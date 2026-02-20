Bono se asoció con el hombre de Ábalos en Dominicana y le ayudó a cobrar: "Ya le envié a Juan los datos de la factura"

La Guardia Civil sitúa a Castillo como nexo clave entre Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama para operaciones empresariales en el Caribe durante la pandemia.

Castillo operaba en República Dominicana con respaldo institucional del Ministerio de Transportes, y está vinculado a varias empresas y sociedades en la isla.

Las conversaciones de WhatsApp entre Bono, Koldo García y Castillo muestran la implicación de Bono en gestiones empresariales y urbanísticas vinculadas a la trama de Ábalos.

José Bono se asoció con Bernardo Castillo, hombre de confianza de Ábalos en República Dominicana, y le ayudó a gestionar el cobro de facturas para sus empresas.

El ex ministro socialista y expresidente del Congreso José Bono, se asoció con Bernardo Castillo, el hombre de Jose Luis Ábalos en República Dominicana, y le ayudó a cobrar facturas.

Castillo se presentaba como asesor del Ministerio de Transportes en aquel país.

EL ESPAÑOL ha accedido a los whatsapps secretos de Koldo García en los que Bono le cuenta a éste cómo avanzaban las gestiones en Santo Domingo en favor de las empresas de Castillo.

El 20 de mayo de 2021 quedó revelada esta conexión. Ese día, Koldo García escribió a Bernardo Castillo para trasladarle un mensaje directo: "Ya hablé con Bono".

La frase, aunque breve y sin contexto, saca a la luz operaciones que vinculan a José Bono con un empresario asentado en República Dominicana y que la Guardia Civil considera relevante de la trama de José Luis Ábalos.

Los mensajes están en el móvil del ex asesor del ministro de Transportes y obran en poder de la Unidad Central Operativa (UCO).

Al día siguiente de aquel mensaje, Castillo pidió más detalles. "Cuéntame", escribió a Koldo.

Añadía que él también debía explicarle "todo lo que podemos tener ya allí y a Miguel cosas confirmadas".

"Miguel" es Miguel Duch, un empresario chino cuyo nombre real es Fangyong Du y que está vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le considera un espía de China en España y lo tuvo bajo vigilancia.

La implicación de Duch en los negocios de Bono también queda patente en un mensaje enviado por éste a Koldo el 3 de julio de 2021, por una noticia publicada sobre este espía chino.

"Eso es completamente falso. Lleva años en España. Obsesión loca antichina... Lo último parecido a un agente de inteligencia... Una broma. Asi nos pasa lo que nos pasa. Que no nos enteramos de nada de política exterior [sic]", dijo Bono.

La conversación entre Koldo y Castillo revela que existían intereses empresariales en marcha en República Dominicana y que la interlocución con Bono era necesaria para esos movimientos.

De inmediato, Koldo facilitó a Castillo el número de teléfono personal de José Bono. El contacto ya estaba hecho.

El 25 de mayo de 2021, Bono mantenía otra conversación con Koldo sobre una gestión urbanística en La Seo de Urgel, en la que mediaba por su "cliente", Dimas de Andrés.

Tras esa llamada, el exministro de Defensa escribió un mensaje significativo: "Ya he hablado con Bernardo. Nos vemos allí".

El "allí" apunta a República Dominicana, país donde Bono mantiene relaciones institucionales y empresariales desde hace años.

Facturas pendientes

Semanas después, el intercambio se centró en una factura pendiente de cobro en Dominicana. Bono reenvió a Koldo dos mensajes cruzados con Castillo.

En el primero, Castillo agradecía su implicación a Bono: "Buenos días, espero que amanezca bien tu día, quería darte las gracias por tus palabras de ayer, es un honor escucharlas de tu persona, y formar parte de tu equipo, ya le envié a Juan los datos de la factura por cobrar, estoy a vuestra orden!!! Un fuerte abrazo".

La respuesta de Bono, también reenviada a Koldo, fue inmediata: "Muchas gracias. Espero poder ayudarte. Ya sabes dónde me hablaron de ti y para mí es fundamental. Un gran abrazo".

Tras reenviar ambos textos, el exdirigente socialista añadió una explicación dirigida a Koldo: "Ahí tienes los dos mensajes que hemos cruzado Bernardo y yo. Ayer le recibí y creo que quedó satisfecho. Me pareció un buen chico. Un abrazo".

La reacción del asesor de Ábalos fue reveladora. "Gracias. Mil gracias", respondió. Y cerró la conversación con una frase inequívoca: "Te debo una".

En conversación con este periódico, José Bono reconoció haber intervenido para intentar desbloquear el cobro de una factura en República Dominicana y que se reunió con Castillo en dicho país.

