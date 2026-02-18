José Bono pidió a Ábalos favores urbanísticos para un "cliente" con negocios en Dominicana: "No han llamado a Dimas por lo de la rotonda de La Seo"

Bono admite las gestiones pero asegura que su cliente no logró el permiso para construir y niega haber hecho nada éticamente reprochable.

El favor urbanístico estaba relacionado con la construcción en las cercanías de una rotonda en la Seo de Urgel, dentro de un gran plan comercial y sanitario.

Bono entregaba regularmente "notas" y "escritos" a la exesposa de Koldo García, secretaria de Ábalos, para tratar asuntos personales y de negocios.

José Bono solicitó a José Luis Ábalos favores urbanísticos para un empresario, Dimas de Andrés, con negocios en República Dominicana y España.

José Bono pidió a José Luis Ábalos favores urbanísticos para un "cliente" con negocios en República Dominicana. El histórico dirigente del PSOE también entregó regularmente de forma discreta "notas" y "escritos" a la exesposa de Koldo García.

EL ESPAÑOL accede en exclusiva a los whatsapps secretos de Koldo García en los que Bono pide un favor para el empresario Dimas de Andrés en una rotonda de La Seo de Urgel (Lérida).

El exministro y expresidente de Castilla-La Mancha solicitó que este empresario, con el que comparte sede empresarial en Dominicana, pudiera construir en la cercanía de una rotonda de la N-260. Para ello necesitaba el visto bueno del Ministerio de Ábalos, entre otros.

"El titular registral del centro comercial de La Seo es Dimas de Andrés te envío su contacto [sic]", escribe Bono a Koldo García el de 20 de mayo de 2021.

Pasados unos días, el 25 de mayo, Bono insistió al entonces asesor de Ábalos: "Hola. No han llamado a Dimas por lo de la rotonda de La Seo si puedes...".

Bono y Koldo García se conocieron en un acto electoral en la provincia de Alicante en mayo de 2019.

Ese día, José Luis Ábalos y su exesposa Carolina Perles comieron con Bono en el restaurante Maestral.

Bono se reunió con Koldo en numerosas ocasiones tanto en el Ministerio de Transportes como en conocidos restaurantes y hoteles de Madrid hasta julio de 2021, cuando Ábalos es cesado por Pedro Sánchez.

El 27 de mayo de 2021, tras haber mantenido conversaciones telefónicas con Koldo García en los días anteriores, Bono volvió a escribir a la mano derecha del entonces ministro de Transportes.

"Hola. No ha llegado ningún requerimiento del asunto de la rotonda de Seo de Urgel a los propietarios. El ingeniero Juan Antonio Romero Lacasa del servicio de Carreteras de Lleida quedó hace ya unas semanas con la ingeniería de la empresa propietaria en que contestaría (todas las propuestas se le presentaron de manera oficiosa por email) precisamente para evitar un informe negativo [sic]", dice el expresidente de Castilla-La Mancha.

Bono continuó: "Me dicen de la empresa que si se les facilita una persona de contacto en Lleida o en Dirección General de Carreteras les llaman para que les digan lo que tienen que aportar. Pero no les han pedido nada. El propietario es: Dimas de Andrés y su teléfono 679 xxx xxx".

"Ok, gracias", contesta Koldo García. El asesor de Ábalos realizó las gestiones con Javier Herrero Lizano, investigado por amañar contratos en favor de las constructoras que pagaban comisiones a la trama del exministro de Transportes.

El favor que pidió Bono a Ábalos fue para su "cliente" Dimas de Andrés, cuya empresa es Medcap Value add development SL.

Bono también pidió un favor en "Puertos". Koldo García le escribió el 4 de mayo de 2021 que "ya hablé con puertos y me dice que lo mira".

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con José Bono, que ha reconocido los mensajes con Koldo García.

El exministro ha admitido que Dimas de Andrés es cliente suyo y que "tenía un problema para construir en la cercanía de una rotonda", ya que "existía una zona de servidumbre impedía la obra".

El exministro también afirma que no ha tenido ningún reproche y que simplemente puso en contacto a un cliente suyo con el ministro de Transportes a través de Koldo.

Dimas de Andrés tiene una empresa en Dominicana que comparte sede con cuatro sociedades de Bono en el Edificio Centre One, en la Avenida Mustafa Kemal Atatürk, 39 de Santo Domingo, según publicó The Objective.

Dimas de Andrés es socio de Juan Segovia, exdiputado socialista en la Asamblea de Madrid y amigo de José Bono.

Segovia poseía el 20% de la empresa de Medcap Energy Caribe, propiedad de Dimas de Andrés, en el momento en el que exministro pide el favor urbanístico a Ábalos.

Bono asegura que sus gestiones no tuvieron ningún efecto, ya que Dimas de Andrés no logró hacer la construcción.

El exdirigente socialista afirma a este periódico que su cliente le informó el 3 de septiembre de 2024 que seguía "sin poder hacer la construcción".

El proyecto de Urgel

El plan de reordenación urbanística en la Seo de Urgel por el que se interesó José Bono vincula la construcción del nuevo hospital comarcal del Alt Urgell con la creación de un gran sector comercial.

