Pulso de Juan Carlos a Felipe VI: pone como condición para volver vivir en Zarzuela para "dormir en su casa, en su cama"

Las claves nuevo Generado con IA Juan Carlos I ha puesto como condición para volver a España poder vivir en el Palacio de la Zarzuela y "dormir en su casa, en su cama". El entorno del rey emérito asegura que no desea alojarse en hoteles ni en casas de amigos, y que su principal problema es no poder residir en Zarzuela. El debate sobre su posible regreso se reavivó tras la desclasificación de los papeles del 23-F y declaraciones de líderes políticos. La Casa Real afirma que la decisión es personal, pero recuerda que para residir en Zarzuela Juan Carlos I debería recuperar la residencia fiscal en España.

"Dormir en su casa, en su cama". Esta sería la única, y al mismo tiempo complicada, condición que Juan Carlos I habría trasladado a su hijo Felipe VI para regresar a España.

Según trasladan fuentes del entorno del Rey emérito a la revista ¡HOLA!, él "ya ha dicho en varias ocasiones que ese es su deseo". "No quiere tener que vivir en un hotel, no quiere 'refugiarse' en casa de amigos", subrayan.

La desclasificación de los papeles sobre el golpe de Estado del 23-F, cuyo contenido confirma el papel decisivo del emérito para acabar con la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, abrió el jueves un debate sobre la posibilidad de que vuelva a España desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

Los más cercanos al emérito subrayan que no vivir en Zarzuela es el "principal problema" para no volver a España. "Lo que más le puede preocupar es que todo esto se interprete como un enfrentamiento con su hijo, porque no es así. No haría nada que le pudiera afectar negativamente a su hijo", recalcan dichas fuentes.

El propio Juan Carlos I ya expresó el pasado noviembre en el programa Secrets d'histoire del canal France 3, durante una entrevista enmarcada en la publicación en ese país de su libro de memorias, Reconciliación que deseaba estar más cerca de su hijo y el resto de su familia.

"Me gustaría verlo más y verlo más a menudo con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía", admitió además de asegurar que "es un buen Rey" y que "hay que apoyarlo".

El debate sobre su posible regreso lo abrió el pasado jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al señalar que la desclasificación de los documentos del 23-F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado" y expresó su deseo de que el Rey emérito volviera a España.

La reacción de Moncloa fue inmediata. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dejó claro que la decisión de volver o no le corresponde exclusivamente a él y a la Casa Real, no al Gobierno y "ni mucho menos al jefe de la oposición".

Mientras, la Casa Real explicó que la decisión es personal y que le compete exclusivamente al rey Juan Carlos.

En cualquier caso, Zarzuela ha matizado este viernes que si Juan Carlos I quisiera regresar a España desde Abu Dabi no pone ninguna objeción, pero sí advierte de que, "para salvaguardar la imagen de la Corona como institución", debería recuperar la residencia fiscal en España.

Sin embargo, los portavoces parlamentarios de los grupos de izquierda le recordaron que no había salido de España rumbo a los Emiratos Árabes Unidos porque hubiera dudas de su papel en el 23F, sino por sus problemas fiscales, que incluso provocaron la apertura de diligencias, aunque luego fueron archivadas.

Más de 5 años en Abu Dabi

Fue en agosto de 2020 cuando Juan Carlos I comunicó a su hijo su decisión de abandonar España, poco después de que Felipe VI decidiera retirarle la asignación y renunciar a la herencia que le pudiera corresponder personalmente de su padre, tras diversas informaciones publicadas sobre una sociedad ‘offshore’ creada por el rey emérito vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.

"Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad", fue el mensaje que don Juan Carlos comunicó por carta a Felipe VI para oficializar su despedida.

Y poco después reveló que, "por voluntad propia", había decidido mantener su residencia en Abu Dabi "por razones personales" al encontrar en el emirato la "tranquilidad" necesaria para afrontar su actual periodo de vida, aunque sin descartar volver a residir en España, algo que no se ha producido.

Un traslado que tuvo lugar tras el escándalo originado cuando se supo que tenía parte de su patrimonio en el extranjero, aunque la Fiscalía archivó las investigaciones bien al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014, cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado, además de salir a la luz su relación con Corinna Larsen.

Desde que se instaló en Abu Dabi, el Rey emérito ha vuelto de visita a España en numerosas ocasiones, sobre todo para participar en regatas en competiciones en San Xenxo (Pontevedra), donde se aloja en casa de su amigo Pedro Campos.

Nunca ha vuelto a pernoctar en el Palacio de la Zarzuela, y en una ocasión en que tuvo que dormir en Madrid tras asistir al funeral por su sobrino Juan Gómez-Acebo, en septiembre de 2024, se alojó en un lujoso hotel del centro de la capital.