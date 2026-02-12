Nuestro país ya tiene más de 49,5 millones de habitantes. Colombianos, venezolanos y marroquíes, las principales nacionalidades de los inmigrantes en 2025.

Las claves nuevo Generado con IA España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero, alcanzando un total de 49.570.725 residentes a 1 de enero de 2026. El aumento poblacional durante el cuarto trimestre de 2025 se debió al incremento de personas nacidas en otros países, según el INE. Las principales nacionalidades de los nuevos inmigrantes en ese periodo fueron la colombiana, venezolana y marroquí.

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, la mayor cifra de la historia, gracias a la llegada de personas nacidas en otros países que supera por primera vez los 10 millones de habitantes.



Según indica la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, que alcanzó los 10.004.581 personas y fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.



Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron colombiana (con 36.600 llegadas a España), venezolana (27.000) y marroquí (22.000).

