Ola de incendios en Cantabria y Asturias: los "delincuentes del mechero" provocan más de 60 fuegos forestales en 24 horas

Un bombero trabaja en uno de los incendios forestales activos este miércoles en Cantabria. 112 Cantabria

Las claves nuevo Generado con IA Más de 60 incendios forestales han sido provocados en Cantabria y Asturias en las últimas 24 horas, atribuidos a los denominados "delincuentes del mechero". En Cantabria siguen activos 36 incendios, afectando a numerosos municipios como Arenas de Iguña, Vega de Pas, Liérganes y Los Corrales de Buelna. El Gobierno cántabro ha activado la preemergencia y el nivel dos del operativo de lucha contra incendios, con la previsión de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En Asturias permanecen activos 20 fuegos distribuidos en diferentes concejos, y se ha activado la fase de emergencia uno del Plan de Incendios Forestales del Principado.

Más de 50 incendios forestales están activos en Cantabria (33) y Asturias (20) durante la madrugada de este miércoles, lo que ha obligado a las autoridades a activar la fase de preemergencia ante la posibilidad de que se originen más fuegos.

Cantabria ha vivido una noche y una madrugada "muy complicadas",según los responsables del operativo, con hasta 40 fuegos simultáneos, de los que 36 siguen activos.



"Los delincuentes del mechero han provocado en las 24 últimas horas un total de 60 incendios forestales", ha asegurado el director general de Montes del Gobierno regional, Ángel Serdio.

🔥Cantabria activa la preemergencia del INFOCANT



A esta hora hay 36 incendios activos. Noche “muy complicada” con hasta 40 focos simultáneos en toda la comunidad. Se mantiene el máximo nivel de alerta.



📹 @112Cantabria pic.twitter.com/XjTGCdKUdg — RTVE Cantabria (@RTVECantabria) February 25, 2026

El olor a humo se extiende por toda la comunidad y se prevé la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) al activarse a las 7:00 horas el nivel dos del operativo de lucha contra incendios forestales en Cantabria.

Los niveles de riesgo por incendios forestales se mantienen en valores altos o muy alto ante la previsión de altas temperaturas, de hasta 25 grados, bajos niveles de humedad y viento sur.

Los municipios afectados en Cantabria son Arenas de Iguña, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Lamasón, Selaya, Saro, Ruente, Molledo, Cieza, Anievas y Santiurde de Reinosa.



También Villacarriedo, Los Corrales de Buelna, Herrerías, Cayón, Liérganes y Luena.

🚨 #ÚltimaHora | El Gobierno de Cantabria activa la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales por la incidencia de 33 fuegos en distintas zonas de la región, ante el elevado riesgo asociado al viento sur entre el ocaso y el amanecer.pic.twitter.com/ANBIT2Oagf — Galerna Press (@GalernaPress) February 24, 2026

El Gobierno de Cantabria mantiene la totalidad del operativo en toda la región mientras los niveles de riesgo por incendios se mantienen "altos o muy altos" en toda Cantabria.

Asturias

Por su parte, en el Principado de Asturias ha expresado, a través de un comunicado, que activó este martes a las 20:27 horas la fase de emergencia en situación uno del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), que permite controlar los fuegos con los medios regionales.



En esta comunidad, según los datos ofrecidos por el 112, los 20 fuegos activos se encuentran en los concejos de: Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grado, Laviana, Ibias, San Martín del Rey Aurelio y Cabrales.