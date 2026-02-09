El juez envía a prisión a Ignacio Torán, alias 'Bugatti’, uno de los líderes del clan de narcos del jefe de la UDEF

Torán creó una compleja estructura empresarial y poseía inmuebles, vehículos de lujo y cuentas offshore, incluyendo una mansión de más de 10 millones de euros en Dubái.

Era el capo de la red en España, el principal socio de Óscar Sánchez Gil, el jefe de la UDEF en Madrid cuyo clan metió 73 toneladas de cocaína en España. Ignacio Torán, alias Bugatti, entrará en las próximas horas en prisión tras la decisión adoptada este lunes por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge, instructor de esta trama de narcotráfico.

Según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, el magistrado ha adoptado esta decisión después de la vistillas para decidir sobre las cautelares que le serían impuestas, a la luz de los nuevos informes de la Udyco Central y Asuntos Internos de la Policía Nacional fruto del contenido hallado en su teléfono móvil.

El pasado viernes, Torán fue nuevamente detenido ante las nuevas evidencias de la investigación en su contra. Compareció ante el instructor, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigado. Hoy el juez ha decretado su entrada en prisión.

Según las investigaciones de la Policía Nacional sobre la que apunta a ser una de las mayores tramas de narcotraficantes que nunca hayan operado en España, Torán era "el encargado de asegurar la entrada de cocaína", en el país. "Tenía contactos directos con los encargados de gestionar el suministro de la cocaína en contenedores de fruta que salían desde Sudamérica (Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre)".

Además, Torán garantizaba a la organización "el éxito de las descargas, gracias al inspector Sánchez Gil", señala la Policía en uno de sus últimos informes remitidos al juez. Era su principal colaborador.

La Fiscalía Especial Antidroga pidió la detención de Torán a la luz de las nuevas averiguaciones. Los investigadores señalan a Torán como el "responsable de la importación" de la droga y como "socio e interlocutor principal" del exjefe de la UDEF.

En uno de los últimos oficios aportados a la causa, se detalla que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores -sólo dos fueron intervenidos- con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.

Sobre Torán, los agentes consideran que, "para integrar los fondos procedentes del tráfico de cocaína a gran escala", creó "una estructura empresarial compleja en España, en la cual se aprecian inicialmente sociedades sin actividad económica real".

Gracias al contenido de su teléfono, los agentes pudieron "identificar múltiples bienes, tanto inmuebles como muebles y otros activos, atribuibles, bien directa o indirectamente (a través de testaferros y sociedades), al investigado".

Mansiones y cuentas offshore

Tras la recopilación de todos esos inmuebles atribuidos a Torán en España, ninguno de los cuales figura a nombre del investigado, la Policía cuantifica el valor de las viviendas en más de doce millones de euros.

"A estos inmuebles, cabe añadir los vehículos intervenidos de los que disponía a nivel particular (intervenidos en el registro de su domicilio), un total de 6, todos ellos vehículos de alta gama y de reciente matriculación: dos Porsches, dos Audis, un Mercedes Benz y un Smart", señalaba la Policía.

Los agentes identificaron también dos estructuras societarias offshore atribuidas a Torán. En concreto, en Delaware (Estados Unidos), y en Panamá.

Nuevas pruebas encontradas en relación con las operativas de blanqueo de capitales llevadas a cabo por este individuo señalan que Torán era el titular de una mansión valorada en más de diez millones de euros en el complejo residencial W de Palm Jumeirah, Dubái. En ese enclave, Torán se convertía en vecino de otros grandes capos del narcotráfico mundial.