Explicó que la petición partió de Koldo García y que accedió por tratarse de un asunto trasladado desde el entorno del ministro y secretario general de su partido José Luis Ábalos.

Según su versión, su relación con Castillo se limitó a esa gestión concreta. Bono negó que el empresario formara parte de su grupo de trabajo, pese a la expresión utilizada en el mensaje: "Es un honor formar parte de mi equipo".

Bono no quiso responder a este periódico sobre quién era "Juan", la persona que había recibido de Castillo los "datos de la factura".

El expresidente del Congreso de los Diputados José Bono, durante la presentación de su libro J.P. Gandul EFE

El exministro se limitó a afirmar que era un trabajador suyo. Sin embargo, por otros mensajes del móvil de Koldo se deduce que esta persona podría ser Juan Segovia, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Segovia es socio de Dimas de Andrés, el empresario para el que Bono pidió un favor urbanístico a Ábalos. Este socialista, afincado también en República Dominicana desde hace años, posee el 20% de Medcap Energy Caribe.

El "asesor" en Dominicana

Bernardo Castillo es un empresario con base en República Dominicana y estrechamente ligado también a Víctor de Aldama. Para la UCO, desempeña un papel central en la estructura empresarial desplegada por la trama en la isla.

Los informes policiales le atribuyen una oferta de mascarillas al Ministerio de Sanidad a través de Aldama. Koldo García reenvió esa propuesta dentro del circuito de adjudicaciones de emergencia.

En octubre de 2020, Koldo firmó una carta con membrete del Ministerio de Transportes en la que presentaba a Castillo ante autoridades dominicanas como representante de una empresa española "de toda confianza".

Certificado de Koldo García en nombre del Ministerio de Transportes para Bernardo Castillo EL ESPAÑOL

Ese documento permitió a Bernardo Castillo operar en República Dominicana con una apariencia de respaldo institucional.

De hecho, Castillo también firmaba sus emails, aportados por la UCO al sumario del caso, como "asesor del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España".

A todos los efectos, era una extensión de Ábalos en República Dominicana.

Bernardo Castillo, junto a José Luis Ábalos EL ESPAÑOL

Sociedades y la OMT

Castillo aparece vinculado a seis sociedades en República Dominicana: Cavatec, Nahialab, Nahiamel, Grupo Enedelsa, Nahiaparma y Grupex.

Las empresas de Castillo también han trabajado en República Dominicana con Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo entre 2018 y 2025.

La OMT trabajó con Castillo para la recuperación del turismo en República Dominicana e impulsó los test de covid en hoteles durante la pandemia.

El director de Gruprex Bernardo Castillo le da la bienvenida al secretario general de la OMT en el aeropuerto de Punta Cana

Pololikashvili se reunió en diversas ocasiones con el hombre de Ábalos en el Caribe e incluso llegó a promocionar actos privados de sus empresas.

La Guardia Civil también vincula a Castillo con la intermediación en la adquisición de un vehículo de alta gama de segunda mano para José Luis Ábalos, operación valorada en unos 15.000 euros y considerada relevante en los indicios patrimoniales analizados por la Guardia Civil.

Además, aparece relacionado con iniciativas orientadas a atraer inversión hacia Dominicana, como su participación en plataformas de servicios empresariales destinadas a inversores extranjeros.

La UCO lo describe como pieza fundamental para desplegar parte de los negocios de la red en el Caribe, tanto en ofertas de material sanitario como en estructuras societarias y movimientos económicos que dificultaban el rastreo del dinero.

Jose Luis Ábalos, en su escaño en el Congreso durante su época como diputado Europa Press

La figura de República Dominicana aparece de forma recurrente en las conversaciones. No solo por la factura pendiente. También por los intereses empresariales que Castillo y su entorno desarrollaban en la isla.

Los investigadores de la Guardia Civil sitúan a Bernardo Castillo como uno de los nexos clave entre José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el despliegue de negocios en el Caribe durante la pandemia y los años posteriores.

Castillo ha participado en distintas sociedades junto a Aldama, entre ellas Logística Comercial Montelimar y Pilot Real Estate. También figura vinculado a Transportes Anabel y Berna de Corella.

Los mensajes entre Bono, Koldo y Castillo añaden una nueva capa al entramado investigado. Muestran cómo las relaciones políticas y personales se activaban para facilitar gestiones empresariales en el extranjero.

La intervención del exministro Bono para intentar desbloquear una factura revela la permeabilidad entre esferas institucionales y privadas en un momento de intensa actividad económica vinculada a la pandemia.

El cierre del intercambio, con el "te debo una" de Koldo, resume el clima de confianza que rodeaba aquellas gestiones.