conversaciones entre Koldo y la pareja de Miquel Iceta eran frecuentes. García Rosique mantenía reuniones habitualmente con la mano derecha de Ábalos y mantenían una estrecha amistad.

Incluso, casi un año después de lograr su incorporación, Ángel le mandó a Koldo una fotografía con su nuevo uniforme de piloto a lo que el exasesor de José Luis Ábalos le respondió en modo de broma: "Jjjj Por dios. Dime en qué vuelo para avisar a seguridad nacional".

El 12 de marzo de 2021, sólo cuatro días antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate a Ávoris, García Rosique insistió a Koldo.

"Buenos días, coleguita! Espero que tengáis buen fin de semana y podáis descansar! Yo, en cuento sepa algo de aquella gente, te haré resumen. Mientras tanto, hoy me haré un arrocito a tu salud! Un beso! [sic]".

Koldo respondió con un escueto: "Ok, ok. Perfecto".

La relación entre Miquel Iceta y Ángel García Rosique se ha mantenido siempre dentro de la privacidad. Pese a que ambos fueron juntos a la boda de Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, y Óscar Cornejo, productor de televisión, lograron mantenerse alejados de las cámaras y no aparecieron juntos en ninguna fotografía.

Contactos con Aldama

Las conversaciones muestran cómo Koldo García insistía a Globalia, a través de Aldama, y a Ávoris, por medio de su consejero delegado, para que se avanzara en el proceso de contratación del piloto.

El 29 de abril de 2021 se produjo uno de los intercambios de mensajes más tensos entre Koldo García y Aldama.

Tras varios whatsapps pidiendo que llamaran a García Rosique, Koldo reprochó a Aldama que nadie hubiera vuelto a contactar con la pareja de Iceta tras la primera llamada.

"Ostias. Me acaba de llamar jose. Que está hablando con Iceta. Por el amor De Dios nadie le volvió a llamar desde que le llamaste tu. Pero en serio queréis que me manden a la mierda [sic]", escribió el asesor de José Luis Ábalos.

Aldama respondió con un mensaje en el que admitía las dificultades para la contratación del piloto debido a su currículum.

La primera opción que barajó Koldo García fue que el 'marido' de Iceta fuera contratado directamente por Air Europa, pero la compañía tenía problemas por su situación económica.

"Es que no puedo hacer más que hago si mira como están coño es que también tienen que entender que no es fácil colocar a alguien y este chaval no entiende una mierda la verdad. Mañana o pasado que veré al otro se lo volveré a decir [sic]".

El empresario Víctor de Aldama era el interlocutor con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, para que se contratara como piloto a la pareja de Iceta.

Paralelamente, desde enero a mayo de 2021, García Rosique se cruza mensajes con Koldo García y le informa que aún nadie se había puesto en contacto con él desde la compañía Iberojet.

En distintos whatsapps a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la pareja de Iceta traslada a Koldo García su preocupación por la falta de noticias o porque desconocía cuándo debía incorporarse a los cursos de formación.

El consejero delegado de Ávoris

El día 5 de mayo de 2021, tras las elecciones en la Comunidad de Madrid en las que Isabel Díaz Ayuso gana con mayoría absoluta, García Rosique carga contra el presidente de Ávoris, Simón Pedro Barceló, al que llama "Don Simón".

El 'marido' de Iceta envía el siguiente mensaje a Koldo tras la victoria de Ayuso en las elecciones autonómicas: "Si tan facha es, seguro que estará de resaca, el cabrón [sic]".

Simón Pedro Barceló fue senador del Partido Popular entre 1989 y 1993. El ahora presidente del Grupo Barceló fue elegido en la circunscripción de Mallorca a los 23 años, convirtiéndose en el senador más joven.

Debido a ese vínculo con el PP, el 'marido' de Iceta le llama "facha" y asegura, enfadado, que estaría celebrando la victoria de Ayuso.

Dos días después, el 7 de mayo, Koldo García escribe Miguel Ángel Sánchez, consejero delegado de Ávoris, y le pasa el contacto de la pareja de Iceta junto al siguiente mensaje: "Por fa discreción te lo suplico [sic]".

El consejero delegado de Ávoris contesta a Koldo García: "Hola. Ya han ha liado (quiere decir hablado) con el. Nos manda el cv y la semana que viene tiene una entrevista con el director de operaciones y el de recursos humanos. Te iré informando [sic]".

A pesar de ello, la frustración de García Rosique continúa en los siguientes días. El 18 de mayo de 2021, la pareja de Iceta parece perder la fe en que la negociación llegue a buen puerto y pide a Koldo poner una fecha límite.

"Hay que poner fecha de caducidad: si en X días no sale, ir a otra cosa. Xq ya llevamos demasiado tiempo atascados en esto...[sic]", presiona García Rosique a la mano derecha de Ábalos.

Ese mismo día, tras los mensajes de la pareja de Iceta, Koldo García vuelve a escribir al consejero delegado de Ávoris: "Hola muy buenas por favor llámame cuando puedas gracias [sic]".

Finalmente, 48 horas después, el 20 de mayo de 2021, la pareja de Iceta envía un mensaje a Koldo García anunciando que sus gestiones con el consejero delegado de Ávoris han dado resultado: "Buenas noticias. cuando puedas hablamos y te doy parte".

El 31 de mayo Koldo García volvió a escribir a García Rosique para hacer un seguimiento de su contratación y para preguntarle si ya comenzaba su actividad e iniciaba los cursos de formación con Iberojet. "Hoy empiezas? [sic]", escribió el asesor de Ábalos.

La respuesta del piloto fue inmediata: "Mañana empiezo el curso, bueno la 1ª parte [sic]".

Piloto para la trama

Tras su incorporación a la plantilla de Iberojet, García Rosique comenzó a operar vuelos de largo radio hacia América Latina. Entre sus destinos habituales figuraban Venezuela, Cuba y otros enclaves del Caribe.

Ese detalle apareció posteriormente en conversaciones entre Koldo García y el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por haberse beneficiado económicamente de la trama.

En uno de esos mensajes, enviado el 9 de marzo de 2023, el asesor sugirió que el piloto podría resultar útil para determinadas gestiones de la trama en América Latina aprovechando sus viajes.

"Sabes quien te vendria bien para estas cosas que acabo de caer !!!. Angel el marido de mikel que es piloto y vuela a cuba y dominicana y venezuela [sic]".

Villalba respondió: "Ya lo conoceré cuando se le llame para que acuda con nosotros a la intervención de armas".

No existe más contexto en los whatsapps de Koldo García en poder de EL ESPAÑOL, pero estos mensajes muestran que el asesor de Ábalos ofreció a la pareja de Iceta como piloto para la trama y que García Rosique mantuvo también contactos con el comandante Villalba.