La Guardia Civil detiene a un ex alto cargo de Teresa Ribera por amañar permisos ambientales para favorecer a Forestalia

La operación ha incluido 12 registros y analiza si los impactos ambientales, como los daños a la fauna y el paisaje, fueron adecuadamente valorados.

Se investigan delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en la tramitación de estos proyectos.

La investigación se centra en la manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental para favorecer a la empresa Forestalia en proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

La Guardia Civil ha detenido a Eugenio Domínguez, ex Subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica, por presunto amaño de permisos ambientales.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha detenido a un antiguo cargo de Teresa Ribera por su implicación en una trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos para favorecer a la empresa Forestalia.

Se trata de Eugenio Domínguez, quien fuera Subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica en la época de la ahora comisaria de Competencia de la Comisión Europea al frente de esta cartera.

La operación de estos efectivos, adscritos a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, en la denominada operación Perserte, se ha llevado a cabo esta mañana. Se han llevado a cabo 12 registros, diez en Madrid y dos en Zaragoza.

La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.

Según los indicios recabados hasta el momento, una persona que ocupó responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico habría podido influir de manera irregular en la emisión de determinadas resoluciones ambientales.

La investigación apunta a que estas actuaciones habrían podido beneficiar al grupo empresarial Forestalia, del sector de las energías renovables, en la tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel.

Según la investigación, el ex alto cargo investigado habría actuado presuntamente a cambio de una contraprestación económica. Para mover ese dinero y ocultar su origen, los investigados habrían utilizado varias sociedades interpuestas, así como, presuntamente, a la intervención de un fedatario público en la formalización de documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.

En relación con los proyectos objeto de análisis, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.

La operación ha sido llevada a cabo por Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Plaza nº 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel.