Plus Ultra prescindió del amigo de Zapatero cuando la juez empezó a investigar el rescate y volvió a ficharlo al archivarse

La cifra facturada por las empresas de 'Julito' Martínez equivale al 1% del rescate público concedido a Plus Ultra y coincide con la cantidad pagada por él a Zapatero.

La UDEF no encuentra respaldo documental de los trabajos realizados y sospecha que se trataron de "trabajos simulados", investigando posibles delitos de blanqueo y fraude.

El amigo de Zapatero cobró 458.967 euros de Plus Ultra entre 2020 y 2025 por trabajos de "asesoría y consultoría" a través de varias sociedades.

Plus Ultra prescindió de 'Julito' Martínez, amigo de Zapatero, tras abrirse la investigación judicial por el rescate y lo volvió a contratar tras el archivo del caso.

Plus Ultra prescindió de 'Julito' Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la juez empezó a investigar el rescate y volvió a contratarlo al archivarse el caso.

Según la contabilidad y la documentación interna de la aerolínea a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, Plus Ultra firmó dos contratos de "asesoría y consultoría" con la empresa Análisis Relevante SL.

Esta es la sociedad principal del amigo íntimo de Zapatero y de la que el expresidente también ha reconocido haber cobrado por trabajos de "asesoría global". Por estos trabajos de "asesoría y consultoría", 'Julito' Martínez cobró 249.000 euros más IVA.

Esto supone más de la mitad de los 458.967 euros que el amigo del expresidente ha cobrado entre agosto de 2020 y noviembre de 2025 de Plus Ultra.

El primero de los contratos se rubricó entre Plus Ultra y 'Julito' Martínez en julio de 2020, cuando la aerolínea comenzó a negociar con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) el rescate de 53 millones.

Sin embargo, esta vinculación contractual se rompió después de que PP, Vox y el sindicato Manos Limpias se querellaran contra Plus Ultra y el Gobierno.

Precisamente, el contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante por "asesoría y consultoría" se resolvió después de que el 8 de abril de 2021 la jueza Esperanza Collazos decidiera incoar diligencias previas.

Durante dos años, 'Julito' Martínez estuvo facturando a Plus Ultra a través de sus otras dos sociedades, IOT Domotic Europe y Voli Analítica, por conceptos de "gestión de vuelos".

IOT Domotic Europe cobró 11.799,47 euros en nueve facturas. Por su parte, Voli Analítica ingresó 99.167 euros por 19 facturas con conceptos de "servicios de gestión de vuelos Madrid - Caracas".

Según fuentes del caso, los investigadores creen que el amigo de Zapatero y la aerolínea intentaron "camuflar" así su relación comercial durante la investigación judicial.

Archivo y nuevo contrato

El 9 de enero de 2023, la juez Esperanza Collazos archivó la causa penal que investigaba el rescate de Plus Ultra.

Sólo unas semanas después, el amigo de Zapatero y Plus Ultra firmaron un nuevo contrato por "asesoría y consultoría" con Análisis Relevante.

A partir de ese momento, 'Julito' Martínez deja de facturar con sus otras dos empresas y no vuelve a realizar ninguna "gestión de vuelos" de la aerolínea.

En febrero de 2023, 'Julito' Martínez ya cobró 6.000 euros más IVA por "honorarios mensuales por elaboración de informe descritos en el apartado 3.1 (i) del contrato firmado entre las partes".

Esta factura, en poder de EL ESPAÑOL, es la primera de este nuevo contrato, el cual estaba vigente cuando la UDEF detuvo al amigo de Zapatero junto a Julio Martínez Sola -presidente de Plus Ultra- y Roberto Roselli -CEO-.

La relación entre el amigo de Zapatero y Plus Ultra se rompió el 24 de noviembre de 2025, fecha de la última factura de 6.000 euros que la aerolínea le ha abonado.

"Trabajos simulados"

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no encuentra los informes ni respaldo documental de los trabajos realizados por 'Julito' Martínez a Plus Ultra y por los que el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero cobró un total de 458.967 euros.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, los investigadores sospechan que el amigo íntimo del expresidente cobró por "trabajos simulados".

Tampoco se han hallado, de momento, los informes de Zapatero para la empresa Análisis Relevante de 'Julito' Martínez.

Sin embargo, fuentes de Plus Ultra afirman a EL ESPAÑOL que existía "un flujo continuo y constante de reportes" realizados por el amigo de Zapatero.

Según la aerolínea, la relación comercial "está suficientemente acreditada y es la que soporta los honorarios profesionales. La información está incluida en la documentación y los soportes en posesión de la UDEF".

Plus Ultra pagó a las empresas de 'Julito' Martínez exactamente la misma cantidad que el empresario ha abonado a Zapatero por trabajos de "asesoría global".

La UDEF investiga a 'Julito' Martínez por blanqueo de capitales y fraude en una pieza que se mantiene aún secreta.

Tal y como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL, Plus Ultra pagó 249.000 euros a Análisis Relevante, 110.799 a IOT Domotic Europe y 99.000 a Voli Analítica, todas ellas empresas del amigo de Zapatero.

Con IVA incluido, la cifra facturada por las sociedades de 'Julito' Martínez a Plus Ultra asciende a 555.350,07 euros. Equivalente al 1% del rescate público.

Cantidad que figura en el contrato hallado por la UDEF en uno de los dispositivos de 'Julito' Martínez y en el que Plus Ultra se comprometía a pagarle un 1% del rescate, tal y como desveló el periódico El Mundo.

Las sociedades IOT Domotic Europe y Voli Analítica fueron activadas en Alicante por el amigo del expresidente tras el rescate aprobado por el Gobierno.

Este periódico desveló en exclusiva este miércoles que documentos secretos de Plus Ultra muestran pagos al amigo de Zapatero justificados como 'dirección Sepi' en pleno rescate.

La UDEF ha hallado en la contabilidad de la aerolínea seis facturas de 'Julito' Martínez con anotaciones de la compañía que las vinculan a la negociación con el Gobierno.

Análisis Relevante SL emitió estas facturas entre el 30 de septiembre de 2020 y el 28 de febrero del 2021. El Consejo de Ministros aprobó el rescate el 9 de marzo de 2021.