El sector SUD-1, el nombre de la nueva zona urbanística, tiene su origen en un planeamiento general de 2002. Se trata de unas 6,2 hectáreas junto al barrio de Sant Antoni y el parque de bomberos.

El Ayuntamiento negoció entre 2021 y 2022 la modificación del plan parcial del SUD-1 para concentrar el equipamiento sanitario en una gran pieza pública a continuación redefinir los nuevos espacios de suelo para zonas comerciales.

La glorieta de la que habla José Bono en los whatsapps a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL corresponde a una rotonda en la carretera N-260 ya construida por el Ministerio de Fomento, hace más de una década, en los inicios de la tramitación del plan urbanístico.

La glorieta sobre la N-260 que da acceso a las dos zonas del plan urbanístico Google Maps

La glorieta que da acceso a lo que finalmente ha sido la nueva zona comercial de la Seo de Urgel ya contemplaba una salida a esos terrenos.

La novedad era que la construcción del nuevo espacio comercial debía contar con la aprobación del Ministerio, según revelan los pliegos del Ayuntamiento, en cuestiones como iluminación o ruido y posibles afectaciones a la carretera N-260.

En la parte norte del SUD-1 se proyectaron dos grandes superficies comerciales que, en conjunto, suman del orden de 18.000 m² de techo distribuidos en dos parcelas de unos 18.100 m² destinadas a equipamientos privados del sector terciario.

La nueva zona comercial en los terrenos del plan urbanístico reformulado en la Seo de Urgel Google Maps

El impulso definitivo llega con una carta del gerente de la región sanitaria del CatSalut, Felip Benavent, al alcalde Francesc Viaplana solicitando de urgencia la cesión de un terreno de entre 12.000 y 15.500 m² para el nuevo hospital a fin de optar a fondos REACT-UE / Next Generation.

Con el tiempo, la Generalitat acabó descartando la financiación con fondos europeos, y el conseller de Salut Manel Balcells afirmó que el hospital se financiaría con recursos propios y que las obras tardarían varios años en comenzar.

Actualmente, el nuevo hospital sigue sin estar construido pese a que en noviembre el pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión de una parcela más al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) destinada a servicios complementarios del futuro centro.

Críticos del plan urbanístico advierten de un escenario paradójico: la Seo de Urgel ha sumado dos nuevos hipermercados plenamente operativos mientras sigue sin disponer del nuevo hospital prometido en el mismo ámbito urbanístico.

"Notas" y "escritos"

José Bono también entregó "notas" y "escritos" regularmente para Ábalos a la exmujer de Koldo García, que era una de las secretarias del ministro.

"Esta misma mañana llevarán una nota a Patricia. Irá un amigo de mi parte a llevarlo por la misma puerta que ayer salí, ¿ok?, escribió Bono a Koldo el 25 de marzo de 2021.

El expresidente de Castilla-La Mancha utilizó también a un policía nacional para hacer llegar estas "notas" a la expareja del asesor de Ábalos, que está investigada por blanqueo de capitales.

El 6 de abril de 2021, Bono envió el siguiente whatsapp a Koldo García: "Sobre las 13 horas llevan la nota a Patricia. Entrarán por la puerta de atrás. Quien la lleva es el policía nacional Víctor Lancha".

Un mes después, y tras una reunión presencial con Koldo García, el histórico dirigente socialista escribió: "Hola. Como yo no voy a estar el lunes la persona que le lleve a Patricia el escrito la llamará antes para entregárselo personalmente. Me puedes dar el teléfono de Patricia? [sic]".

Koldo García facilitó sólo un minuto después el número de teléfono de su esposa.

Otro ejemplo se produjo el 10 de mayo de 2021. "Ya tiene Patricia la nota con una parte de lo que hablamos", escribió Bono a Koldo a las 12:21 horas.

Bono confirma a EL ESPAÑOL que entregaba habitualmente "notas" y "escritos" a la exesposa de Koldo para Ábalos. Sin embargo, el exministro niega que hiciera nada "éticamente reprochable".

Según el exministro, estas "notas" y "escritos", tras consultar su agenda, se referían a una "información personal sobre un familiar de Ábalos" que le había llegado el 4 de marzo de 2021.

Sobre los otras entregas, Bono afirma que hizo llegar a Ábalos, como dirigente de la Fundación Pablo Iglesias, su colección de "cintas y actas firmadas de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE".

Reconoce, eso sí, que en una de esas entregas pudo hacerle llegar una "nota sobre la rotonda de la Seo" y el favor que pidió al ministro para su "cliente".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señala en sus informes que Ábalos llamaba "folios" o "papeles" a los billetes que cobraba de comisiones ilegales por adjudicaciones de contratos.

El exministro pedía a Koldo García que le llevara "folios" a su casa o despacho; aunque la defensa alegó que se refería a papel de oficina, la investigación halló imágenes de cajas de folios llenas de billetes de 50 euros.

Otros términos clave eran "chistorras", para referirse a los billetes de 500 euros; "soles", para identificar los billetes de 200 euros; o "lechugas" para hablar identificar los los billetes de 100 euros.