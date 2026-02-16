Vox llega al 18,4 % y duplica los escaños del 23 tras 10 meses ininterrumpidos de crecimiento: estas son las claves

La aprobación de la Ley de Amnistía, rechazada por la mayoría de la población, también impulsó el apoyo a Vox, que ha capitalizado el rechazo social al Ejecutivo actual.

Los mayores repuntes de Vox han coincidido con crisis como el escándalo de corrupción en el PSOE y la gestión de la dana de octubre de 2024, que provocó 238 muertes.

El crecimiento de Vox se asocia a episodios de descontento social, escándalos en el Gobierno de Pedro Sánchez y polémicas como la regularización de inmigrantes sin antecedentes penales.

Vox alcanza un 18,4% de intención de voto y duplicaría sus escaños actuales, llegando a 66 según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Cinco años y cuatro meses. Ese es el tiempo que tardó Vox en entrar en el Congreso de los Diputados. En esa ocasión, 28 de abril de 2019, el partido verde obtuvo 24 escaños y se convirtió en la gran sorpresa electoral. Desde ese momento, solo necesitó siete meses para comprender que la frustración ciudadana era su mejor aliada.

En noviembre de 2019, fecha de la repetición electoral, cabalgó sobre la decepción de los españoles por la falta de respuestas en el Parlamento y se disparó hasta los 52 asientos en la Cámara Baja.

Esa tónica vuelve a repetirse. Desde el inicio de la legislatura, Vox ha sido capaz de capitalizar el descontento de los españoles con el Gobierno de Pedro Sánchez y, muy especialmente, los escándalos que han rodeado su gestión desde 2023.

En ese año cayeron hasta los 33 asientos en la Cámara Baja.

Según desvela el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL publicado este lunes, el 18,4% de los ciudadanos optarían por la papeleta verde en caso de que hubiera elecciones generales, seis puntos más que en la anterior cita con las urnas nacionales. Hoy obtendría 66 representantes, el doble exacto de los que dispone en este momento.

Y todos sus puntos álgidos en la legislatura han coincidido con momentos de polémica en el seno del Ejecutivo. Su último crecimiento queda registrado hoy, cuando el sondeo le otorga 5 décimas más que en enero y un punto exacto más que en diciembre.

Este periodo ha estado marcado por el anuncio de la regularización de unas 850.000 inmigrantes sin el requisito de mostrar un certificado de antecedentes penales. Los extranjeros que no dispongan del documento, muy complejo de obtener en algunos países —especialmente si se desea con celeridad— podrán reemplazarlo por una "declaración responsable".

De ese modo, España "entiende" que nunca delinquió en otros países.

La decisión ha provocado que el comisario de Migración de la UE, Magnus Brunner, advirtiera de que "las personas en situación irregular deben abandonar la Unión Europea; si no, las reglas no son creíbles".

Vox, que ha tenido el discurso más duro contra la migración, se ha anotado un éxito en estos meses con su rechazo frontal a la regularización de sin papeles.

También en este periodo, 46 personas perdieron la vida en el accidente de Adamuz, víctimas de una vía cuya soldadura no tenía "el rango de dureza" que exige la normativa de Adif.

Una dinámica constante

Vox ha sabido surfear, como en estos casos, la ola del descontento y dejarse empujar por su energía.

De hecho, las encuestas de SocioMétrica para EL ESPAÑOL también muestran otro importante crecimiento entre junio y julio de 2025. En el sexto mes de ese año, el sondeo mostraba que el 14% de los españoles querían votar por el partido de Abascal. Apenas 30 días después, era el 16 %.

¿Qué pasó entre medias? El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán entró en prisión y el escándalo de corrupción en el seno socialista se disparó, lo que llevó a Sánchez a su peor momento al frente del Ejecutivo.

La dana de octubre de 2024 es otro de los casos que mellaron al sanchismo y provocaron el tercer gran salto —el segundo en orden cronológico— para Vox.

Abascal fue, una vez más, el gran beneficiado por la ola de indignación que recorrió España por el desastre meteorológico que provocó 238 muertes y un caos en la respuesta que terminó en la huida de Sánchez de Paiporta el 3 de noviembre.

En octubre, justo antes de la dana, la encuesta de SocioMétrica mostraba que el 11,2% de los españoles tenía intención de votar por Vox. En noviembre, ya era el 13,5% y en enero el 14,1%. El crecimiento le permitía pasar de 29 asientos en el Congreso a 42.

Pero echando la vista todavía más atrás, marzo de 2024 supone un antes y un después para la formación de extrema derecha. En las elecciones de julio del 23 había obtenido el 12,4% de los sufragios.

Desde entonces, comenzó un descenso que le llevó a su mínimo en marzo, cuando el sondeo le otorgaba un 10,5% de intención de voto, lo que se traducía en 26 diputados, siete menos que en las elecciones.

Sin embargo, en el tercer mes de 2024 pasó algo que lo cambiaría todo: Sánchez consiguió sacar adelante en el Congreso la Ley de Amnistía propuesta por el PSOE con 178 votos a favor y 172 en contra. La norma pasó entonces al Senado, que la rechazó. El Congreso de los Diputados le dio luz verde definitiva en mayo.

Según una encuesta de SocioMétrica, publicada días antes por EL ESPAÑOL, el 71% del país estaba en contra de la ley, incluido el 40% de votantes del PSOE, lo que derivó en una ola de manifestaciones contra Sánchez.

Como en las demás ocasiones, fue Vox el gran beneficiado por ese enfado generalizado. En abril, ya era el 11,4% de los encuestados los que decían que iban a votar a esta formación.

Los de Abascal, ya vacunados contra el rechazo que generaba en España la etiqueta de "extrema derecha" comenzaron a crecer en las encuestas.

Su empuje no cesa y les permite seguir encaramados sobre el rechazo social al Gobierno y los escándalos de corrupción que lo sacuden. La pregunta es, ¿hasta dónde?

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas a españoles con derecho a voto, sistema CAWI-Panel entre los días 11 a 13 de febrero de 2026. El desajuste muestral se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, censo provincial, nivel de estudios y recuerdo de voto.

La convergencia por interacción para el total nacional es del 97%. No procede error muestral ni nivel de confianza por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error máximo de +-3%. El error histórico de SocioMétrica en voto publicado es MAE<+-1%).

El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica (Instituto de Estudios Sociales S.L), miembro de Insight Analytics y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.