Desalojan a 60 personas por un incendio en un edificio de apartamentos en Sa Coma (Mallorca)

Los Bomberos de Mallorca han intervenido en un incendio declarado a las 07.30 horas en el sótano de un edificio de apartamentos ubicado en la calle Ficus de Sa Coma (Mallorca), que ha obligado a desalojar a unas 60 personas.

Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios de comunicación, el edificio está formado por diferentes bloques y consta de seis plantas, con un aparcamiento subterráneo. El fuego se ha iniciado en un vehículo estacionado en el parking.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado diversas dotaciones de bomberos —en concreto, de los parques de Alcúdia, Manacor y Artà—, que han trabajado en la extinción del incendio, el control del humo y la ventilación del edificio.

Como medida preventiva, además del desalojo de decenas de personas, otros vecinos de un inmueble colindante han tenido que ser confinados en sus viviendas. El fuego se encuentra ya controlado.

Un total de 22 personas han sido atendidas por el SAMU 061 por inhalación de humo. Por el momento no hay víctimas mortales y todos los heridos son leves.

El incendio ha inundado de humo rápidamente uno de los bloques, razón por la que "ha sido evacuado con urgencia", ha explicado el jefe de los Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín.

En la evacuación han intervenido policías locales de Sant Llorenç y de Manacor, que han sido los primeros en llegar al incendio, y "a raíz de esto" ha habido cinco agentes que han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias por inhalación de humo, todos de carácter leve", ha indicado Bonnín.



Sobre las 9.30 horas, el incendio se ha declarado controlado y poco después extinguido, aunque siguen los trabajos de ventilación. Los Bomberos de Mallorca investigan todavía el foco del incendio.